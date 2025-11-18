新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月18日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百八十六集「不能追的債」(11/18)

陳師奶出於某些理由離家出走，不知去向，樹根竟因此悶悶不樂。樹仁等隨後有所發現，推測樹根可能想向陳師奶及其他「欠債人」討債，於是暗中幫忙，設法替樹根討回應得之物，為此付出不少努力……其後，樹根發現身邊不少人似有不妥，彷彿自己得罪了他們，及後終知悉事情與熊家眾人有關！樹根向家人道出「追債」之事的實情，眾人始知自己破壞了樹根的好事，唯有設法補救……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第七集 (11/18)

新聞女王2

AI股因SNK直播出錯而泡沫爆破，肇華與富豪細劉生卻在遊艇開派對狂歡……派對後，女網紅林寶拉浮屍岸邊，船上人士統一口徑稱她意外墮海身亡。慧心執意追查，劉艷質疑只為追流量，二人就報道方向有所分歧。肇華涉案其中，家妍趁機向方太進言，成功架空肇華。家妍暫管總監大權，馬上調查一事，卻發現重要證據離奇消失。寶拉突在社交媒體發新帖，直指被人謀殺，其母卻反稱女兒染有毒癮。真相羅生門前，慧心找到了新的突破缺口……

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二集 (11/18)

紅豆在有風小館吃飯，同一時間曉春安排之遙相親。紅豆媽媽打給之遙找女兒，之遙見她隱瞞辭職，感到好奇。看見之遙幫奶奶洗頭，紅豆不禁想起兒時與外婆的生活。紅豆跟著寶瓶嬸學做鮮花餅，還把做好的餅寄給家人品嘗。

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第12集

卓凱認為炸彈要對付的是嘉莉，即查探嘉莉下落。嘉莉遭殺手襲擊，幸卓凱及德信及時趕到。嘉莉要求德信就此作罷，又偷偷吩咐卓凱比德信早一步找到殺手保護她。倪金嫌棄首批偽鈔的紙質，少鋒在淑梅的協助下得到印鈔紙。少鋒提起過世的哥哥，淑梅打出暗號支持，少鋒隨後創出兩人獨有的溝通密碼。偽鈔印製完成，炮仗趾高氣揚，要求歡喜想辦法將偽鈔換作真鈔。歡喜設下地下賭局，進行換錢計劃，炮仗忽然加入，指出賭桌上的錢是偽鈔。

