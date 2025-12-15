新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月12日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百零一集「零零七重出江湖﹙下﹚」(12/12)

尚善、城安得知潮偉參與任務的真相，事情亦遠超二人想像。雖然潮偉於意料之外的情況下「完成」任務，卻被要求接手另一項更艱巨的挑戰，並且必須付出某種犧牲。他本想推辭，卻因涉及某位重要人物而難以啓齒。對方給予潮偉七天時間考慮，潮偉將內心的掙扎向尚善傾訴，尚善竟反過來勸他接受任務。其後，潮偉遇上麻煩，尚善為他排難解困，希望他能安心執行任務，潮偉卻仍因某些顧慮而猶豫不決，尚善遂設法幫助他做出抉擇……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

新聞女王2

第二十三集 (12/12)

家妍帶領公開平台以報道反擊報道，將輿論壓力重新帶回書昀身上，到底要否回收治療癌症儀器，救病人一命，書昀必須做抉擇……慧心強勢回歸，登上SNK權力巔峰，肇華表面上指稱會退讓，暗中卻有所佈局。慧心於董事局會議，拋出震撼提議……家妍追查網上情騙案，劉艷調查大學生虧空公款案，兩宗報道看似風馬牛不相及，但線索竟然指向相同的關係網……志傲為了證明自己實力，願以身作餌，冒險潛入跨國詐騙據點「3U園」做調查報道。

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十九集 (12/12)

有魚受曉春所託教小朋友唱歌，回來時聽到有人提到蔓君前男友，心頭一酸。林娜受眾人鼓勵，決定重開直播。四平夫婦到雲苗村探望之遙和紅豆，紅豆承諾會好好對之遙。鳳姨為謝強出獄一事擔憂不已，之遙勸她積極面對。

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第30集

烏茲爾的局勢令洗黑錢大有作為，歡喜將五億美金現金交給巴拿運返烏茲爾，可是之後那五億現金竟出現在德信的貨櫃裏。King對德信此舉感到很滿意，如此一來已賺了一倍。淑梅及天堂站在一旁，眼巴巴的看到貨櫃內裝有十億美金。歡喜的座駕突然有人以棺材攔截及向他大灑溪錢，然後歡喜接到萬里的電話，說他的五億美金已被騙去，命歡喜務必尋回款項，否則取他性命。

長興手下運送美金時打開貨櫃，卻發現內裏空無一物，於是立即通知德信，德信下令調查福和等人。可是當德信冷靜下來後，便立即要手下折返貨櫃場。淑梅跟天堂把偷取到的美金藏到隱蔽的工業大廈，好讓黑道人追殺德信。萬里出二百萬暗花覓得歡喜下落，並親自前來欲解決歡喜。可是卓凱及時來到，三方對峙，歡喜趁機逃走。卓凱緊追其後，歡喜見狀便答應他德信死後，自己便會前去自首。

嘉莉得知德信出事，放心不下，沒有離開香港。卓凱說出目前形勢，嘉莉也變得身陷險境。嘉莉仍堅持留下，她也知道重返德信身邊時，就代表跟卓凱緣盡。她向卓凱舉杯，了斷這段情誼。嘉莉被King的手下所捉，引德信現身，德信果然赴約。可是King一早以槍對準嘉莉的頭，迫德信交出美金。

德信把事情擺平後將嘉莉鬆綁，這時卓凱來到，德信與他互相再一次用槍對峙。嘉莉見狀立即站到二人中間勸止，最後以自己作掩護，讓德信離開。經歷多次劫難，嘉莉發現每次德信有難，自己都會回來幫忙。原來二人之間已不可分割，因此嘉莉終於答應德信的求婚。德信聞言立即擁抱着嘉莉，表示為了她一切都可以放棄。可是德信忽然想到，他必定要取回美金，否則無論他們去到哪裏也會被追殺。

卓凱忽見平常賣賊贓的混混忽然富貴起來，迫問之下原來他拾到美金，還已將地點告知長興及福和。德信循消息來到美金收藏處，天堂舉起打火機，威脅他若再向前走便會燒毀美金。可是猜Fing突然從後偷襲天堂，歡喜就在此時舉槍指着德信，卓凱及時趕至，以槍指向歡喜，制止他向德信執行私刑。

