黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
新聞女王² ｜倪嘉雯由「最美過鏡女同事」升呢主播 涂毓麟「直男呆萌IT男」造型被指神逆齡
「AI VS真人主播大比併」主題，焦點人物除了當事人佘詩曼（Man姐）外，還有倪嘉雯（Carmen）飾演的Amber，以及谷婭溦、涂毓麟飾演的AI主播幕後功臣—小天及阿Buck。在上一季《新聞女王》中獲封「最美過鏡女同事」倪嘉雯Carmen，來到第二季已由同事甲升呢做SNK正式主播，並不時跟副總監張家妍（李施嬅飾）直闖新聞現場採訪，佔戲比上一季大幅增加。昨晚劇情講述，身為前「文家軍」的Amber，因看不過眼SNK濫用「AI主播」、侮辱主播專業，與家妍對質不果後憤然離職，並帶領「文家軍」其他有離心成員重投Man姐旗下。
最感人的是，當Man姐表明公開平台「冇錢請人」時，Carmen等不但爽快又有義氣地齊聲表示可「共渡時艱」，Carmen更展露招牌女神級別的「燦爛純真笑容」，之後又與劉艷（王敏奕飾）鬥打俏皮眼色，如此可愛，難怪自首集出場後已備受正評：「第一季已經注意到她了」、「這角色每次都是一鳴驚人，帶領文家軍集體辭職，然後又無條件信任Man姐」、「蔓芝真的超級可愛」、「她好漂亮的，很元氣的感覺」、「這個人物身上有屬於她自己的堅守」、「她笑得真好看，是文家軍的小太陽」。
談到角色討喜受歡迎，Carmen接受官方訪問時一直感激佳導及編劇團隊：「好多謝佳導同埋編劇寫Amber過檔、同埋塑造得Amber呢個人設咁討喜，我見到好多留言話好鍾意Amber咁有義氣同咁撐Man姐，我覺得自己好幸運可以做到一個觀眾咁鍾意嘅角色。」笑言一直封佘詩曼做偶像的Carmen，談到在《新聞女王²》中有偶像有這麼多對手戲時大表興奮，並笑言是意料之外：「因為呢樣嘢我冇expect過，所以我睇劇本時勁驚喜同勁興奮，睇到漏夜都唔肯瞓。」Carmen續指Man姐一如以往很愛錫劇組台前幕後：「Man姐真係好錫我哋架嘛！我好記得有一次我見佢Break有少少時間，我就鼓起勇氣問佢一啲我角色嘅問題，跟住佢就好主動同我講：『哦~好啊好啊，你宜家攞晒啲劇本過嚟，我哋一齊研究。』然後佢真係每一場、每一句對白，好認真幫我去分析、去講解畀我聽，我真係好感動。我覺得佢係好想幫助我哋盡量做好我哋嘅角色、大家一齊做好件事。」
談到第二季坐枱做主播似模似樣，Carmen續指有針對自己的聲線弱點反覆練習：「我知道我把聲有啲問題嘅，就係偏高音，但因為主播Tone都係沉啲嘅，同埋有啲獨特嘅節奏，所以我都有特別去練呢樣嘢。我有參考Man姐同家妍（李施嬅）第一季時點樣做，包括個Tone、節奏、頭嘅Movement、眼神等。雖然我坐枱嘅場口唔係好多，但我都好開心可以試吓。」
至於負責技術支援SNK AI主播的涂毓麟（Oscar），在劇中梳了一頭「直男平頭裝」，配以灰色金屬薄框眼鏡、以及不太擅於言辭的人設，完全演活了低調IT男，網民激讚Oscar夠呆萌勁討喜：「呆瓜造型但很聰明嘛（感覺）」、「這個西瓜頭造型看上去很逆齡」、「完全是呆萌IT程式師的感覺」、「小鮮肉」、「眉毛有點可愛」、「演技挺好的，演出IT青年的感覺」。
Oscar有「學霸歌手」之稱
有「學霸歌手」之稱的Oscar，2019年以歌手身份入行，曾於2021年成為《勁歌金曲》主持人。自2024年開始，Oscar開始正式涉獵劇集拍攝，包括在《黑色月光》中飾演年輕版楊明、及在《執法者們》中飾演正氣重案組探員，兩次演出亦同樣備受關注。另其實Oscar的音樂造詣確是非一般，他在喇沙書院讀書時，已是香港演藝學院鋼琴系學生；中二時考獲獎學金轉往英國讀書，被英國皇家音樂學院教授相中，與香港鋼琴家沈靖韜跟隨同一教授深造鋼琴；又先後獲得多家英國知名大學的錄取資格，包括倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院及牛津大學貝里歐學院等等！
其他人也在看
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 27 分鐘前
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。Yahoo Food ・ 4 小時前
《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日正式在中國上映，光是預售就已經相當賣座，而首週末票房出爐衝破人民幣 3.733 億（約合新台幣 16.34 億元），創造日本電影在中國最高首週末紀錄。除此之外，之前在台灣上映有不少人稱「炭治郎爸」出現時就是能夠去上廁所的時機，而這股潮流也吹到中國，甚至還有電影院在此時開燈讓觀眾方便去廁所？Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 18 小時前
梁凱寧曬沖繩完婚照 與跑車合影被讚型人配型車 車牌1314彌漫浪漫氛圍
