新聞女王² ｜ 佘詩曼黃宗澤首度碰頭即鬥拋「職場穩佔上風金句」 句句有骨

昨晚（11日）一集《新聞女王²》，強勢回歸新聞現場的Man姐（佘詩曼飾），出動直升機高空拍攝震撼全城！期間塌樓現場發生爆炸，Man姐即馬上留起因倒塌而造成爆炸的珍貴畫面作為回歸的籌碼；另邊廂，為保SNK龍頭地位，主席方羅麗嫦（龔慈恩飾）要求古肇華Kingston（黃宗澤飾）出動厚酬邀請慧心重返娘家，與此同時，政府新聞主任許詩晴（高海寧飾），及「公開平台」的劉艷（王敏奕飾）亦出招爭奪獨家片段及女王加盟！

四場高智能談判場口各有看點

隨著「女王爭奪戰」爆發，昨晚出現多場「高智能談判場口」，分別是Man姐VS詩晴、Man姐VS Kingston、Man姐VS張家妍（李施嬅飾），及Man姐VS劉艷。四場談判之中，以「KM之辯」最受關注，皆因該場是佘詩曼與黃宗澤在第二季中首度同場飆戲。劇情講到向來不愛認輸的Man姐，面對SNK主動招手、風騷高調返回娘家打白鴿轉的同時，還與Kingston展開連串鬥智談判博奕，並引爆出連串「如何在職場佔盡上風金句」。

佘詩曼黃宗澤首度碰頭火花四濺

Kingston與Man姐的談判一開波即直入主題談買獨家片及回巢條件，全程擺出高姿態的Man姐與Kingston一輪拉鋸後，即直達重點：「有起事上嚟我同你邊個話事先？」、「我唔係好鍾意有個唔識做新聞嘅人喺度管住晒」，並無懼Kingston表明若談判告吹、會「一拍兩散」叫勻全行唔買片的操作。Man姐：「你？外行人嚟咋喎，你叫得郁新聞界邊個呀？」眼見Man姐完全唔畀面，Kingston亦不甘示弱強調身價：「SNK係上市公司，我玩嘅係股價，你唔係諗住報靚新聞，就可以影響股價呀嘛？」眼見未能佔盡上風，Man姐一邊冷笑、一邊拂袖離座：「咁你諗定點同阿姐交代點解喺手指隙漏甩我吖」，並邊說邊極有霸氣地轉身高舉手機指著Kingston，而Kingston則一面輕鬆兼輕佻飲住奶等食花生。在第一集中憑尖酸涼薄對白贏得網民力推做潛力圖的Bosco，在這個場口的「輕佻衰格飲奶樣」再度撼動網民，力推成《新聞女王》系列最新潛力圖，大有機會與「珍珠奶茶飛爺（鄧智堅飾）」匹敵。網民留言：「飲盒奶都飲到咁摟打」、「賤得好睇，突破過《幕後玩家》」、「黃宗澤做妖妖地嘅反派幾好」。

另一場Man姐與上季宿敵張家妍碰頭的場口，亦是字字珠璣。張家妍步入Office一見到Man姐與同事開心聚舊，即大聲擺下馬威宣示主權：「做咩圍晒喺度呀？」接住再問Man姐：「咁錯蕩呀？」Man姐則笑著接招反擊：「知唔知『良將手下無弱兵』下一句係咩？…係『強將手下盡庸才』，啫係唔駛吓吓高壓管治嘅，一啖砂糖一啖屎先得民心，話咗你係『辦公室政治BB班』架啦！」二人你一句我一句互不認輸後，Man姐先行離開，臨走前不忘強調自己地位：「同埋...如果我返嚟嘅話，Title一定唔會係副，而係正！」二人全程雖然誰也沒有表現激動，但卻火藥味十足。

阿佘坐直升機升空拍攝大嗌好玩

另Man姐坐直升機High Profile直擊新聞現場一幕，連續兩日在網絡引發高度關注，不少網民大讚佘詩曼型到爆燈：「The Queen is back」、「實拍實景，正」、「佘詩曼親身上陣拍，超敬業」、「Man姐真喺坐上直升機拍，好有型」、「Man姐氣場盡現」、「呢一段好爽，完全就係Man姐嘅風格」。根據官方發布的花絮片，阿佘等待埋位前非常興奮，並向攝影師搞笑謂：「終於等到了！」而在正式起飛前，為了安全起見，劇組更找來專業人士為阿佘進行模擬練習及綵排，單是開直升機門這個動作，也排練了很多次。而拍攝經驗豐富的阿佘，除了認真聆聽專人指導，更主動提出安全帶需要再綁緊一點，安全意識滿滿。

片段所見，阿佘正式升上約八層樓高的高度後，果真全程打開直升機機門進行拍攝，相當大膽。據知，原本劇組只計劃透過直升機玻璃拍攝阿佘，但阿佘為了拍攝效果，主動要求全程打開機門拍攝，相當專業！完成高空拍攝過程，阿佘落地第一件事即大叫「好玩」，之後再轉戰藍幕前拍攝直升機遇到強勁爆炸氣流的畫面。雖然全程要靠想像演出，但當然難不到視后級的阿佘，全程百分百投入的阿佘，不但反應勁逼真，更一度肉緊至「飛甩無線咪」，令整個拍攝現場充滿歡樂氣氛。

