新聞女王2／去有風的地方／使徒行者2︳每日劇情(11月28日）

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

新聞女王2

第十三集 (11/28)

「五百年一遇」暴雨當天，全港多區水浸，景仁向詩晴索取資料，出發報道水浸源頭；另邊廂，洪水湧入地下商場，家妍被困下仍堅持直播，生死一線間。慧心出庭作供，景仁救人的細節逐漸浮出水面。英飛遠赴海外，找到九哥的下落。九哥會回港應訊消息一出，打亂肇華的全盤部署……一直被隱藏的片段終於呈堂，景仁之事真相大白……影片內容更與慧心的證供不符，令她產生自我懷疑，心理學家推測問題根源或與其童年陰影有關……

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第九集 (11/28)

紅豆、大麥和有魚因誤食毒菇送醫，阿桂嬸自責提供毒菇，之遙悉心照顧紅豆。阿桂嬸電話中流露對孩子的思念，與鳳姨爭吵戳中其痛處。阿昌叔暈倒，阿桂嬸送鳳姨去醫院。之遙騙眾人摘梅子，氛圍愉快，並主動與紅豆聊天。

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第20集

卓凱帶同手下臥底與第四名臥底見面，黑警卻打算將卓凱和眾臥底一網打盡。嘉莉發現稜智有巨額金錢轉帳，終查到了斯敏，嘉莉欲對斯敏下手之際，德信忽然出現。飛機策劃刺殺卓凱的行動，要求天堂及長興一幫手下參與。飛機表面設局欲殺卓凱，實際是想藉此除掉自己的眼中釘天堂。飛機欲對天堂下殺手之時，淑梅與少鋒及時趕到。嘉莉得知德信要對付卓凱，急急通知他。一名女士借款不成大吵大鬧，淑梅發現那人竟是……