前TVB新聞主播梁凱寧於今年7月33歲生日時，喺社交平台宣布與男友訂婚，表示男方由大學同學變男朋友，再變未婚夫，多年來經歷各種高低：「曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～ 一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️ 更期待與你未來更多的平平淡淡❤」昨日（18日），梁凱寧大曬二人沖繩婚禮照片，彌漫浪漫氛圍。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
汪明荃羅家英不丹結婚相曝光！「Only You」式的甜蜜關係，恩愛多年還是會吻額頭放閃，家英哥：我就還咗個心願喇！
「阿姐」汪明荃與羅家英結婚 16 年終於拍攝婚紗照，甜蜜如初戀引全網熱議！現年 78 歲的「阿姐」汪明荃與 79 歲羅家英先經 20 年愛情長跑，再歷經 16 年婚姻恩愛如昔，最近前往不丹拍攝綜藝節目《帶阿姐看世界》，獲製作組安排超甜蜜的不丹婚照拍攝行程，阿姐更率先曝光甜蜜照片！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
「骨傳導棒棒糖」韓國便利店熱賣！GD都有玩，食住糖腦海會聽到aespa，像是「嘴巴專屬演唱會」
韓國CU便利店新品來襲！會播K-Pop的「Idol Music Candy」（骨傳導棒棒糖），超有趣！隨機聽IVE、SEVENTEEN、aespa熱曲。這款骨傳導棒棒糖一咬進嘴，聲波就透過顎骨直達內耳，無需耳機就能聽到音樂震撼迴盪！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？
今年Cocomi先發難，po出一張舊時光一家四口沙發合照，木村拓哉被三位女孩緊抱，臉上那種「被女兒包圍的幸福」笑意滿分。Japhub日本集合 ・ 1 天前
前夫罕有回應與安祖蓮娜祖莉交換血自製吊墜掛身
【on.cc東網專訊】荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）共經歷過3段婚姻，其中與第2任老公影星比利卜科頓（Billy Bob Thornton）愛得癲狂，互相戴上載住對方血液的吊墜頸鍊來證明真愛。最近比利於訪問中罕有談及與前妻的「血」戀。東方日報 OrientalDaily ・ 41 分鐘前
泫雅瘦到49kg的代價，是身心被逼到極限...暈倒背後的殘酷真相，身材飽受批評的她堅強得令人憐愛
現年33歲的南韓著名女歌手泫雅（HyunA），一直以性感身材和自信的舞台魅力聞名。從4Minute時期到單飛，她總是以最亮眼的姿態出現在鎂光燈前。然而，雅最近在澳門WaterBomb音樂節的演出時突然暈倒，這一幕讓現場觀眾與網民都陷入一片震驚中。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
MAMA 2025｜周潤發相隔10年強勢回歸 擔任頒獎嘉賓
享譽國際的香港傳奇巨星周潤發將以頒獎嘉賓身份亮相 2025MAMA AWARDS，這將是他繼 2015 年擔任 MAMA AWARDS 頒獎嘉賓後，事隔十年第二次登上全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo
政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屈啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
楊謹華被逼接受網上公審 直播鏡頭前哽咽自白
【on.cc東網專訊】台灣女星楊謹華主演新劇《看看你有多愛我》現正熱播，劇中她精心策劃的「女兒綁架案」竟弄假成真，女兒林思廷落入真正綁匪手中，令她只能透過視訊與女兒連線，甚至被逼接受網路公審，在直播鏡頭前哽咽自白：「我不是一個好媽媽！」掀起全劇高潮。楊謹華表示戲東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蔡思貝曾奪視后惹負評 近年曝光率下降改開演唱會搵真銀
蔡思貝於2013年奪得香港小姐亞軍，隨即獲TVB力捧，被安排拍攝《八卦神探》、《衝線》、《純熟意外》和《味想天開》等多部劇集，2020年憑劇集《踩過界II》「癲姐」奪得視后寶座。不過，唔少觀眾覺得蔡思貝演技尚未成熟，亦多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，對其形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。蔡思貝近年於TVB曝光率大幅下降，自2023年拍攝《飛常日誌》後就未有再拍新劇，僅客串拍攝周星馳電影《少林女足》。有傳蔡思貝疑似被TVB「雪藏」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前