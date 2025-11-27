新聞女王2／去有風的地方／使徒行者2︳每日劇情(11月27日）

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十二集 (11/27)

新聞女王2

慧心因吹哨人之事，觸發對景仁死因未明的鬱結，希望藉接受催眠治療拼回昔日真相。原來「五百年一遇」的暴雨當天，SNK懸賞市民充當「民間記者」，慧心與景仁發生爭執。隨後，慧心疑遇事故而失憶，對景仁出事過程一無所知……慧心、家妍、詩晴和劉艷聯手，說服景仁父母重開死因研訊。庭審順利展開，關鍵目擊者九哥卻失場。家妍、詩晴和肇華逐一作證，訴說各自所認為的「真相」。即將出庭，慧心仍無法拼湊出與景仁的最後對話……

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第八集 (11/27)

小馬走失了，之遙與紅豆一同前往尋找…二人在馬場過夜，紅豆談到昔日憾事，之遙盡力安慰；翌早二人一同去看日出。阿桂嬸談到兒女時眉飛色舞，一旁的鳳姨卻潸然淚下。拍攝時，筍子安排之遙和紅豆扮演情侶在海邊散步…

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第19集

卓凱欲找尋可擔任刑事情報工作的好幫手，在被退辭的警隊檔案中物色人選，相繼找上前女警羅小絲、能自製器材的佘樂成，及善於模仿聲音的李文雄。三人在卓凱的誠意邀請下答應成為他的「民間CIB」。天堂漸漸喜歡上淑梅，知道淑梅購買電單車頭盔，以為淑梅買來送給自己，轉眼卻發現淑梅買來送給少鋒。卓凱突然收到一條自稱是瑞權失聯臥底寄來的訊息，又聲稱找到殺害瑞權的槍械……

