精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」

更新時間

昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。

在Man姐長達五分鐘的「橫掃」唐芷瑤場口，不但佘詩曼（阿佘）精彩的一人Carry全場演技令人讚嘆，編劇針對時下自媒體質素參差、為追流量不求Fact Check、錯誤地以「標題字眼」及「揭人瘡疤」等作招徠的社會亂象，一針見血指出問題、利弊及如何扶正歪風，亦突顯了場口的張力及意義。以緊貼社會議題為宗旨的《新聞女王²》劇組，意旨透過「唐芷瑤惡意消費Man姐」事件，來帶出自媒體日趨失控及道德淪陷的社會亂象；並希望透過Man姐這位專業媒體人、向各界指出不負責任自媒體以「流量為王」的操守問題。

翻查資料，近年網絡盛行名為「Rage Bait」的詞彙，被牛津字典選為「2025年度詞彙」的「Rage Bait」」，意指「故意設計」的線上內容，透過挑釁或冒犯的方式，引發觀看者的憤慨；「Rage Bait」與標題黨不同的地方，是除了透過誇張標題吸引讀者點擊，還會煽動受眾情緒、絕對有欠道德，是相當具探討價值的現象。

說回劇情，保健品個案水落石出，世雄（嘉駿飾）之死亦證實與Man姐無關；沉冤得雪的Man姐決定踩唐芷瑤場討回公道兼順便以正「食花生網民」視聽。

阿佘一出場傲氣十足的「掃射全場」眼神加自信笑容已相當吸睛；之後再以霸氣招牌手指指「Madam甫」、開宗明義搵唐芷瑤算帳更是精彩，Man姐：「錯嘅係你，我嚟係接受你下跪道歉！」面對唐芷瑤一再狡辯，Man姐同樣簡潔KO對方：「我唔係同你玩捉字蝨」、「唔好再為自己搵藉口喇」，並以唐芷瑤以可貴的「公信力」換取流量，及依靠誣蔑別人或挑釁方式引發事端追流量」，完全違反新聞從業員應有專業，每句話都擲地有聲諷刺時弊，網民看畢亦大讚Man姐教訓唐芷瑤句句到肉：「現在大家看速食化新聞，故事剛發生就想看總結…熱度過了沒人關心」、「每句對白互相針對都很精彩」。

陳曉華自然反應到位前途無限

阿佘這一場雖然要應付大量對白，但她仍花足心思根據對白走向設計微表情。當說到唐芷瑤的不足時，Man姐除了霸氣手指指、還會不時露出皺眉藐嘴樣，爽感十足；而當說到唐芷瑤是新聞系出身時，Man姐的嚴厲突顯了對行業壞份子的痛痕；到了最後，Man姐全ACE擊敗唐芷瑤後，大力放下直播咪兼帶笑離場一幕，亦符合Man姐高人一等的身價。至於陳曉華，在場口中的演出同樣稱職，無論是強辭奪理或是驚惶失措，她都演出了自然的真實感，直到最後被阿佘說中痛處後，陳曉華還落下了一滴不甘心又慚愧的眼淚，亦大大增加了網民的投入感：「最鍾意睇佢哋互battle」、「芷瑤根本說不過Man姐」、「唐芷瑤說到後面底氣越來越不足」。

至於李施嬅的獨腳戲，劇情講述張家妍以晶耀學院個案資料換取Kingston（黃宗澤飾）批准其即時離開SNK；當家妍故作瀟灑地離開SNK新聞部時，同事們只是竊竊私語卻未有送別，全公司唯一為家妍抱不平的只有Ivan（何廣沛飾）：「最黯然嘅落幕，係喺度走嘅時候，一個送你嘅人都冇」，短短一句，道盡了家妍在SNK的痛與唏噓。性格硬淨的家妍縱然被觸動仍選擇堅強，直到走到SNK大門外，累積的不甘委屈、再加上回憶蜂擁而來的不捨，令家妍終忍不住崩潰大叫！

