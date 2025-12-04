宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技
「晶耀學院」個案告一段落，原來Man姐（佘詩曼飾）信奉宏光大師、及幫學院帶風向洗白只是「假象」，Man姐真正目的是借故親近宏光大師（張松枝飾）並搜集其罪證。最終，Man姐與劉艷（王敏奕飾）等裏應外合，當眾揭破這個邪教大騙局…昨晚劇情的大反轉，令不少網民為之驚艷，不少留言直指被阿佘在晶耀學院內的「溫柔順從」又軟弱的精湛演技騙倒，有眼利網民更留意到阿佘在學院時刻意穿上色調柔和的衣服，來營造柔弱感，劇組及演員心思可見一斑。
網絡湧現拆解「身心靈騙案」手法視頻/文章
除震撼感十足的反轉劇情，隨著都市人壓力愈來愈大，「身心靈課程」等類似騙局比比皆是，這些騙局的共通點都是以「欲擒先縱」、「過來人共情」及「情緒勒索」等手法逐步騙取受害者信任。對於晶耀學院高度還原現實中身心靈騙案的手法，網民再度臣服於《新聞女王²》的編劇功力，留言大讚精準又寫實：「每一步都精準拿捏人性的高端騙局」、「詐騙界教科書」；亦有網民因而獲得頓悟：「脆弱從來不是錯，別把救贖的鑰匙交給陌生人。」更有不少內地網民被相關劇情啟發，網路一時之間出現大量拆解「身心靈騙案」手法的視頻或是分析文章，足證身心靈騙局已成為相當貼身的社會問題。
另Man姐搗破身心靈詐騙集團的手法，亦正如網民所言、是編劇以巧妙手法帶出職場及做人道理：「放下鋒芒，不代表放棄戰鬥」，以及「最好的反擊，是讓對手以為你已經輸了。」劇集總監製鍾澍佳之前受訪時曾提及，Man姐最後與張松枝對質的戲碼，正正帶出了單元的核心思想，包括「保持清醒」、「自己的課堂要自己面對」以及「有過去才能成就今天的自己」。
（PS Man姐劇中點醒人心金句如下：
「我知道大家好需要心靈慰藉，但係唔該你哋都要保持清醒」
「我係對梁景仁嘅死耿耿於懷，但係呢一個係我嘅課堂，我會自己面對...」
「每個人都有過去，我嘅過去成就咗我依家，無論以前我經歷過啲咩，有幾慘痛嘅經歷，我都願意接受！」）
「晶耀學院」這個單元，除了箇中帶出的社會問題、自強哲學、阿佘剛柔兼備的演技值得留意，張松枝的精彩演出亦是焦點所在！飾演「神棍大師」的松枝，在真面目還未被揭穿前，一直流露出溫文爾雅的暖男感；但偶爾還是會意外流露出陰森表情及眼神，絕對符合「神棍人設」。而昨晚宏光大師被Man姐踢爆兼對質一幕，張松枝在短短5分鐘內演活了偽祥和、驚恐、徬徨、自欺欺人、歇斯底里等五大層次，當中還夾雜不少細微情緒轉折，演技細緻。
原本氣定神閒在記招上繼續發布洗腦訊息的宏光大師，面對公開平台記者劉艷連串質疑，張松枝先是展現淡定祥和樣保持形象，但眼神卻巧妙地流露了一絲防備感；之後，Man姐將大師偷偷地對信徒落藥的偷拍影片公開後，張松枝即一秒變緊張、慌忙地著大家保持冷靜，並由一貫的高姿態跌至懇求Mode，突顯了角色害怕一無所有的徬徨感。
獲讚宋仲基＋孔劉混合體
之後大師欲揭Man不為人知過去企圖轉移視線，卻反被Man姐大爆黑歷史時，張松枝再Switch至自欺欺人Mode兼自我催眠：「我所有學員都係支持我架！」豈料卻因Man姐一句：「係咩？」徹底崩潰，歇斯底里地指罵學員及逼他們要繼續相信自己。整段場口5分鐘的演出可謂由頭帶到落尾，加上保養得宜的高顏值，獲網民封「TVB最帥反派」：「好像吃了防腐劑」、「張松枝真的是要演技有演技，要顏值有顏值」、「繼《刑偵12》後又看到張松枝，很有驚喜」、「大師年輕時像宋仲基，現在像孔劉」。
晶耀學院個案是根據兩年前震驚全球的南韓「攝理教」事件改編而成。「攝理教」是鄭明析於1978年創立的組織，該組織利用宗教權力暗中進行性犯罪與詐騙行為。2023年有紀錄片團隊深入虎穴，揭發該組織全方位控制信徒思想與生活。另「攝理教」信徒來自社會不同階層、勢力龐大。
