新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月3日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百九十四集「三太的網絡情人」(12/03)
天娥意外收到一則自稱退伍軍人誤傳的訊息，竟因此與對方成為朋友。Joe與張愛盈擔心她受騙，勸她終止通訊；怎料其後發現，天娥不僅繼續與騙子聯絡，更與其親身見面，關係似乎非比尋常。天娥甚至曾匯巨款予對方，並發放「私密」照片。二人於是決意「拯救」天娥，以免她越陷越深，並打算設法引出騙子，逼其刪除照片。騙子果然邀約天娥到酒店相聚，Joe依計行事，詎料……
新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第十六集 (12/03)
晶耀學院的騙局被揭發，令公開平台登上網媒王座，獲選「駐政總傳媒」之列。家妍不屑與肇華同流合污，下了一個重大決定……慧心要重啟對藥廠的調查，破案關鍵在於舊批次的問題藥物，惟坊間難尋。肇華提拔姜力恆擔任SNK副總監，力恆卻誤打誤撞尋獲有關藥物；慧心成功翻案，令藥廠負責人落網。慧心現身芷瑤的粉絲見面會，兩人再度交鋒，當面清算前因舊怨！慧心於職場上所向披靡，殊不知她最懼怕、最厭惡、最親之人已悄然回歸……
去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十二集 (12/03)
韶華書屋劉總突襲到訪，其助理張明宇一直拉著紅豆聊天，之遙感到奇怪。紅米勸紅豆去上海有個照應，紅豆拒絕，之遙的開解讓紅豆感受到姐姐對自己的關心。紅豆沒再續租，大嬸們不捨她即將離開，更操心她與之遙的關係。
使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第23集
淑梅見少鋒沒有回覆她的暗號，便私自前往找他。少鋒要她離開，淑梅不從，並喋喋不休訴說與雪蘭和好的事，並邀約少鋒一起去看母親的表演。少鋒表明他們只是同事的關係，淑梅不明白兩人明明曾一同出生入死，為何突然變得如此冷淡。少鋒表示如他的行為令她誤會，他會為此道歉。淑梅邊哭邊在公司工作，天堂前來遞上雪蘭演出的門票，原來雪蘭以為淑梅將與天堂出席，遂將門票交給他。淑梅強忍眼淚表示少鋒沒空，以後也沒空，要求天堂陪同欣賞。
天堂在少鋒家附近守候少鋒，一見他便揮拳相向，質問他與淑梅發生何事。少鋒不願多談淑梅的事，急步離開。嘉莉首次以代理人身份到集團開會，斯敏準備了一些文件給嘉莉預先看看。房內燃點了香薰，而嘉莉在看文件時不知不覺入睡了。德信首次加入集團會議，Johnny要德信對某國客戶之間的矛盾糾紛發表意見，德信即時想出對策，應對得頭頭是道。
歡喜將有關洗黑錢客戶的資料交給卓凱，入侵三間客戶的電腦時，立即被遠端控制的保安系統截停。斯敏向Johnny報告保安系統發現三個客戶的電腦被入侵，但資料沒有外洩，Johnny命斯敏調查是誰的所為。歡喜聯絡跟Johnny洗黑錢的客戶萬里，表明福和想與他做生意，並指Johnny將客戶的資料外洩，預計三日後Johnny便會倒台失去權力。
志彬回家時被神秘人從後突襲，揭開其面罩後發現對方身份。志彬受傷進院，看見卓凱仍前來探望，心存感激。他後悔自己為了名利而相信雪晴，卓凱勸他自首。志彬跟隨卓凱前往見啟發，道出所有事情。突然志彬傷口滲血，卓凱替他張羅救護物資，志彬趁此時前往雪晴辦公室向她開槍。雪晴逃走，可是最後仍被志彬脅持，志彬與卓凱及一眾警察於警局內對峙。
斯敏向嘉莉表示，雖然德信已接收大部份Mr. White的客戶，可是有一位叫King的人跟Mr. White甚有交情，若他因為德信殺害了Mr. White而拒絕合作，相信其他客戶亦會跟從。嘉莉於是瞞着德信單獨約見King。原來Mr. White曾替King擋過子彈，King還未償還這一槍給Mr. White便給德信取代。King突然舉槍指向嘉莉，說要將償還給Mr. White的一槍還在嘉莉身上。嘉莉毫無猶豫答應，King二話不說便開槍。
