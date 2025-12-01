新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月1日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百九十二集「零零七重出江湖﹙上﹚」(12/01)

潮偉與某特務秘密聯絡，對方要求潮偉重出江湖，以對付一名危害特務組織的危險人物。已有多名特務因該人而非死即傷，為拯救眾人，潮偉無奈答應執行任務。另一邊廂，尚善發現不少蛛絲馬跡，懷疑潮偉有事隱瞞，更擔心他將不辭而別，暗中執行危險任務，遂決意設法挽留。城安知悉後，聯同熊家眾人出謀獻策，惟尚善否決眾人提議，打算自行解決此事，為此付出不少努力……潮偉藉詞出埠展開行動，尚善、城安暗中尾隨，怎料突生變故……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十四集 (12/01)



景仁之事告一段落，慧心遠走散心，遇上神秘的「晶耀研究學院」，眾學員深信能量水晶的神奇功效，紛紛希望接受教主宏光大師的「淨化」。書昀不滿慧心失聯，公開平台面臨被撤資危機。家妍黯然辭職，要離開SNK，卻遭肇華故意留難。詩晴被投閒置散，「駐政總傳媒」的項目遭上司陳啟峰架空。慧心接觸晶耀學院的活動後，似乎越來越感興趣。家妍、劉艷分別調查，懷疑晶耀學院包裝成新興宗教，藉傳道大肆斂財，背後更似密謀大計……

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十集 (12/01)

大麥受到紅豆和林娜的鼓勵，決定繼續寫小說。之遙為民宿老闆老李的遭遇感到痛心，紅豆見狀安慰他。小館眾人去露營，燒烤過後只剩之遙和紅豆兩人在河邊看星星，紅豆不自覺說起與南星的回憶，並靠在之遙的肩上。

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第21集

德信成功對付Mr. White，令Johnny十分欣賞。德信亦要求Johnny為他做一件事，Johnny表示已經準備就緒。少鋒買了飯盒送到稜智給淑梅，因為楊詠從公司內部文件找到多個可疑賬戶，淑梅要翻看閉路電視片段並存檔交給卓凱。少鋒見淑梅辛苦，答應跟她一起工作，減省工作時間。

卓凱收到淑梅趕工所得的資料後，表示必定會從中找到黑警的線索。解散時，淑梅本想跟少鋒回去，但被少鋒拒絕。淑梅突然收到電話，指母親雪蘭在麻將館欠債被扣押，於是乘坐天堂的車前往贖人。淑梅拿五萬元現金到場時，債主突然說賭債又多欠五萬到十萬。淑梅未能清還，要求先放人被拒，天堂見狀遂出面干涉。對方一聽到天堂之名，立即態度轉變。淑梅心情差極，天堂帶她唱K散心，慢慢地淑梅將與母親的關係向天堂娓娓道來。

歡喜到達斯敏的玩具展覽場，突然有人從後襲擊，斯敏這時出現舉槍相向，但她的目標是襲擊歡喜的同伴。歡喜查問原因，斯敏原來欲反抗德信，遂給了歡喜一隻光碟，並告知他Johnny已派人包圍他的酒樓。歡喜不知向誰求助，斯敏提示他敵人的敵人便是朋友。楊詠趁志彬洗澡時翻查他的電腦，可是志彬原來早已得悉是她通風報信，於是將她迷暈及綁起。

淑梅一眾得知楊詠遇事後都相當激動，少鋒欲立即報復，可是卓凱告知他們是警察，要將他們繩之於法，而不是自行執法。猜Fing向歡喜報告，指酒樓周圍都發現可疑人物，應該是Johnny派人視察環境。歡喜命猜Fing不用保護他，扮作一切如舊，而他則會找別人保護自己。歡喜買了甜品登門造訪卓凱，卓凱見狀不表歡迎，指他若找保護的話該找警察，可是歡喜卻表示警察信不過。歡喜說這話觸動了卓凱，遂讓他進屋。歡喜表示手持德信替國際洗黑錢集團客戶的資料，但交換的條件是卓凱的保護。卓凱初時不相信歡喜，可是最後答應為他提供安全屋，但事後歡喜必須自首。歡喜為留得青山在，答應卓凱。

