新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月26日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百九十集「假如公司出錯糧」(11/26)

樹仁偶然發現銀行戶口突然多出一千萬元存款，原來竟是公司「出錯糧」所致。樹仁不想歸還，卻又擔心要負上法律責任。其後因遭力蓮侮辱，樹仁一怒之下萌起夾帶私逃之念，並猶豫應否向家人與栢菲道出實情，最終決定對眾人隱瞞。另一方面，樹仁向公司請假十天，為免力蓮於假期結束後仍見不到他而起疑，遂作出「超前部署」，試圖瞞騙力蓮。後來，他獨自逃至某群島，原本逍遙快活，卻因某些緣故最終決意回去「自首」……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

新聞女王2

第十一集 (11/26)

慧心為公開平台找來新任新聞總監，眾人驚訝竟是英飛！英飛帶來驚人消息，指吹哨人向慧心訴說藥廠黑幕之後，就留下遺書兼失蹤。芷瑤聯同藥廠一方造謠，直指慧心是「殺人兇手」，更要求她下跪道歉。公開平台受醜聞影響，被剔出「駐政總傳媒」之列，慧心亦接連收到遺憾消息，大受衝擊。家妍發現九哥的不法勾當，逼他坦白景仁逝世當日的所有內幕……肇華利用AI技術，平復景仁父母的喪子之痛，看似善良之舉，實則另有所圖……

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第七集 (11/26)

之遙爸爸四平帶了很多鮮花回村，之遙邊醒花邊與紅豆談及因爺爺病逝前未能陪伴而耿耿於懷，紅豆也因外婆意外離世而感遺憾。四平希望紅豆幫忙勸之遙回北京，反被紅豆說服，了解之遙留鄉的原因和意義，因此改變觀念。

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第18集

廣告 廣告

少鋒不滿卓凱及淑梅有事隱瞞，悻悻然離去。黑警受命用毒品插贓嫁禍歡喜，幸好少鋒機警他替化解危機。少鋒得知歡喜設局對付警方人員，立即通知卓凱請求指示，剛巧卓凱正接載嘉莉。卓凱沒法繼續留在嘉莉身邊，只好請辭。警務處處長讓卓凱恢復CIB高級督察職務，卓凱發現相熟舊部下全被調職。卓凱被投閒置散，同時被人暗中監視。卓凱到女僕咖啡室，女僕店員羅小絲知道他是警員，冷淡對待。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！