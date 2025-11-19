黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
新聞女王² ｜做奸角一樣成功入屋 陳曉華超強顏值震撼網民：再壞也恨不起來
《新聞女王²》的主題個案，是網紅Paula（廖慧儀飾）在富豪遊艇派對期間離奇墮海，Kingston（黃宗澤飾）牽涉其中被架空SNK電視部總監一職、並由張家妍（李施嬅飾）任署理總監一職。文慧心Man姐（佘詩曼飾）覺得事有蹊蹺，執意追查真相，卻在採訪期間被Paula媽（顏仟汶飾）及前下屬唐芷瑤（陳曉華Hera飾）擺了一道…擾攘一輪，Paula社交平台突然發新帖指自己遭人謀殺，促請見帖者幫忙找出真兇，但同一時間，Paula媽卻公開反稱女兒是因患有毒癮走向末路…此時，Man姐被劉艷（王敏奕飾）一句無心的話點醒，終找到事件關鍵人物Coco（梁允瑜飾），Coco直斥Paula一直當女兒搖錢樹，並謂Paula服食的是抗抑鬱藥而非毒品…
網紅墮海事件不但帶出了網紅世界為流量「貓哭老鼠」、「消費死人」及「無限假面具」的不良現象，唐芷瑤與Man姐的惡鬥亦正式揭開序幕。第一季，為上位不擇手段的唐芷瑤、慘淪Man姐及佐治（馬國明飾）辦公室權鬥犧牲品；一直揚言芷瑤會在第二季中強勢回歸復仇的陳曉華，今季一出場即開宗明義衝著Man姐冷嘲熱諷，但隨著Kingston「善意」點醒，芷瑤改為瘋狂狙擊Man姐、甚至不惜捏造事件賺取流量及Man姐黑粉支持。
昨晚最離譜的是，明明Man姐百般好意勸Paula媽為女兒說出真相，原本思思縮縮擺明身有屎的Paula媽，卻忽然離奇趴地、並以哭腔老屈Man姐是利用Paula的黑心媒體，過程更全程被芷瑤心腹「狼狗」（曾文心飾）拍下；芷瑤將老屈Man姐而拍下的視頻上載平台，並與Paula媽合力上演「聲淚俱下」戲碼,怒轟Man姐「冷酷無情，不擇手段」，並封她為Mean姐…
之後憑《金式森林》的「深情林澄」及「黑化林澄」在演技上贏盡好評的Hera，這次在《新聞女王²》中再次展現蛻變了多樣演技，在悼念Paula一幕，Hera完全演活了「空洞零感情」的「貓哭老鼠樣」；在拍片吸流量及巴結富豪時，不但眼睛會自然變得明亮、整體女性魅力也跟著Level up；而在與Paula媽扯貓尾一幕，全程「假慈悲」狀態的她，當知道自己沒被攝入鏡頭，眼神即零秒變惡毒望向曾文心，情緒轉換迅速，展示幹練演技，難怪再度贏得大量好評：「每次聽到有關Man姐的事，總能做出兩眼放光的效果」、「曉華把這角色駕馭得很好！情緒很豐富，人物很立體」、「越多人討厭越多人鬧，代表女神又升華咗」、「喜歡進化了的唐芷瑤」、「Hera很有氣場」、「很喜歡看芷瑤狙擊Man姐」、「無論是林澄還是唐芷瑤都很美。」有網民更笑言，Hera的超強顏值、讓人狠不下心憎恨唐芷瑤：「唐芷瑤再壞也恨不起來」、「雖然角色又壞又蠢，但這張臉真的太美了」、「緊緻的肌膚、靈動的五官，狀態好到發光」、「因為這張臉少罵了幾句」。
Hera短短一集除展現了多元演技，還激罕地以一件頭泳衣上陣大晒長腿，不過由於款式太密實，令一心等睇好戲的Kingston大為失望：「我畀三套泳衣你揀，你揀件最多布嘅？！」場口搞笑。談到密實款一件頭水著成焦點，Hera接受官方訪問，親揭密實一件頭泳裝背後意義、以及與第一季《新聞女王》的重大關連：「其實呢段三揀一泳衣嘅劇情，主要係想突顯出唐芷瑤係一個好保守嘅人，就算佢之前話過佢自己冇底線，可以走光，其實佢只係講吓，而且講完自己都窒窒地；佢就係因為有底線，所以先至揀呢件一件頭泳衣。」（要補番第一季嗰兩句對白相）
其他人也在看
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 38 分鐘前
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。Yahoo Food ・ 4 小時前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
靜岡縣警過失傷害連環警報！ 廣末45歲狂飆185公里內幕！
哎喲，日本女星廣末涼子這回可真撞出大新聞！Japhub日本集合 ・ 22 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 1 天前
梁凱寧曬沖繩完婚照 與跑車合影被讚型人配型車 車牌1314彌漫浪漫氛圍
前TVB新聞主播梁凱寧於今年7月33歲生日時，喺社交平台宣布與男友訂婚，表示男方由大學同學變男朋友，再變未婚夫，多年來經歷各種高低：「曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～ 一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️ 更期待與你未來更多的平平淡淡❤」昨日（18日），梁凱寧大曬二人沖繩婚禮照片，彌漫浪漫氛圍。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
