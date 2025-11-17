新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月17日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百八十五集「肥牛惹的禍」(11/17)

家聰犯錯被力蓮「封殺」，三餐不繼，更欠下身邊人不少債項。他其後獲樹仁帶回熊家吃飯，發現眾人於Cafe享用半自助午餐時竟「又食又拎」。家聰知悉敢佳對眾人的行為亦持放任態度，遂打算「以身試法」。另一方面，諸位債主逼家聰還錢，卻沒有成效。此時，家聰意外獲贈一席可供多人享用的豪華火鍋套餐，遂提出宴請眾人，以此抵償利息，怎料卻發生意想不到的情況。為要「取得」一些火鍋食材以孝敬債主，家聰展開各種嘗試……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

新聞女王2

第六集 (11/17)

肇華利用新科技灰色地帶，推出AI主播，並聯手網紅唐芷瑤推廣AI概念股。AI主播的出現，動搖了書昀對投資公開平台的信心。慧心要借政府之力向SNK施壓，詩晴如今卻處於上風，不屑聽令於慧心的吩咐，決定冷處理。SNK內部質疑AI主播的專業性，部份員工以辭職作脅要求家妍撤回新方案……此時，警方於海底發現戰時遺留炸彈，肇華決派「AI慧心」落場，實測直播能力；慧心亦親赴現場報道，真人與AI對壘即將展開……

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

去有風的地方

第一集 (11/17)

紅豆參加完好友南星的葬禮，決定辭職到雲南大理小住一段時間。尋找有風小院時被一個少年撞飛手機，手機頓時摔壞；紅豆找到那個少年，便與其哥哥之遙商量賠償事宜；紅豆到大街小巷逛逛，感受當地的美好和純樸的民風…

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第11集

志彬為答謝楊詠拾回其錢包，請她吃飯，使志彬對財務公司改觀，又欣賞楊詠有理想及抱負。少鋒得知撻Q想追求淑梅，看着他跟淑梅表白之時，遇上飛機找麻煩。淑梅忽然暗示喜歡少鋒，少鋒沒有回應。卓凱正式成為嘉莉的保鑣，首天已發現有人對嘉莉不利，卓凱要求她透露更多資料。某夜嘉莉在會所密會德信，接着卓凱發現天堂將一箱箱紅酒運回會所，懷疑跟洗黑錢有關，命淑梅與少鋒潛入嘉莉家搜證，未受過拆彈訓練的二人誤觸了爆炸裝置。

