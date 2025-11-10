新聞女王2︳炎明熹離巢 主題曲由41歲「新人」呂喬恩主唱 身材同資歷同樣有料

新聞女王2

炎明熹

TVB重頭劇《新聞女王2》今晚電視首播，佘詩曼演嘅Man姐文慧心點樣霸氣拆局勢成焦點，而劇集主題曲由邊個主唱都係討論話題，事關《新聞女王》主題曲Crystal Clear原唱人炎明熹Gigi已經離巢，今次能夠為《新2》唱主題曲，足證該歌手喺TVB嘅位置，到底會係來自《中年好聲音》定係《聲秀》甚至《聲夢》嘅歌手中選？

爆大冷，全部冇份！由《新聞女王2》喺網上播放版本片尾名單可見，劇集將會沿用Crystal Clear做主題曲，主唱人就換上歌曲填詞人呂喬恩。

呂喬恩

呂喬恩

呂喬恩早於多套TVB劇集歌曲「現聲」，包括《巨塔之后》插曲What you've left behind、《刑偵12》插曲《幻語》等等，觀眾未必對佢把聲完全陌生。41歲嘅呂喬恩入行多年，曾為多位歌手擔任和音，包括許冠傑、譚詠麟、張敬軒等。呂喬恩曾獲黃柏高簽為歌手，並以樂隊SolarWind主音身份晉身幕前，但樂隊成績未如理想，至2018年轉作個人發展。呂喬恩於2021年首次為TVB劇《星空下的仁醫》唱插曲Never Too Late，去到今年再簽約成為TVB旗下歌手。

呂喬恩

背景猛料之餘，呂喬恩亦有喺IG POST過泳裝照，身材同樣有睇頭！外形內涵有齊晒，TVB點會走寶？

呂喬恩（右）

