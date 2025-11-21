新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月21日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百八十八集「一樣樣的煩惱」(11/21)

瑞輝因與罪犯宋天機「撞樣」，吃盡苦頭，深感苦惱之際，收到一神秘字條，內容提到對方不想再受瑞輝連累。有人拍片抹黑瑞輝，一眾網民卻認為片中人是宋天機，唯獨有一位網民為天機辯護。瑞輝懷疑此人正是天機本人，遂設法追查其身分，結果有意想不到的發現，並證實字條出自天機之手。瑞輝欲將天機繩之於法，設法引他現身，卻不果。力蓮為協助瑞輝，決定要以非常手段引蛇出洞……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第九集 (11/21)

升降平台事故的調查陷膠着，詩晴將內部文件交予慧心，自製上位機會。慧心遊說受害者家屬受訪，家屬卻信任SNK的影響力，令家妍獲利。家妍與劉艷合力說服電影女主角聶莎莎受訪，並於兩台播放。慧心不甘劉艷將獨家訪問拱手讓人，慧心的知己陳子傑卻被劉艷打動，願以工傷受害者身分出鏡剖白。攝影師工會發起罷工行動，公開平台攝影師馬家明於劉艷鼓勵下作出選擇，慧心亦有所反思。詩晴提出「駐政總傳媒」計劃，開拓傳媒界的新戰場！

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第四集 (11/21)

小館兩婆婆吵架，之遙忙於調解。紅豆誤會之遙邀自己趕集是表白，其實是想自己分享酒店管理經驗。黃欣欣來訪談村裡發展，紅豆反思後答應加入小館，之遙欣喜。次日，紅豆提改進意見，卻發現員工基礎太差，需逐一糾正。

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第15集

淑梅混進醫院探望少鋒，被卓凱發現，卓凱叫她小心天堂。德信康復，嘉莉向他請假散心，卓凱以保安理由與她同行。卓凱將自己五名臥底死於泰國一事相告，安慰嘉莉，並勸她離開德信，不要再涉及犯罪活動，嘉莉不置可否。少鋒求歡喜放過撻Q，歡喜覺得少鋒有情有義而答應。少鋒安排撻Q離開香港，臨別前喜見淑梅出現。淑梅為卓凱回收竊聽器時差點被發現，天堂及時現身解圍。卓凱接到淑梅通知，有大事匯報……

