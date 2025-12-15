新聞女王² ｜ 文慧心強勢入主SNK做主席 與Kingston「火星撞地球」

幾經拉鋸，Diana（蔣祖曼飾）終同意回收「治癌神器」，方太（龔慈恩飾）終於甦醒，並授權及推薦文慧心（佘詩曼飾）入SNK董事局主席。文慧心掌權後，除大動作表示要將SNK私有化，更出盡全力整治電視部總監兼死對頭Kingston（黃宗澤飾）…

黃宗澤與阿佘憑藉精湛演技，在不少場口中單以「挑機嘴面」已令劇情張力十足，再加上二人大量「皮笑肉不笑」的「口蜜腹劍」位，連串VS相當吸引過癮。為增加觀看價值，劇組還為二人打造了一場《寒戰》式疊聲對罵戲！雖然時長只有8秒，但涉及的台詞量卻相對地多，就連演技獲一致認可的阿佘，亦被這場口嚴重考起。根據官方釋出的場口花絮片，阿佘連續三次輸給黃宗澤，更一度忘詞！為了宣洩不甘，阿佘除了大擺可愛「嘟嘴樣」，又一度激動至伸脷兼大聲吼叫，令黃宗澤最終亦失守爆笑，還搞笑地扮摑阿佘，拍攝現場氣氛相當歡愉。

網民激讚「吵成這樣台詞還是聽的清清楚楚，有邏輯有立場，中氣十足」

對於二人場口的表現，網民洗版式讚好：「我覺得吵架就這樣才對」、「他倆吵成這樣台詞還是聽的清清楚楚，有邏輯有立場，中氣十足」、「短小精湛的神」、「笑死，看得出他們忍了對方很久」、「聽說這段吵架戲的台詞，是全劇最難講的」、「完全沒有食螺絲，勁呀」、「黃宗澤那個眼神很八婆」。

