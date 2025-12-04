新聞女王² ｜ 夏文汐強勢登陸與佘詩曼火花四濺連場對壘

昨晚一集最大焦點，絕對是Man姐（佘詩曼飾）「霸氣養母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐飾）強勢回港。身為SNK元祖級新聞女王的Madam Yuen，這次回歸除觸發方太（龔慈恩飾）力邀回巢。

相隔7年再度出演無綫劇 網民期待夏文汐佘詩曼「結怨」因由

繼2018年《逆緣》後再度現身TVB劇集的夏文汐，昨晚一出場已火力全開，在短短五分鐘內，夏文汐憑藉硬朗又吸睛的女強人造型、連珠炮發式的尖酸批評、架勢十足的叉腰高傲手勢，及鄙視世間所有人的凌厲眼神，造型加上知性及閱歷感逼人的氣質，比「新聞女王」更為「新聞女王」，難怪獲封「新聞太后」！被夏文汐超強勁氣場吸引的網民，亦大讚「夏文汐」是「驚喜中的驚喜」：「她非常適合演惡媽媽」、「意料之外的人選，期待之後更精彩的劇情」、「中氣十足教訓後輩」、「夏姐姐教訓劉艷後劉艷的表情太好笑了」、「難怪是連Man姐都怕的人」、「Man姐終於有對手了」，並坦言期待劇情盡快揭出二人「千絲萬縷」的關係、及更精彩的後續發展。而網民對於夏文汐的凍齡能力亦＇深感佩服：「哇！夏文汐Keep得好好」、「夏文汐好美」、「好有氣質好靚」、「又一個美魔女」。

廣告 廣告

其實夏文汐的出場確是充滿記憶點，映入鏡頭的先是她霸氣十足的步姿（有不少網民直指她行都行得有型過人）、女強人標配髮型、名牌手袋，以及優雅的背影；之後Madam Yuen先以「四眼仔」稱呼PM（吳業坤飾）先聲奪人，再以自信笑容＋霸氣黑超隆重登場，格調十足。除了夏文汐演技有保證打響Madam Yuen出場頭炮，吳業坤、王敏奕、鄧智堅等人充滿「喜感」的厭惡、無奈及委屈反應，以及Man姐甚至子傑（譚俊彥飾）難得的陣腳大亂，亦將Madam Yuen的霸氣又霸道的性格呈現得更立體。

佘詩曼甫合照讚夏文汐有型

其實《新聞女王²》在內地播映期間，夏文汐的出場已引發極大迴響，大批網民直指她與阿佘「強強聯手」的連場對壘戲十分精彩，就連阿佘本人也曾在社交網大讚夏文汐好有型，坦言很感恩能有合作機會：「一個我一直覺得好有型嘅女人，一個諗都冇諗過嘅機會，一次既敵對又親密嘅合作，夏文汐姐姐..Nice to meet you！合作愉快。」

夏文汐強勢登陸與佘詩曼火花四濺連場對壘

夏文汐強勢登陸與佘詩曼火花四濺連場對壘

夏文汐強勢登陸與佘詩曼火花四濺連場對壘

夏文汐強勢登陸與佘詩曼火花四濺連場對壘

夏文汐強勢登陸與佘詩曼火花四濺連場對壘