新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月2日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百九十三集「零零七重出江湖﹙下﹚」(12/02)
尚善、城安得知潮偉參與任務的真相，事情亦遠超二人想像。雖然潮偉於意料之外的情況下「完成」任務，卻被要求接手另一項更艱巨的挑戰，並且必須付出某種犧牲。他本想推辭，卻因涉及某位重要人物而難以啓齒。對方給予潮偉七天時間考慮，潮偉將內心的掙扎向尚善傾訴，尚善竟反過來勸他接受任務。其後，潮偉遇上麻煩，尚善為他排難解困，希望他能安心執行任務，潮偉卻仍因某些顧慮而猶豫不決，尚善遂設法幫助他做出抉擇……
新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第十五集 (12/02)
慧心為宏光大師做專訪，澄清坊間對晶耀學院的誤解。芷瑤搶先發佈狙擊報道，指慧心已被「洗腦」，公信力成疑。英飛發起內部投票要罷免慧心，以免輿論火頭禍及公開平台，劉艷等人陷天人交戰。家妍堅持SNK要中立持平，下屬卻抗令提交針對慧心的報道，更得肇華支持。慧心於宏光大師逐步引領下，漸漸憶起童年陰影……劉艷與家明努力搜證，試圖揭穿晶耀學院的心靈騙局，二人還聯同子傑秘密潛入學院的靈修場，誓要營救慧心卻不果……
去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十一集 (12/02)
大麥快要離開客棧，臨走時和紅豆擁抱告別；娜娜察覺到紅豆減少和之遙見面，感到好奇，紅豆表示自己很快要回北京，若是跟之遙走得太近，恐怕分別時就會傷心；紅米帶著女兒鈴鐺去探望紅豆，之遙更帶著她們去田園遊玩。
使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第22集
卓凱帶歡喜到安全屋，並介紹小絲等三人予他認識。歡喜誇讚卓凱本事，深明黑警不能相信，便自己成立了民間CIB。卓凱指被警隊放棄的人不代表無能力，只是不適應體制而已。歡喜見他們沒有槍械，不禁質疑他們的能力。德信成功於集團爭取亞洲區代言人職銜，Johnny表示除了洗黑錢外，全世界的地下活動他都可以參與。可是集團的共通點是低調，他必須找一名代理人。Johnny早已將嘉莉的資料遞上集團，並獲得通過。德信千萬個不願意嘉莉成為代理人，聲稱要時間考慮。
嘉莉勸說德信讓她成為代言人，可是德信認為此舉等同將嘉莉變成人質，而且她要面向全世界的黑幫，行蹤曝光，可能會惹來她當MI6時的仇家，遇上危險。二人爭持不下，最後嘉莉決定誰的紙飛機擲得最遠便是話事人。嘉莉趁德信擲飛機的一刻親吻他一下，讓他輸掉比賽。卓凱聽聞有名線人叫雞仔被黑幫追殺，但跟進的警察正放假，於是便到九龍城一帶找尋。結果發現雞仔被人追打，卓凱上前顯露身份，雞仔看見卓凱即面露驚恐，害怕他對自己不利而逃走。
最近出現蒙面警察殺手，志彬表示上頭十分重視案件，命眾人取消休假。淑梅看見死者的照片覺得似曾相識，少鋒提醒她是從稜智帳戶上發現懷疑黑警之一。會議解散後，少鋒一聲不響的離開，天堂則着淑梅乘坐他的座駕，可是淑梅寧願站在路旁等候小巴。淑梅再次收到母親求救的電話，指在地下賭場欠債被扣押。
天堂與淑梅見對方兇神惡煞似要動手，便先發制人脅持賭場負責人，讓淑梅她們逃走。淑梅責難母親為何一次又一次的豪賭，雪蘭道出原因後突然衝出馬路，天堂撲出馬路營救。雪蘭昏倒後，淑梅在天堂家看顧雪蘭，怪責自己沒有陪伴母親。最後雪蘭醒來，母女和好如初。卓凱忽然收到郵局的來電，指他有一個與楊詠共用的郵箱快要到期。卓凱前往信箱拿取信件，看到楊詠留給卓凱的說話。卓凱將信件交給志彬，志彬最初不願多看，還想將信件撕掉。其後志彬向雪晴呈辭，雪晴爽快答應。
