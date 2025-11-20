新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月20日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百八十七集「三太夢成真」(11/20)

敢威出埠洽談生意，意外感染了當地疫症，被送回本地醫院接受治療。雖然敢威一切如常，但身體會散發惡臭，並偶爾突然發病，導致短暫癱瘓。由於某些原因，秀琴、天娥一度無法照料敢威；眼見其他人難以應付，二人決定親力親為，為此吃盡苦頭。敢威幸獲她們悉心照顧，病情逐漸好轉。此時，秀琴接報得悉力士在外地發生意外，必須前往察看，天娥遂獨力照料敢威……秀琴回來後，卻遭敢威責怪，更得悉敢威提出要實現天娥的願望……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第八集 (11/20)

新聞女王2

慧心挖出寶拉的病史，洗脫其污名。家妍為調查景仁遇難一事，探問器材部主管九哥，卻似乎觸動某人的神經。慧心與劉艷從寶拉的舊平板電腦發現驚人內幕，趁着芷瑤直播，慧心與她展開一場線上對質，再於公開平台揭露寶拉之死的真相！電影拍攝現場發生工業意外，工作人員卻被下封口令，SNK、公開平台的採訪均不得要領。家妍找到一名攝影師做證人，並承諾保密其身分，直播期間卻出差錯；SNK受外界批評，方太向肇華、家妍問責……

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

去有風的地方

第三集 (11/20)

小館客人很多，林娜忙得不可開交，紅豆見狀便主動幫忙打點。朋友介紹之遙給經營高級藝術酒店的李總認識，但李總嫌貴拒用手工木雕畫，之遙以三寸不爛之舌說服對方。之遙和曉春談到小館的經營問題，便想邀請紅豆加入…

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第14集

嘉莉回首前塵，內心鬱結重重，得卓凱開解。卓凱得知嘉莉的真正身份，對她感同情。炮仗動議再印偽鈔，歡喜反對，眾人表決惟少鋒沒有表態。炮仗招攬少鋒支持他，還告知打算向歡喜下手。少鋒最終出手救歡喜，身中多刀重傷，歡喜堅持要救回其性命。天堂發覺淑梅身份神秘，跟蹤她到安全屋，差點與卓凱打個照面。炮仗賣偽鈔予另一黑幫頭目火雞，志彬率隊前來拘捕眾人。炮仗與火雞成功逃離現場，怎料……

