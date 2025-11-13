新聞女王2︳佘詩曼被網民封為真香港女神 多項優點力壓楊怡宣萱？

《新聞女王2》開播，佘詩曼當然成為話題人物。近年佘詩曼北上發展成功突圍，回歸TVB以Man姐一角再奪視后，聲勢好似勁過以前受力捧嗰陣。

佘詩曼

有網民開post直接封佘詩曼為「真。香港女神」，更列出阿佘多項優點，如「瑞士留學、回港發展」、「tvb劇又贏視后，又做過 唐氏花家姐」、演內地作品「做配角 仲好戲嗰啲主角」等。網民更盛讚阿佘「又叻 又聰明。同啲 姚金鈴、依蘭 真係唔係同一個等級」，姚金鈴即係楊怡《宮心計》嘅角色，依蘭就係《萬凰之王》嘅宣萱。

宣萱

的確有唔少人認同佘詩曼靠努力磨練演技，「由當初《十月初五》我聽到佢把雞仔聲就想打爆個電視到而家。可以講佢真係好努力」、「佢以前啱啱拍劇，啲戲好屎仲俾人鬧，佢係靠自己努力先做到呢個位呢。」。亦有網民認為拎佘詩曼同楊怡、宣萱比較就多咗嘞。「（楊怡）默默耕耘參加訓練班由低做起，慢慢一步步贏晒女飛女配女喜女主……係咪要咁樣比? 我都鍾意阿佘，但唔需要踩我怡囉」、「姚金鈴勁好多 個角色差唔多20年仲係萬世傳頌喎」、「依蘭讀Imperial （英國倫敦大學帝國理工學院）㗎喎乜你唔知？」。

楊怡

