專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
新聞女王² ｜ 佘詩曼黃宗澤首度碰頭即鬥拋「職場穩佔上風金句」 句句有骨
昨晚（11日）一集《新聞女王²》，強勢回歸新聞現場的Man姐（佘詩曼飾），出動直升機高空拍攝震撼全城！期間塌樓現場發生爆炸，Man姐即馬上留起因倒塌而造成爆炸的珍貴畫面作為回歸的籌碼；另邊廂，為保SNK龍頭地位，主席方羅麗嫦（龔慈恩飾）要求古肇華Kingston（黃宗澤飾）出動厚酬邀請慧心重返娘家，與此同時，政府新聞主任許詩晴（高海寧飾），及「公開平台」的劉艷（王敏奕飾）亦出招爭奪獨家片段及女王加盟！
四場高智能談判場口各有看點
隨著「女王爭奪戰」爆發，昨晚出現多場「高智能談判場口」，分別是Man姐VS詩晴、Man姐VS Kingston、Man姐VS張家妍（李施嬅飾），及Man姐VS劉艷。四場談判之中，以「KM之辯」最受關注，皆因該場是佘詩曼與黃宗澤在第二季中首度同場飆戲。劇情講到向來不愛認輸的Man姐，面對SNK主動招手、風騷高調返回娘家打白鴿轉的同時，還與Kingston展開連串鬥智談判博奕，並引爆出連串「如何在職場佔盡上風金句」。
佘詩曼黃宗澤首度碰頭火花四濺
Kingston與Man姐的談判一開波即直入主題談買獨家片及回巢條件，全程擺出高姿態的Man姐與Kingston一輪拉鋸後，即直達重點：「有起事上嚟我同你邊個話事先？」、「我唔係好鍾意有個唔識做新聞嘅人喺度管住晒」，並無懼Kingston表明若談判告吹、會「一拍兩散」叫勻全行唔買片的操作。Man姐：「你？外行人嚟咋喎，你叫得郁新聞界邊個呀？」眼見Man姐完全唔畀面，Kingston亦不甘示弱強調身價：「SNK係上市公司，我玩嘅係股價，你唔係諗住報靚新聞，就可以影響股價呀嘛？」眼見未能佔盡上風，Man姐一邊冷笑、一邊拂袖離座：「咁你諗定點同阿姐交代點解喺手指隙漏甩我吖」，並邊說邊極有霸氣地轉身高舉手機指著Kingston，而Kingston則一面輕鬆兼輕佻飲住奶等食花生。在第一集中憑尖酸涼薄對白贏得網民力推做潛力圖的Bosco，在這個場口的「輕佻衰格飲奶樣」再度撼動網民，力推成《新聞女王》系列最新潛力圖，大有機會與「珍珠奶茶飛爺（鄧智堅飾）」匹敵。網民留言：「飲盒奶都飲到咁摟打」、「賤得好睇，突破過《幕後玩家》」、「黃宗澤做妖妖地嘅反派幾好」。
另一場Man姐與上季宿敵張家妍碰頭的場口，亦是字字珠璣。張家妍步入Office一見到Man姐與同事開心聚舊，即大聲擺下馬威宣示主權：「做咩圍晒喺度呀？」接住再問Man姐：「咁錯蕩呀？」Man姐則笑著接招反擊：「知唔知『良將手下無弱兵』下一句係咩？…係『強將手下盡庸才』，啫係唔駛吓吓高壓管治嘅，一啖砂糖一啖屎先得民心，話咗你係『辦公室政治BB班』架啦！」二人你一句我一句互不認輸後，Man姐先行離開，臨走前不忘強調自己地位：「同埋...如果我返嚟嘅話，Title一定唔會係副，而係正！」二人全程雖然誰也沒有表現激動，但卻火藥味十足。
阿佘坐直升機升空拍攝大嗌好玩
另Man姐坐直升機High Profile直擊新聞現場一幕，連續兩日在網絡引發高度關注，不少網民大讚佘詩曼型到爆燈：「The Queen is back」、「實拍實景，正」、「佘詩曼親身上陣拍，超敬業」、「Man姐真喺坐上直升機拍，好有型」、「Man姐氣場盡現」、「呢一段好爽，完全就係Man姐嘅風格」。根據官方發布的花絮片，阿佘等待埋位前非常興奮，並向攝影師搞笑謂：「終於等到了！」而在正式起飛前，為了安全起見，劇組更找來專業人士為阿佘進行模擬練習及綵排，單是開直升機門這個動作，也排練了很多次。而拍攝經驗豐富的阿佘，除了認真聆聽專人指導，更主動提出安全帶需要再綁緊一點，安全意識滿滿。
片段所見，阿佘正式升上約八層樓高的高度後，果真全程打開直升機機門進行拍攝，相當大膽。據知，原本劇組只計劃透過直升機玻璃拍攝阿佘，但阿佘為了拍攝效果，主動要求全程打開機門拍攝，相當專業！完成高空拍攝過程，阿佘落地第一件事即大叫「好玩」，之後再轉戰藍幕前拍攝直升機遇到強勁爆炸氣流的畫面。雖然全程要靠想像演出，但當然難不到視后級的阿佘，全程百分百投入的阿佘，不但反應勁逼真，更一度肉緊至「飛甩無線咪」，令整個拍攝現場充滿歡樂氣氛。
其他人也在看
李明慧再反擊 連發三段聲明稱遭噤聲 質問「想逼死我嗎？」
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 51 分鐘前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 2 小時前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 1 天前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛
萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
中國製「尿袋」引火災 日本出手整治將公佈涉違規清單
日本繼今年7月起實施的行動電源（「尿袋」）需貼身攜帶上機的新安排後，再度出手針對違規「尿袋」，最新消息稱，經濟產業省自下月開始，將公佈涉嫌違反安全標籤規定的行動電源和其他電子產品製造商及進口商名單，予消費者與電商平台參考作下架處理；舉措呼應早前有中國製「尿袋」在日本引發多宗火災事故，料產業透明度將大增Yahoo財經 ・ 1 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至20/11）
優品360今期有不少產品優惠，如安慕希希臘式乳飲品$20/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件、ORIHIRO蒟蒻果凍啫喱6件裝$19.9/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有丸金壽喜燒汁500毫升$13/件，還有不少美酒優惠，CHATEAU LEOVILLE BARTON 波爾多正牌二級莊紅酒低至$720！YAHOO著數 ・ 1 天前
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
啟晴邨單位傳異味 揭有人倒斃屋內屍身腐爛
【on.cc東網專訊】九龍灣有人倒斃單位內。今日(12日)早上11時27分，啟晴邨保安員報案，指樂晴樓一單位傳出異味且無人應門，擔心屋內有人遇險遂報案求助。救援人員接報到場破門進入，發現單位內有一具已腐爛屍體，人員圍封單位調查，並設法聯絡死者家屬，了解其身份及生on.cc 東網 ・ 4 小時前
黃翠如武漢食早餐有投訴 大開食戒歎「貴價貨」
【on.cc東網專訊】藝人黃翠如近日到武漢工作，作為吃貨的她大朝早就在當地訪尋美食，連試多間早餐店，她昨日（10日）在社交網拍片大晒戰績，她到了當地人推薦的松雪路，她表示：「我嘅朋友話武漢人早餐唔會食一間，係要逐間逐間食，先算係完成一個完餐嘅早餐。」她在第一間點東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
76歲「婚紗女王」苗條身材超驚人！4大凍齡保養法曝光：吃飽睡飽就是最好的醫美
有「婚紗女王」之稱的時尚設計師Vera Wang（王薇薇）在今年度過76歲生日，雖然年齡漸長，但身體依然硬朗，經常出席時尚活動，也保持精瘦身材。究竟她保持體態的祕訣是什麼？姊妹淘 ・ 1 天前
習近平跟特朗普都不去 COP30開來還有意義嗎？
BBC 十年前在巴黎拍攝的一張照片，如今看起來有些像歷史遺跡。 照片中，數十名身穿深色西裝的男女排成一列，站在一個巨大的標牌前，上面寫著「巴黎第21屆聯合國氣候變化大會」（COP21 Paris）。 正中央是時任英國首相卡梅倫（David Cameron），他笑容滿面，站在未來的查爾斯三世國王（King Charles III）旁邊，而站在國王前面的是中國國家主席習近平。遠在右側的是時任美國總統奧巴馬（Barack ...BBC News 中文 ・ 1 天前
63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士險被趕下車？帥氣幽默Keep Young魅力心態：鞋要穿到變黃才有型
吳鎮宇和樂悠咭有什麼關係？下月將迎來64歲生日的吳鎮宇，已經符合資格，可以享用樂悠咭的2元乘車優惠了。近日，他在用樂悠咭搭巴士，險被趕下車，被懷疑冒用「樂悠咭持有人」。吳鎮宇以一貫幽默分享趣事：「我天生如此。」Yahoo Style HK ・ 1 天前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
胡定欣相約樂易玲嘆米芝蓮一星寧波菜！大嘆多款鎮店名菜 必試招牌「寧式十八斬」鹹中帶鮮
胡定欣在10月初突發宣佈結婚，宣布與圈外醫生男朋友在紐西蘭舉辦婚禮成全城熱話。人逢喜事精神爽，日前發帖文與其先生、樂易玲等相約飯聚食寧波菜，更表示無意揀中食寧波菜，更笑言樂易玲是寧波人，故此大家食得好開心！想知道胡定欣吃哪一間寧波菜，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。Yahoo Food ・ 1 天前
英超 ｜傳哥迪奧拿季尾離開曼城
根據最新報道，有曼城內部人士透露，哥迪奧拿可能會在本賽季結束後離開曼城。Yahoo 體育 ・ 11 小時前