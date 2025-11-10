容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
新聞女王2︳佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒
故事大綱
文慧心(佘詩曼飾)退隱新聞界半年，SNK生巨變。市場管理出身的古肇華(黃宗澤飾)空降總監一職，視新聞為賺錢工具；副總監張家妍(李施嬅飾)取代了梁景仁(馬國明飾)的地位，縱握大權卻難服眾。慧心以「新聞女王」姿態強勢回歸，收購劉艷(王敏奕飾)創辦的網媒公開平台，向傳統主流媒體發起挑戰。KOL唐芷瑤(陳曉華飾)利用自媒體，對慧心展開惡意狙擊。政府新聞官員許詩晴(高海寧飾)周旋於官場與新聞機構之間，以圖最大利益。新舊媒體交鋒再掀明爭暗鬥，肇華為當「國王」漠視新聞底線，女王反擊寸土不讓……
第一集 (11/10)
文慧心退隱新聞界半年，SNK新聞部面目全非。新掌權者古肇華空降總監一職，副總監張家妍取代了梁景仁的地位；劉艷創辦網媒公開平台，許詩晴轉當政府新聞官員。肇華藉一宗新聞意圖抬高SNK聲譽，鞏固自身「國王」地位。肇華要的只是光環，慧心則希望還原真相……此時，一幢舊樓突然倒塌，家妍與劉艷兩師徒同場較技，掀起傳統主流媒體與新興自媒體的鬥爭序幕。慧心於直昇機上高空拍攝，以強勢的「女王」姿態，宣佈回歸新聞前線！
第二集 (11/11)
女王歸來，成全城焦點，但塌樓現場引發爆炸，氣流令直昇機緊急搖晃……慧心巧妙操縱觀眾心理，保留倒塌而造成爆炸的珍貴畫面作籌碼，為回歸鋪路。為保SNK龍頭地位，主席方羅麗嫦(方太)要肇華重金禮聘，拋出橄欖枝邀慧心重返娘家，家妍有感地位岌岌可危。詩晴亦代表官方出面邀約；連最弱勢的劉艷都大打感情牌，卻被慧心反問可有足夠財力。百家爭鳴，全力爭取女王加盟。隨着Prime Time臨近，獨家片段到底花落誰家？
第三集 (11/12)
眾人期待慧心會藉着獨家片段強勢回歸SNK，殊不知肇華與家妍早有對策……方太勒令全行封殺慧心，慧心收購劉艷創辦的公開平台，展開反攻！三名實習生來到SNK，當中司徒蕊天性格內向，粵語說得不標準，最不被看好……慧心安排劉艷前往採訪一場業主立案法團會議，業主芬姐拒付高價維修費，更持刀挾持疑似中飽私囊的法團代表。肇華煽風點火，發放不實的抹黑報道，意圖炒作話題熱度，卻激怒芬姐，令事態急轉直下……
第四集 (11/13)
挾持事件越鬧越大，詩晴以官方身分介入，提出SNK與公開平台破天荒聯播，試圖平息風波。慧心、劉艷報道調查所得，家妍以充足資料整合案情，聯手化解危機。公開平台藉此合作，關注度大增。肇華當眾解僱與家妍對抗的主播潘志傲，志傲向慧心求職卻遭拒。慧心一心專注事業，將目光投向神秘解謎網站，如解謎成功可獲百萬美元獎金，就能擴闊平台版圖。家妍出乎意料地重新聘用志傲，收歸旗下。劉艷憑解碼書成功破解第一關，搶佔先機。
第五集 (11/14)
為尋找金主，慧心出席商界活動，縱被方太譏諷她屈就於網媒，卻認識到意氣相投的企業家白書昀，二人似有合作可能。解謎陷入膠着，慧心反其道而行，查到出謎者的身分。書昀願意注資公開平台但要劉艷離開，慧心陷入犧牲或共存的兩難……慧心竟離奇地再次現身SNK報新聞，一切都是肇華的精心佈局。律師邵俊樂代表公開平台與SNK談判，卻重遇舊愛家妍。
