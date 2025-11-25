小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月25日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百八十九集「長生壽桃包」(11/25)
敢威派人打撈海中寶箱，意外發現一個「封藏」多年的巨型壽桃包。經專家研究推斷，該壽包原本是奉獻給秦始皇之物，疑似蘊含長生不老之效，並因某些特殊原因得以「保鮮」，應可安心食用。敢威要眾人保守秘密，並與力蓮籌謀如何分配壽包。除了家人，他還打算挑選一些「外人」共同分享，原來另有盤算……其後，力蓮意外受傷，她仗着壽包的神效，以為可不藥而癒，怎料事與願違，箇中竟另有隱情……
新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第十集 (11/25)
弘記小廚善心派飯，引發長者疑似集體食物中毒，詩晴與食店老闆頗有交情，她礙於在政府任職，未能出手。慧心跟進調查，劉艷懷疑她與詩晴私下交易；慧心指中毒事件有一相熟的重要證人……為當「駐政總傳媒」，慧心與肇華分別拉攏詩晴的支持。中毒事件疑點指向某保健品；原來有匿名吹哨人曾向家妍揭露藥廠知情不報後失聯。劉艷與家明以激將法，逼得SNK前總監余英飛出山，潛入藥廠調查。慧心與家妍兩路人馬，要找出誰是吹哨人……
去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第六集 (11/25)
之遙誤會紅豆來大理旅遊是為平復失戀創傷，令許紅豆忍俊不禁；之遙與紅豆經常在一起的畫面，引起村裡各人的議論，甚至傳出二人準備結婚；林娜趁著大麥生日帶紅豆和大麥去酒吧，大麥喝醉的同時，紅豆也酒後失控…
使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第17集
志彬不滿楊詠不願離開稜智，二人不歡而散。此時CIB高級督察張雪晴找上志彬，希望他執行秘密任務。志彬完成任務，但不慎失了佩槍。天堂終日吃喝玩樂，淑梅強行將他帶到浩園，說出卓凱為五個殉職臥底所做的事，藉此鼓勵天堂重返警隊。歡喜收到兩箱鉅款，以為是Mr. White邀約，到達指定目的地時卻遇見神秘女子梁斯敏，斯敏邀請他合作。歡喜派少鋒搶劫長興運送的黑錢，雙方展開槍戰，少鋒與天堂大打出手。
