新聞女王² ｜做奸角一樣成功入屋 陳曉華超強顏值震撼網民：再壞也恨不起來

《新聞女王²》的主題個案，是網紅Paula（廖慧儀飾）在富豪遊艇派對期間離奇墮海，Kingston（黃宗澤飾）牽涉其中被架空SNK電視部總監一職、並由張家妍（李施嬅飾）任署理總監一職。文慧心Man姐（佘詩曼飾）覺得事有蹊蹺，執意追查真相，卻在採訪期間被Paula媽（顏仟汶飾）及前下屬唐芷瑤（陳曉華Hera飾）擺了一道…擾攘一輪，Paula社交平台突然發新帖指自己遭人謀殺，促請見帖者幫忙找出真兇，但同一時間，Paula媽卻公開反稱女兒是因患有毒癮走向末路…此時，Man姐被劉艷（王敏奕飾）一句無心的話點醒，終找到事件關鍵人物Coco（梁允瑜飾），Coco直斥Paula一直當女兒搖錢樹，並謂Paula服食的是抗抑鬱藥而非毒品…

網紅墮海事件不但帶出了網紅世界為流量「貓哭老鼠」、「消費死人」及「無限假面具」的不良現象，唐芷瑤與Man姐的惡鬥亦正式揭開序幕。第一季，為上位不擇手段的唐芷瑤、慘淪Man姐及佐治（馬國明飾）辦公室權鬥犧牲品；一直揚言芷瑤會在第二季中強勢回歸復仇的陳曉華，今季一出場即開宗明義衝著Man姐冷嘲熱諷，但隨著Kingston「善意」點醒，芷瑤改為瘋狂狙擊Man姐、甚至不惜捏造事件賺取流量及Man姐黑粉支持。

廣告 廣告

昨晚最離譜的是，明明Man姐百般好意勸Paula媽為女兒說出真相，原本思思縮縮擺明身有屎的Paula媽，卻忽然離奇趴地、並以哭腔老屈Man姐是利用Paula的黑心媒體，過程更全程被芷瑤心腹「狼狗」（曾文心飾）拍下；芷瑤將老屈Man姐而拍下的視頻上載平台，並與Paula媽合力上演「聲淚俱下」戲碼,怒轟Man姐「冷酷無情，不擇手段」，並封她為Mean姐…

之後憑《金式森林》的「深情林澄」及「黑化林澄」在演技上贏盡好評的Hera，這次在《新聞女王²》中再次展現蛻變了多樣演技，在悼念Paula一幕，Hera完全演活了「空洞零感情」的「貓哭老鼠樣」；在拍片吸流量及巴結富豪時，不但眼睛會自然變得明亮、整體女性魅力也跟著Level up；而在與Paula媽扯貓尾一幕，全程「假慈悲」狀態的她，當知道自己沒被攝入鏡頭，眼神即零秒變惡毒望向曾文心，情緒轉換迅速，展示幹練演技，難怪再度贏得大量好評：「每次聽到有關Man姐的事，總能做出兩眼放光的效果」、「曉華把這角色駕馭得很好！情緒很豐富，人物很立體」、「越多人討厭越多人鬧，代表女神又升華咗」、「喜歡進化了的唐芷瑤」、「Hera很有氣場」、「很喜歡看芷瑤狙擊Man姐」、「無論是林澄還是唐芷瑤都很美。」有網民更笑言，Hera的超強顏值、讓人狠不下心憎恨唐芷瑤：「唐芷瑤再壞也恨不起來」、「雖然角色又壞又蠢，但這張臉真的太美了」、「緊緻的肌膚、靈動的五官，狀態好到發光」、「因為這張臉少罵了幾句」。

Hera短短一集除展現了多元演技，還激罕地以一件頭泳衣上陣大晒長腿，不過由於款式太密實，令一心等睇好戲的Kingston大為失望：「我畀三套泳衣你揀，你揀件最多布嘅？！」場口搞笑。談到密實款一件頭水著成焦點，Hera接受官方訪問，親揭密實一件頭泳裝背後意義、以及與第一季《新聞女王》的重大關連：「其實呢段三揀一泳衣嘅劇情，主要係想突顯出唐芷瑤係一個好保守嘅人，就算佢之前話過佢自己冇底線，可以走光，其實佢只係講吓，而且講完自己都窒窒地；佢就係因為有底線，所以先至揀呢件一件頭泳衣。」（要補番第一季嗰兩句對白相）

做奸角一樣成功入屋 陳曉華超強顏值震撼網民：再壞也恨不起來

做奸角一樣成功入屋 陳曉華超強顏值震撼網民：再壞也恨不起來

做奸角一樣成功入屋 陳曉華超強顏值震撼網民：再壞也恨不起來

做奸角一樣成功入屋 陳曉華超強顏值震撼網民：再壞也恨不起來

做奸角一樣成功入屋 陳曉華超強顏值震撼網民：再壞也恨不起來