新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月11日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百集「零零七重出江湖﹙上﹚」(12/11)

潮偉與某特務秘密聯絡，對方要求潮偉重出江湖，以對付一名危害特務組織的危險人物。已有多名特務因該人而非死即傷，為拯救眾人，潮偉無奈答應執行任務。另一邊廂，尚善發現不少蛛絲馬跡，懷疑潮偉有事隱瞞，更擔心他將不辭而別，暗中執行危險任務，遂決意設法挽留。城安知悉後，聯同熊家眾人出謀獻策，惟尚善否決眾人提議，打算自行解決此事，為此付出不少努力……潮偉藉詞出埠展開行動，尚善、城安暗中尾隨，怎料突生變故……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

新聞女王2

第二十二集 (12/11)

劉艷意外介入一宗虐兒案，由於錄影模糊，調查困難重重。另一邊廂，慧心積極拉攏SNK董事，與肇華的權力角力越加激烈。家妍忍不住出手，助劉艷調查虐兒案報道。劉艷揭露出社區保母的外判漏洞，惟因追訪時摔傷，意外被揭破隱瞞多時的秘密……慧心正面報道新式治療癌症儀器，芷瑤趁機在網台抹黑慧心與儀器持有人書昀，要妖魔化儀器。病人的命運，正隨着輿論風向而變幻莫測……

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十八集 (12/11)

紅豆通過大麥得知林娜曾被網暴，林娜坦白因生日捐款風波所致，後來躲到雲南，現被認出仍心有餘悸，紅豆和大麥安慰陪伴。紅豆替林娜頂班，曉春收到騷擾短訊。曉夏關心林娜，林娜透露初到雲南時因曉夏等人幫助而留下。

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第29集

廣告 廣告

卓凱於自己的座駕找到一個信封，內裏放的是少鋒的隨身項鏈，卓凱將染有血漬的頸鏈交給淑梅，淑梅難以接受。卓凱問她有沒有接過天堂的電話，淑梅立即往找天堂，希望得知事情真相。剛巧歡喜找卓凱一同聚餐，但被卓凱拒絕。可是當歡喜說這一餐是有關少鋒的時候，卓凱終願坐下。歡喜說少鋒不愛享受生活，食的東西都是平價菜式。卓凱聽完歡喜一席話後，發現歡喜比自己更了解少鋒。

歡喜把雪晴的手機交給卓凱，歡喜希望卓凱能以此揪出黑警勢力。淑梅到天堂家，找到喝得爛醉如泥的天堂。淑梅激動地質問他少鋒的事，天堂初時不願回答，可是最後終於忍耐不住說出所知，淑梅即時崩潰。淑梅深受打擊暈倒在街上，卓凱收到通知趕到醫院。淑梅冷冷地告訴卓凱，天堂知道有關少鋒之事。

卓凱找來天堂探問詳情，但天堂不願再次覆述，可是卓凱表示他絕對相信天堂，希望親口聽他解釋情況，天堂只好向他說出自己所知，以及與少鋒的約定。卓凱聽後相信天堂，並認為他沒做錯。King的五億美金已運抵香港，而King十分欣賞德信的個人能力，指他就算沒有黑警的幫助，仍能成大事。德信表示很快便有多五億美金運到，天堂聽後認為多運五億要再部署人力，德信要他別費心，此事不涉及他在內。

來自印尼的萬里向歡喜介紹烏茲爾的巴拿先生，巴拿先生打算跟歡喜合作洗黑錢的生意。卓凱相約嘉莉見面，告知她斯敏的事情，指她以自己的方式向黑社會報復。卓凱指斯敏曾答應交出控制器，可是到診所後便不見蹤影。嘉莉聽後大約推敲出應是德信所為，於是返家後嚷着要離開。德信知道嘉莉洞悉真相，向她承認作了愚蠢的事，以為這個謊話可讓她一世留在身邊。嘉莉沒有要求任何補償斷然離開，留下德信一人獨憔悴。

歡喜拜祭妻子之際，卓凱前來，表示從少鋒寄給他的臥底筆記本中得知歡喜的身份。歡喜聽後不以為意，認為說出口的秘密便不是秘密。卓凱繼續勸他收手，可是歡喜表示，他前來這裏，便是要提醒自己要為妻子報仇雪恨。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！