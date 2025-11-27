大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
新聞女王2／去有風的地方／使徒行者2︳每日劇情(11月27日）
新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第十二集 (11/27)
慧心因吹哨人之事，觸發對景仁死因未明的鬱結，希望藉接受催眠治療拼回昔日真相。原來「五百年一遇」的暴雨當天，SNK懸賞市民充當「民間記者」，慧心與景仁發生爭執。隨後，慧心疑遇事故而失憶，對景仁出事過程一無所知……慧心、家妍、詩晴和劉艷聯手，說服景仁父母重開死因研訊。庭審順利展開，關鍵目擊者九哥卻失場。家妍、詩晴和肇華逐一作證，訴說各自所認為的「真相」。即將出庭，慧心仍無法拼湊出與景仁的最後對話……
去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第八集 (11/27)
小馬走失了，之遙與紅豆一同前往尋找…二人在馬場過夜，紅豆談到昔日憾事，之遙盡力安慰；翌早二人一同去看日出。阿桂嬸談到兒女時眉飛色舞，一旁的鳳姨卻潸然淚下。拍攝時，筍子安排之遙和紅豆扮演情侶在海邊散步…
使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第19集
卓凱欲找尋可擔任刑事情報工作的好幫手，在被退辭的警隊檔案中物色人選，相繼找上前女警羅小絲、能自製器材的佘樂成，及善於模仿聲音的李文雄。三人在卓凱的誠意邀請下答應成為他的「民間CIB」。天堂漸漸喜歡上淑梅，知道淑梅購買電單車頭盔，以為淑梅買來送給自己，轉眼卻發現淑梅買來送給少鋒。卓凱突然收到一條自稱是瑞權失聯臥底寄來的訊息，又聲稱找到殺害瑞權的槍械……
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
【Aeon】精選打邊爐食材 + 甜品優惠（即日起至03/12）
天氣轉涼，又到打邊爐季節，AEON進行「圍爐開餐 + 甜品夢工場」推廣，大量食材以優惠價發售，包括野菜家族日式火鍋包 $37.9、美國豚燒肉盛 $45.9、美國急凍牛板腱片 $65！YAHOO著數 ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。Yahoo Tech HK ・ 1 週前
宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，災情今日持續，社署表示，正動員人力和物資為當區居民提供支援，已調遣社工、臨床心理學家和專業支援人員到所有臨時庇護中心及醫院跨部門援助站；署方要求大埔區所有青少年中心全日開放運作，支援當區暫時未能照顧子女的家長。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
各方支援宏福苑五級火災民
【Now新聞台】宏福苑五級火，各方都伸出援手，協助受影響災民，本台整合如下：李嘉誠基金會：撥款3000萬元設緊急援助基金，額外撥出5000萬元幫助社區重建復元屈臣氏集團：大埔區指定店舖設立「關懷服務站」，免費提供充電、文件打印及掃描服務，並備有蒸餾水、熱水及暖包，供有需要人士免費使用及領取信和集團及黃廷方慈善基金：撥款2000萬港元支援賑災；香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共160間客房，為有需要的居民提供免費住宿支援李兆基基金：捐款3000萬港元，用於緊急救援及過渡安置周大福集團：捐款2000萬港元香港小米基金會：捐款1000萬港元騰訊公益慈善基金會：首批捐款1000萬元安踏體育：捐出1000萬元現金及2000萬元禦寒物資 #要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
中國太平｜傳承保宏福苑保險 賠款總上限或達20億元 中國太平股價曾跌逾8%
昨晚大埔宏福苑五級火至今造成最少44人死亡、66人受傷，並包括1名消防員殉職。根據網上流傳的資料顯示，宏福苑的...BossMind ・ 1 小時前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
宏福苑五級火︱英皇宣布曾傲棐、許靖韻及洪卓立3個音樂會延期舉行
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑昨日（27日）發生五級火，全城痛心疾首。英皇娛樂剛公布即將舉行、分別是曾傲棐、許靖韻及洪卓立3個音樂會延期舉行，公告如下：東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月25日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周四（27 日）早上 6 時造成 44 死 58 傷，包括有消防員殉職，有 279 人失聯。警方已拘捕三名男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
秦嵐激情熱吻 鍾漢良：妳還愛我嗎？
【on.cc東網專訊】藝人秦嵐與鍾漢良主演的愛情劇《亦舞之城》將於明天（27號）推出。近日劇組釋出相關預告，短短數十秒鏡頭已經甜到漏。戲中兩人扮演一對12年後重逢的初戀情人，在燦爛煙火下靠近，鍾漢良一句深情告白：「我們在一起吧！」搞到秦嵐眼眶泛淚，兩人同時想起以東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
孫藝珍與玄彬「人生四格照」畫面太耀眼！恩愛熱度有增無減，「孫仙」甜美魅力從內到外散發
孫藝珍與玄彬在2025年青龍電影獎上憑雙雙封后封帝，除了在典禮上各種放閃外，日前，孫藝珍更在IG釋出兩人的當天的人生四格照，甜度超標！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜何炳德：阻燃性物料非法例強制要求 成本問題或成業界鋌而走險的誘因
大埔宏福苑五級火，屋苑正在大維修。香港執業安全師學會會長李光昇在電台節目上表示，有理由相信涉事的棚網沒有阻燃性質，以致火勢蔓延得如此快。他說，勞工處要求業界使用阻燃網只是工作守則，不排除有人基於並非強制要求而「搏一舖」。 李光昇提到，他們以往不時見到有維修師傅在外牆工作期間「邊抽煙、邊燒焊」。他認為如有安全主任把關會較好，但問題是維修地盤未必有安全主任，加上地盤沒有禁煙，承建商一旦沒有落實執行安全措施就會出事。 港九搭棚同敬工會理事長何炳德在同一節目表示，昨日（27日）與業界討論，認為今次事件揭示很大弊端，就是相關管理公司及工程顧問容許一次過全部8幢大廈同時間搭棚維修，增加危險，以致出現「火燒連環船」。他指出維修期間仍有居民在屋內生活，理應不容許維修超過一年，應盡快完成並拆掉棚架。 何炳德提到，根據勞工處相關守則，業界應使用有阻燃性的帆布及棚網，但守則只屬建議，並非法例強制要求，促請當局硬性規定使用阻燃物料。他又說，維修工程使用的棚網每幅面積18米乘2米，含有阻燃物料的棚網售價由75至90多元，沒有阻燃的只需40多至50多元一幅，由於價錢相差較大，或成為鋌而走險的誘因。 香港工程師學會Fortune Insight ・ 3 小時前