新聞女王² ｜ 麥長青三分鐘客串演「睿智維修工」勁搶戲贏盡好評
出名連客串演員都要認真諗過度過的《新聞女王》系列，昨晚（9日）一集再度送上超驚喜客串，就是找來麥長青飾演「睿智維修人員」，與許詩晴Cathy（高海寧飾）大談「體制生存術」，成為詩晴的職場貴人。劇情講述一心在新聞處向上爬的許詩晴，因搞垮了八台聯訪Madam Yuen（夏文汐飾）及NovusVera投資香港事件，遭上司以另類方式「停職」懲罰。原本詩晴瞄準頒獎禮「絕地反擊」爭取表現挽回分數，最終因維修工人麥包的幾句「至理名言」猛然驚醒。
在短短三分鐘的出場時間中，麥包除了句句「金科玉律」：「體制裏面係減分制，你做得幾叻都好，唔會加你分，但一做錯嘢、行錯一步、講錯一句說話就減分」，並以「智慧長者」Tone勸說詩晴：「唔使咁搏嘅女，總之做好自己本份，唔好出錯，夠命長就有得升！」麥包的「體制生存術」，句句有Point之餘，配以麥包精湛演技、舉手投足及眼神均充滿智者神髓，令網民相當入肉，大讚《新聞女王》系列再度拋出了寫實職場生存哲學：「有道理，體制內都是不求有功，但求無過」、「這個劇的編劇，除了在私企上過班，還在體制上過班好懂啊」、「不要小看任何在體制內的任何人，即便就是一個修工的，他們比任何人都懂得體制內的遊戲規則」、「竟然有麥包！好久不見十分想念」、「請非凡哥來客串真的很驚喜」、「麥包去完江湖後老練了很多」、「待人處事的教科書版本」。至於幾句就被成功點醒的精靈詩晴，亦贏盡網民好評：「Cathy態度真的很謙虛，只要是有道理的話都會耐心聽，這種人肯定貴人很多」、「Cathy感覺比較收放自如，能夠抓住機會」、「許詩晴還是懂人情世故的」。
對於不少網民好奇佳導為甚麼找來麥包客串這場三分鐘場口，佳導接受官方訪問時笑言：「其實我諗要搵邊位演員嚟演呢個角色諗咗好耐，直到有一日我喺電視機見到麥包嘅演出，我就即刻打電話搵佢演。」
