新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月4日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百九十五集「幸福一票在我手」(12/04)

立法會換屆選舉即將舉行，眾人談及此事，提到不少涉及社會政策的民生事項，需要由立法會議員向政府反映意見，因此投票選出可為市民發聲的議員極為重要。城安卻漠不關心，投票意欲欠奉。另一方面，社區中心因欠缺經費維修而暫時關閉，在現任立法會議員助理的協力幫忙下，事情得以解決。眾人對該助理讚譽有加，城安心生妒忌，竟在對方網上直播期間故意「搞事」。其後，城安受到該助理啟發終於知錯，並決意積極參與投票……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十七集 (12/04)

殿堂級記者阮雪君榮獲「威爾斯火炬獎」後衣錦還鄉，其風頭與氣勢比慧心更盛。肇華派人暗中查探雪君的往事，要阻撓方太招攬雪君加入SNK分薄自己的勢力。祝捷晚宴上，雪君當眾猛烈抨擊網媒不負責任，與慧心的理念衝撞，二人針鋒相對，各不相讓。肇華趁火打劫，揭露慧心與雪君的秘密關係……詩晴策劃八台聯播採訪雪君，要激發媒體競爭的同時，也為建立自身功績。八台聯播期間，肇華竟拋出一個有關慧心童年遭遇的震撼彈……

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十三集 (12/04)

曉春請紅豆吃飯，之遙同去，卻遇到之前拒絕見面的相親女孩。飯後之遙氣紅豆幫倒忙，但晚上一得知紅豆發燒，又急忙趕去醫院。之遙因勸架被抓傷，紅豆幫他上藥，氣氛曖昧，之遙久久難以平靜，終於在紅豆臨走前表白。

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第24集

King欣賞嘉莉的膽識，最終答應將黑錢交給德信處理。淑梅見嘉莉好像受傷了，但不知嘉莉發生何事，託卓凱查看一下。卓凱到一間餐館裝作與嘉莉相遇，真的發現嘉莉受傷，於是提出載她回家。嘉莉不知不覺間在車上睡着，醒過來時卓凱關心她的狀況，她表示已沒大礙。

小絲與雞仔奉命跟蹤並保護一名黑警，以及找出蒙面殺手的身份，可惜殺手在人多的時間下手，讓他們追亦追不來。雞仔發現殺手逃走時經過一輛裝有鏡頭的小型貨車，便偷偷將鏡頭拆下交給卓凱。淑梅以暗號約見少鋒，告知稜智的賬戶中發現多了一名黑警，少鋒拿了資料後便離開。

天堂發現淑梅竟在少鋒家附近守候，勸她離開免被人識破身份，淑梅不從。淑梅為了找少鋒竟闖進福和酒樓，被福和的人截停下來欲對付他，幸好天堂出手帶走淑梅。淑梅終於將少鋒的事告知天堂，拜託他一起找尋少鋒。斯敏告知Johnny有關歡喜以他的客戶名單要求見面，Johnny聞言大怒。歡喜成功擺脫了小絲三人的看守，走到桌球會與Johnny會面。但事前他已向卓凱發出求救訊號，告知他的位置。

卓凱以為歡喜有生命危險，立即找O記的康道行出手幫忙，眾人趕到桌球會時，剛看見Johnny以槍指着歡喜，卓凱見情況危急只好出手阻止。卓凱勸歡喜收手，但歡喜堅持要將德信殺死，因為只是坐牢並不算對德信制裁。歡喜正式會見早前聯絡洗黑錢的客戶萬里，萬里讚歡喜神機妙算得知三日Johnny失勢，答應將Johnny合作的生意全給他處理。德信本來打算吞併Johnny的生意，現在反由歡喜接手，不禁大為不滿。

德信現成了集團亞洲區話事人，首要任務便命斯敏回來當他的代理人，取代嘉莉。嘉莉追問其中原因，德信直接表示一直捨不得讓她冒險。

莉放假散心，發了一張企鵝的照片給卓凱。卓凱便前往樂園，假裝與嘉莉相遇。二人一同遊覽水族館，嘉莉羨慕鯨鯊身形巨大，但不會危害其他生物，而鯨鯊可以自由自在的在大海暢游。卓凱鼓勵嘉莉做自己喜歡的事，成為鯨鯊，選擇一條正確的路。

