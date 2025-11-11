新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句

昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職；新上任的SNK總監、堪稱「算死草」的古肇華Kingston（黃宗澤飾）隨即為佐治舉行盛大喪禮，呃收視、呃流量、呃民心！亦因為佐治的喪禮，原本已各奔西東的四位昔日/現任SNK「新聞女王」—已退隱新聞界半年的文慧心Man姐（佘詩曼飾）、SNK副總監張家妍（李施嬅飾）、已轉戰跑道擔任政府新聞主任的許詩晴（高海寧飾），及公開平台創辦人劉艷（王敏奕飾）再度聚首，並為昔日「飲水事件」爭拗不休…另邊廂，一直靜待機會復出的Man姐，因元朗一幢舊樓突然倒塌、吼準時機坐「直昇機」飛抵現場、在高空直擊事件強勢復出，一場傳統主流媒體與新興自媒體的激烈鬥爭展開序幕…

上季佳導親解「飲水泯恩仇」創作意念

昨晚焦點場口，絕對是四大女主角推翻上一季的「飲水泯恩仇」名場面！上季大結局後，總監製佳導曾透露該幕「飲水戲」是臨時加插，背後更大有故仔

：「這是我作為創作人主觀願望的一種呈現！不是為了洗白，也不代表和好！在我們真實人生中，那有這麼容易洗白和好，只想表達『搶來搶去為了面前一杯水？為什麼不回頭看看妳身後還有一片汪洋』這個說易行難的小道理」。結果在第二季第一集，劇組不但將「飲水」升華至「飲紅酒」，更透過四大女主角的口，說出「一支水」的經歷衍生出的不同觀點，並強化了佳導之前的「那有這麼容易洗白和好」的觀點。

這場場口，先由天真的劉艷發言：「咁我哋畢竟share過一支水，依家share埋同一支紅酒，大家可以講真心話吖嘛。」張家妍：「咪住先，我幾時同你哋分過一支水呀？」Man姐：「唔好搞錯呀，嗰日係我飲完啖水之後，你哋搶支水嚟飲嘅，唔係分。」許詩晴：「你係咪記錯咗呀，我哋又唔係喺沙漠，明明一人一支架喎。」張家妍：「我嗰日做完嘢即刻返公司啦，仲邊度得閒同你哋分支水呀。」劉艷：「我明明記得一支水大家分甘同味，我哋仲笑得好開心」、「嗰日天氣好好，陽光普照」，之後Man姐、家妍、許詩晴異口同聲：「肯定唔係！」場面搞笑之餘，詩晴及家妍後補點醒劉艷的一句，更是饒有深意，許詩晴：「我哋可以為咗利益合作，亦可以為利益反面」，家妍：「記住，你見到嘅只係視覺唔代表事實，其他人見到嘅只係觀點唔代表真相。」名場面升華再加金句，絕！

