新聞女王² ｜ 黃宗澤火力全開演活「賤精總監」 網民激讚微表情交足貨

進入結局周的《新聞女王²》，昨晚（10日）劇情繼續高潮迭起。劇情講述Kingston（黃宗澤）趁方太（龔慈恩飾）病、攞方太命，發動董事局暫停方太主席職位；為了反擊，方太踩上「公開平台」逼令文慧心（佘詩曼飾）盡早回巢救亡…幾經波折，方太與文慧心落實上契合力阻止Kingston吞併SNK，可惜方太卻在臨門一腳病發暈倒，未能成功轉讓權力及股份予文慧心，加上方太昏迷消息通天，SNK股價插水式下滑…

方太「趁人病攞人命最陰濕」成全集神來之筆

昨晚，除了龔姐繼續發揮頂級演技，黃宗澤Bosco亦火力全開演活「賤精總監」Kingston。由第一集開始說話已句句有骨的Kingston，為方太挑選上契禮物時，已冷血地表示可考慮帽子及風水寶地，並繼續幸災樂禍地表示要買聖誕樹：「我驚方太等唔到年尾，依家送定畀佢好啲。」面對同行的Ivan（何廣沛飾）一面睇唔過眼，Kingston竟忍俊不禁、沾沾自喜謂：「得！我知我把口真係好賤，唔使讚我。」去到上契現場，Kingston先暗寸同場的飛爺（鄧智堅飾）是「契弟」，之後無論方太在台上發表感人演說、或是病情嚴重到為Man姐戴手鏈、甚至簽名如此簡單的動作都完成不到時，Kingston不但全程零關心或同情，更Keep住坐在原位玩手指、揚眉、藐嘴兼冷笑，極盡涼薄。再配以編劇神來之筆，透過方太的口道出「趁人病攞人命最陰濕」，簡單一句便點出重點！

網民激讚Kingston殺傷力更勝第一季梁景仁

雖然Bosco飾演的Kingston如此賤格兼冇人性，但網民似乎相當受落，除搜羅Bosco劇中「賤精表情包」在網上瘋傳，更有網民冊封Bosco為「迷人反派」，指他天生一副「純反派嘴面」，更有眼利網民發現Bosco右邊眉毛幾乎全劇都保持在上揚狀態，足見Bosco細節位落足心思。網民：「他右邊的眉毛沒有掉下來過」、「嘴角上翹度數控制的剛剛好」、「Bosco表情真的很絕」、「看上去詭計多端、為所欲為」「Bosco這套劇的表情款款都很驚人」、「口脗一集賤過一集」、「笑住講最狠毒的話，真有一套」。

廣告 廣告

對於不少網民大讚Bosco演「賤精」入晒血，佘詩曼早前接受無綫全新娛樂訪談節目《一周星星》時，便直指Bosco是「本色演出」，Bosco亦自嘲18層地獄都不足以懲罰他的賤格，相當搞笑。

黃宗澤火力全開演活「賤精總監」 網民激讚微表情交足貨

黃宗澤火力全開演活「賤精總監」 網民激讚微表情交足貨

黃宗澤火力全開演活「賤精總監」 網民激讚微表情交足貨

黃宗澤火力全開演活「賤精總監」 網民激讚微表情交足貨