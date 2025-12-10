《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月10日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百九十九集「真心話！講不出聲！」(12/10)
Elaine為某商品設計宣傳海報，壯縱察覺不妥卻不忍批評。Elaine一時疏忽，將未通過的海報發佈至其社交平台，惹來網民劣評。璟風急向客戶補救，並於Elaine懇求下允許她修改海報。Elaine請Joe為新海報給予意見，Joe直接批評，並建議她再詢問壯的看法，她卻察覺壯不肯說老實話。另一方面，壯見Elaine近來與Joe親近，心生憂慮，其後得知真相，遂想挽回Elaine的信任，卻「撞大板」……
新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第二十一集 (12/10)
家妍深信雪君仍藏身香港，但詩晴為保全自身利益，決定抽身，二人不歡而散。肇華藉方太的負面傳聞發動突襲，企圖顛覆SNK權力格局。心碎的家妍拍片交代NovusVera事件，更做出令不少人震驚的抉擇。另邊廂，雪君給予慧心的資料，內藏驚人秘密，還觸及一場國際關係風波……方太為阻肇華吞併SNK，提出與慧心上契，將權力及股份轉讓，卻未能如願……肇華接連出招，對SNK來勢洶洶，慧心不再猶豫，決意要展開反擊……
去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十七集 (12/10)
明宇看中老宅作為書屋選址，紅豆的民宿也啟動工程，之遙幫忙安排師傅裝修。網店銷量大增，大家都忙不過來，村子又因網紅宣傳而遊客激增。之遙等人商量應對方法，決定動員村民幫忙，只有林娜心事重重，想請假卻被拒。
使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第28集
卓凱在診所樓下等候斯敏良久也不見蹤影，便到診所找她。可是當他進入診所，發現裏面空無一人，而斯敏亦不知所終。德信回家欲將好消息告知嘉莉，可是想到之後嘉莉便會離開時，忍不住從後緊緊擁抱着她，並將真相隱瞞。晚飯時，德信突然向嘉莉下跪求婚，嘉莉認為自己不知何時會死，德信卻指自己可能比她還早死。德信指這個世上嘉莉最明白他，很想她留在身邊，嘉莉大為感動，可是她說需要時間考慮。
卓凱告知淑梅及天堂有關斯敏的事，而天堂則報告發現雪晴男友手臂上有獨特的疤痕。卓凱跟道行閒聊時，談及啟發曾為田徑隊員奪獎，而餐廳也掛了他得獎時的照片。卓凱看見相片，突然發現重要證據。歡喜迫使啟發供出他將與德信會面的時間地點，而少鋒及撻Q會事前埋伏在那準備暗殺德信。撻Q認為自己可能有不測，遂寫了一封情書給他最愛的淑梅，少鋒見狀便答應替他將信交給淑梅。
淑梅下班時，少鋒出現在她眼前，之後少鋒便帶她到主題公園遊玩。淑梅雖然玩得盡興，可是她也猜到少鋒必定有危險的任務，打算以此跟她道別，少鋒避而不答。淑梅早已猜到他將要進行暗殺，她央求少鋒帶她在身邊，少鋒表示看畢煙花後回答她。煙花燦爛但短暫，少鋒要淑梅把最美的留在心中，說罷遞上一張寫上只有他們認到的暗號的紙條，然後消失於人群中，留下淑梅一人跪地痛哭。
淑梅通知卓凱有關少鋒的暗殺任務，央求卓凱必定要阻止少鋒。卓凱便命二人盯準德信的位置，便能找到少鋒。天堂於是前往找德信，可是被吩咐在魏家等候他，天堂無計可施只好坐着等待。少鋒及撻Q到達會面地點，而猜Fing也為歡喜找了個有利位置，讓他能親眼看見仇人死亡過程。啟發早已到達，而剛剛有人前來。少鋒及撻Q只待啟發向德信打招呼時，還未看清對方的模樣，便已開槍。對方帶領一隊人馬捉拿少鋒及撻Q，撻Q見啟發逃走，便獨自一人追去，可是不敵啟發，少鋒努力從後趕上。
天堂終得到見德信的機會，卻被帶到荒山野嶺，親手看着長興各人毒打少鋒。德信甚至給予天堂一個槍殺少鋒的機會，揚言如他不動手便證明自己是臥底，天堂只有開槍……
