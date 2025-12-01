大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月1日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百九十二集「零零七重出江湖﹙上﹚」(12/01)
潮偉與某特務秘密聯絡，對方要求潮偉重出江湖，以對付一名危害特務組織的危險人物。已有多名特務因該人而非死即傷，為拯救眾人，潮偉無奈答應執行任務。另一邊廂，尚善發現不少蛛絲馬跡，懷疑潮偉有事隱瞞，更擔心他將不辭而別，暗中執行危險任務，遂決意設法挽留。城安知悉後，聯同熊家眾人出謀獻策，惟尚善否決眾人提議，打算自行解決此事，為此付出不少努力……潮偉藉詞出埠展開行動，尚善、城安暗中尾隨，怎料突生變故……
新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第十四集 (12/01)
景仁之事告一段落，慧心遠走散心，遇上神秘的「晶耀研究學院」，眾學員深信能量水晶的神奇功效，紛紛希望接受教主宏光大師的「淨化」。書昀不滿慧心失聯，公開平台面臨被撤資危機。家妍黯然辭職，要離開SNK，卻遭肇華故意留難。詩晴被投閒置散，「駐政總傳媒」的項目遭上司陳啟峰架空。慧心接觸晶耀學院的活動後，似乎越來越感興趣。家妍、劉艷分別調查，懷疑晶耀學院包裝成新興宗教，藉傳道大肆斂財，背後更似密謀大計……
去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十集 (12/01)
大麥受到紅豆和林娜的鼓勵，決定繼續寫小說。之遙為民宿老闆老李的遭遇感到痛心，紅豆見狀安慰他。小館眾人去露營，燒烤過後只剩之遙和紅豆兩人在河邊看星星，紅豆不自覺說起與南星的回憶，並靠在之遙的肩上。
使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第21集
德信成功對付Mr. White，令Johnny十分欣賞。德信亦要求Johnny為他做一件事，Johnny表示已經準備就緒。少鋒買了飯盒送到稜智給淑梅，因為楊詠從公司內部文件找到多個可疑賬戶，淑梅要翻看閉路電視片段並存檔交給卓凱。少鋒見淑梅辛苦，答應跟她一起工作，減省工作時間。
卓凱收到淑梅趕工所得的資料後，表示必定會從中找到黑警的線索。解散時，淑梅本想跟少鋒回去，但被少鋒拒絕。淑梅突然收到電話，指母親雪蘭在麻將館欠債被扣押，於是乘坐天堂的車前往贖人。淑梅拿五萬元現金到場時，債主突然說賭債又多欠五萬到十萬。淑梅未能清還，要求先放人被拒，天堂見狀遂出面干涉。對方一聽到天堂之名，立即態度轉變。淑梅心情差極，天堂帶她唱K散心，慢慢地淑梅將與母親的關係向天堂娓娓道來。
歡喜到達斯敏的玩具展覽場，突然有人從後襲擊，斯敏這時出現舉槍相向，但她的目標是襲擊歡喜的同伴。歡喜查問原因，斯敏原來欲反抗德信，遂給了歡喜一隻光碟，並告知他Johnny已派人包圍他的酒樓。歡喜不知向誰求助，斯敏提示他敵人的敵人便是朋友。楊詠趁志彬洗澡時翻查他的電腦，可是志彬原來早已得悉是她通風報信，於是將她迷暈及綁起。
淑梅一眾得知楊詠遇事後都相當激動，少鋒欲立即報復，可是卓凱告知他們是警察，要將他們繩之於法，而不是自行執法。猜Fing向歡喜報告，指酒樓周圍都發現可疑人物，應該是Johnny派人視察環境。歡喜命猜Fing不用保護他，扮作一切如舊，而他則會找別人保護自己。歡喜買了甜品登門造訪卓凱，卓凱見狀不表歡迎，指他若找保護的話該找警察，可是歡喜卻表示警察信不過。歡喜說這話觸動了卓凱，遂讓他進屋。歡喜表示手持德信替國際洗黑錢集團客戶的資料，但交換的條件是卓凱的保護。卓凱初時不相信歡喜，可是最後答應為他提供安全屋，但事後歡喜必須自首。歡喜為留得青山在，答應卓凱。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 17 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 17 小時前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 33 分鐘前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 18 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 23 小時前
宏福苑大火｜鍾培生擬成立「全港反圍標監察關注組」「最大責任是貪得無厭圍標的魔鬼」
大埔宏福苑大火，全城悲痛。對於竹、網、發泡膠、法團、圍標等等，莫不議論紛紛。有「香港電競之父」之稱鍾培生義愩填膺，在社交媒體發布短片，表示考慮成立一個「全港反圍標監察關注組」，邀請前廉政專員加入。BossMind ・ 1 小時前
GD在MAMA頒獎禮為香港準備的暖心演出，黑髮黑西裝莊重打扮、修改歌詞：我想成為帶給大家力量的藝人
MAMA頒獎禮2025第二日，GD奪得「Best Dance Performance Male Solo」、「Best Male Artist」以及壓軸大獎「Artist of The Year」。在拿第一個獎時，GD在感言當中有提及今次大埔火災事件並送上由衷的關心，「對於這次突如其來的噩耗，在其中的香港市民，我想成為帶給大家力量的藝人。」GD亦表示為大家準備了很多表演環節，希望大家加油。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 17 小時前
穗禾苑決定移除9座大廈維修棚網 移除施工期間封窗膠板
正進行大維修的火炭穗禾苑，將移除全部9座大廈的棚網，預計相關拆除工程需時約10-12日，其後會拆棚架，亦正探討或以吊船方式完成餘下維修工程。整個屋苑亦會移除所有工程期間封窗的塑膠板。infocast ・ 19 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁文靜副業係經濟學老師 用英文授課
【on.cc東網專訊】應屆香港小姐競選季軍袁文靜（Jane），另一個身份是一名經濟學老師，Jane從14歲開始學經濟到碩士畢業，教經濟學是她的副業，她在社交平台發布這兩周把副業安排好了：「副業1： The Economist Reading Club 我會給訂閱東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
解讀 | 點解英超會有05分開波時間？
一直有觀看英超賽事的香港觀眾，相信都有一個穩定開波時間概念。那麼為何今周英超會有賽事安排於英國時間下午2時05分開賽呢？Yahoo 體育 ・ 10 小時前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
34C禾羽「胸」襲宿霧 白滑長腿極誘人
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（Kimi），最近到了菲律賓宿霧遊玩，更於社交網大晒一系列靚相，表示：「神鬼奇航，主題船出發啦～來宿霧絕對一定要來玩！好開心好好玩。」而擁有34C火辣身材的她，當然有大晒比堅尼派福利，她坐在東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《華爾街日報》：「特朗普交易」遭遇重創
曾備受市場追捧的「特朗普交易」正面臨嚴峻考驗，美國總統特朗普上任逾 10 個月，與其本人及家族直接關聯的金融資產正經歷大幅回調，部分投資人遭受顯著損失。鉅亨網 ・ 4 小時前
周潤發「銀白髮黑西裝」壓軸現身MAMA頒獎禮，頒獎前「小小要求」三語邀請觀眾為大埔火災事件一起默哀
MAMA頒獎禮2025第二日，壓軸頒發「Artist of The Year」嘉賓由周潤發擔任。發哥那沉重與莊重的氣場，從步履間已經感受到。當發哥跟大家打了招呼後，便說：「在我頒獎之前，我有一個小小的要求，希望大家一齊起身為我們大埔宏福苑的居民，送上衷心的祝福。」Yahoo Style HK ・ 4 小時前