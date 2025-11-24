新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月24日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百八十八集「誓不可擋」(11/24)

樹仁答應樹根處理某件事情，雖然發下重誓，但最終沒有履行承諾。眾人談論此事，樹根提到神明會聽到樹仁的誓言；樹仁卻不以為意，依舊胡亂發誓，還藉此化解不少麻煩。那些看似難以發生的毒誓，竟一一「應驗」，樹仁遂設法補救，努力履行各項承諾，更不敢再輕易發誓。樹仁得到教訓，此事背後原來另有文章……其後，樹仁故態復萌，還與Andy一起亂發「刁鑽」毒誓，怎料竟發現那個「恐怖」誓言即將應驗，必須設法阻止……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

新聞女王2

第九集 (11/24)

升降平台事故的調查陷膠着，詩晴將內部文件交予慧心，自製上位機會。慧心遊說受害者家屬受訪，家屬卻信任SNK的影響力，令家妍獲利。家妍與劉艷合力說服電影女主角聶莎莎受訪，並於兩台播放。慧心不甘劉艷將獨家訪問拱手讓人，慧心的知己陳子傑卻被劉艷打動，願以工傷受害者身分出鏡剖白。攝影師工會發起罷工行動，公開平台攝影師馬家明於劉艷鼓勵下作出選擇，慧心亦有所反思。詩晴提出「駐政總傳媒」計劃，開拓傳媒界的新戰場！

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第五集 (11/24)

坨坨要離開大理，小孩們不捨大哭，林娜安慰他們。紅豆做好員工手冊，並設有勤工獎，讓婆婆們更有動力工作。之遙帶員工們去訂做衣服，途中說到懷蘭老師當年無疾而終的戀情。紅豆和之遙陪謝奶奶玩遊戲，三人樂也融融。

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第16集

廣告 廣告

天堂燒掉警員委任證，向卓凱與淑梅直言不想再當警察。歡喜將偽鈔賣給曾向稜智借貸的曾先生，警方商業罪案調查科懷疑稜智財務牽涉偽鈔案，淑梅被帶走問話，Mr.White知道後對德信施壓。志彬勸楊詠離開稜智，楊詠答應。嘉莉悄悄回來拆彈，德信感動並下令殺曾先生。少鋒早一步放走曾先生，想不到天堂和飛機趕至追殺，天堂對曾先生開槍並推下海。卓凱認定天堂已變節。歡喜欲取代德信洗黑錢，透過中間人約會Mr. White。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！