汪明荃羅家英不丹結婚相曝光！「Only You」式的甜蜜關係，恩愛多年還是會吻額頭放閃，家英哥：我就還咗個心願喇！
「阿姐」汪明荃與羅家英結婚 16 年終於拍攝婚紗照，甜蜜如初戀引全網熱議！現年 78 歲的「阿姐」汪明荃與 79 歲羅家英先經 20 年愛情長跑，再歷經 16 年婚姻恩愛如昔，最近前往不丹拍攝綜藝節目《帶阿姐看世界》，獲製作組安排超甜蜜的不丹婚照拍攝行程，阿姐更率先曝光甜蜜照片！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
前夫罕有回應與安祖蓮娜祖莉交換血自製吊墜掛身
【on.cc東網專訊】荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）共經歷過3段婚姻，其中與第2任老公影星比利卜科頓（Billy Bob Thornton）愛得癲狂，互相戴上載住對方血液的吊墜頸鍊來證明真愛。最近比利於訪問中罕有談及與前妻的「血」戀。東方日報 OrientalDaily ・ 53 分鐘前
「骨傳導棒棒糖」韓國便利店熱賣！GD都有玩，食住糖腦海會聽到aespa，像是「嘴巴專屬演唱會」
韓國CU便利店新品來襲！會播K-Pop的「Idol Music Candy」（骨傳導棒棒糖），超有趣！隨機聽IVE、SEVENTEEN、aespa熱曲。這款骨傳導棒棒糖一咬進嘴，聲波就透過顎骨直達內耳，無需耳機就能聽到音樂震撼迴盪！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
MAMA 2025｜周潤發相隔10年強勢回歸 擔任頒獎嘉賓
享譽國際的香港傳奇巨星周潤發將以頒獎嘉賓身份亮相 2025MAMA AWARDS，這將是他繼 2015 年擔任 MAMA AWARDS 頒獎嘉賓後，事隔十年第二次登上全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
楊謹華被逼接受網上公審 直播鏡頭前哽咽自白
【on.cc東網專訊】台灣女星楊謹華主演新劇《看看你有多愛我》現正熱播，劇中她精心策劃的「女兒綁架案」竟弄假成真，女兒林思廷落入真正綁匪手中，令她只能透過視訊與女兒連線，甚至被逼接受網路公審，在直播鏡頭前哽咽自白：「我不是一個好媽媽！」掀起全劇高潮。楊謹華表示戲東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蔡思貝曾奪視后惹負評 近年曝光率下降改開演唱會搵真銀
蔡思貝於2013年奪得香港小姐亞軍，隨即獲TVB力捧，被安排拍攝《八卦神探》、《衝線》、《純熟意外》和《味想天開》等多部劇集，2020年憑劇集《踩過界II》「癲姐」奪得視后寶座。不過，唔少觀眾覺得蔡思貝演技尚未成熟，亦多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，對其形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。蔡思貝近年於TVB曝光率大幅下降，自2023年拍攝《飛常日誌》後就未有再拍新劇，僅客串拍攝周星馳電影《少林女足》。有傳蔡思貝疑似被TVB「雪藏」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小松菜奈曾是GD的緋聞女友，最後在25歲情歸菅田將暉，也許「平凡浪漫」是他們的甜蜜愛情哲學
小松菜奈與菅田將暉，這對日本娛樂圈的明星夫妻，自從於2021年11月突然宣布婚訊之後，一直保持低調，對外人鮮少透露婚後生活，連二人育有一名孩子的性別都未曾公開過。然而最近，菅田將暉在佐藤健的Youtube影片中提及了婚後生活，他表示自己為了小松菜奈，開始學煮飯。平日最常準備的是烤魚、味噌湯和白飯。看似簡單，卻承載著他對家庭與愛人的細心。Yahoo Style HK ・ 1 天前
21歲張員瑛練成「人間富婆」體質！花7年拼命努力的偶像，以137億韓元全數買下漢南洞別墅
張員瑛這個名字曝光率甚高，是韓國K-Pop偶像界的話題人物。而說了這麼多年，她其實今年都只是21歲，近日更有指她在漢南洞這個富豪區，以137億韓元（約695萬港幣）全數購下別墅，與Rain、金泰希成為鄰居。Yahoo Style HK ・ 1 天前
赤西仁單親爸日常曝光真相！ REDWEST巡演門票秒殺！
1984年7月4日東京江東區出生，O型178公分的赤西仁，98年試鏡砸鍋，結果ジャニー一句「你留下」直接開後門。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
新聞女王2 劇情︳佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒
佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
見字如見人｜漫寫英國（三）肯特郡尋找尤德夫人 遇上香港名門管家轉做醫院大廚｜冼麗婷
肯特郡坎特伯雷大教堂內有一塊「香港總督尤德爵士紀念碑」，上面刻上他的中英文名字、職銜，和香港殖民地歷史徽號，放在有一千四百多年歷史的英國大教堂，紀實與解構，宗教與政治，這個時候，重看歷史與人物，心裏有更多問題，更多想像。Yahoo新聞 ・ 25 分鐘前