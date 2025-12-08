精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月8日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百九十七集「預製有點菜」(12/08)
敢佳為人刻薄，致使廚師相繼離去，獨力難支。幸得友人介紹，他會暗中採用預製菜，除了降低營運成本之外，食物選擇更為多樣，味道亦有所提升。若水等人不知就裡，樹根卻察覺不妥。為防秘密敗露，敢佳部署各種手段以瞞騙眾人。另一方面，有網紅拍片盛讚Cafe的食品，令其聲名大噪，利潤大增。正當敢佳得意之際，樹根卻找到「罪證」，逼使他禁用預製菜。Cafe生意隨即一落千丈，敢佳唯有設法力挽狂瀾……
新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第十九集 (12/08)
家妍轉投NovusVera，高調挖角業界精英，首當其衝鎖定劉艷，矢志打造新聞烏托邦。慧心揭露雪君在外國的醜聞，連帶NovusVera母公司否認投資香港，雪君離奇失聯，令家妍與詩晴蒙受牽連……芷瑤散播女富商病重傳聞，矛頭直指公開平台的金主書昀。慧心有感空穴來風，需要謹慎查證背後原因……家妍為覓新金主而焦頭爛額，無奈向慧心追問雪君下落，慧心勸她及早回頭，惟家妍被原則與道德約束，終使兩女再次分道揚鑣。
去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十五集 (12/08)
紅豆高中同學玉琳安排旅遊團到訪雲苗村，紅豆為此聯絡之遙，兩人感情與日俱增。可欣意外早產，幸好母女平安。韶華書屋決定落戶雲苗村，之遙問紅豆是否有意過來發展。紅豆考慮過後，告訴家人自己決定重返雲苗村…
使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第26集
嘉莉最後一天上班，淑梅特意查問她將來的打算，其實是想了解她的感情事。嘉莉表明現時只想過平凡生活，言談間還指有時放手都是喜歡的一種，淑梅聽後似有所悟。嘉莉與卓凱話別，表示想隨心到世界各處旅遊，卓凱喜見嘉莉追尋自由幸福的日子，還指完成任務後可與她同行。卓凱密會淑梅及天堂，希望他們能調查一下雪晴的事。淑梅說母親雪蘭在油麻地唱歌，消息靈通，可以向她查問。卓凱擔心淑梅的安全，天堂見狀便陪同淑梅一同前往。雪蘭認識雪晴的母親，但指已多年沒有聯絡，淑梅遂託她打聽可有朋友認識雪晴母親。
德信徹底調查了斯敏的底細，發現毫無破綻。可是洗黑錢客戶名單，歡喜等人絕無機會拿到手，反而斯敏要拿取名單輕而易舉。斯敏雖被揭穿身份，仍是毫無懼色，警告德信不能殺掉她，因為當日嘉莉前來集團首次開會時，Johnny已施計對付嘉莉。
嘉莉打算離開香港時被德信攔截，嘉莉以為德信背信棄義，德信只有將事實告訴她，還建議嘉莉搬到他家同住，方便照應。嘉莉知道消息後感到失落，但德信安慰她一定會找到解決方法。卓凱秘密會見速龍，指當日收藏少鋒只是一天時間，德信便得知其藏身點，懷疑樂成是臥底，要速龍調查一下。速龍拍下樂成與長興手下交易的過程，然後指示他到工業大廈等候卓凱。卓凱出現阻止速龍行動，速龍反指卓凱只知在辦公室指揮，根本不知道前線臥底所面對的恐怖。
天堂及淑梅跟隨雪蘭一同前往探望雪晴母親，藉口替她執拾遺物。期間天堂發現雪晴與昔日男友的一張合照，可是男子的臉被刮花，未能看到是誰，可是那人手臂上有獨特的刀疤。嘉莉不時會感到頭痛，十分痛苦，德信說會一直留在她身邊，可是剛一收到電話，後德信又要離開。嘉莉到了動物園散心，她將集團內發生的一切事情告知卓凱。嘉莉謂每天都擔驚受怕，即使有德信貼身保護，仍怕自己隨時會死，感到痛不欲生。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 分鐘前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 1 小時前
宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏 網民： 炫耀殘忍
視后宣萱（Jessica）熱愛動物，曾飼養超過10隻貓狗，早前宣萱於大埔宏福苑火災慘劇發生後，更主動伸出援手，為受災家庭提供寵物暫托服務，讓網民感動不已。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
失聯人士家屬進行DNA採樣 陳姓姐妹盼為父母尋回身份
【on.cc東網專訊】宏福苑五級大火，8座大廈中有7座陷入火海，釀成159人死亡，當中人員在宏昌閣發現多具遺體，有部分更被烈火燒成灰燼，至今仍未找到遺體，相信已罹難。on.cc 東網 ・ 5 小時前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜13戶未能聯絡上 孫玉菡：不排除全戶罹難
大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。am730 ・ 1 天前
趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel
【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
襪子代溝是什麼？Gen Z絕不會穿「船襪」一穿即秒暴露年齡！即看如何以長襪短襪分辨是否年輕
你有聽過「襪子代溝（Sockgate）」嗎？原來你穿的襪子長度已經在偷偷洩漏你的年齡秘密，甚至引發了世代之間的小小爭議，有一款襪子更被Z世代認為是「老土」代表。為什麼一件日常單品也能引發如此熱議？即看看你的襪子有沒有跟上時代吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票 陳克勤宏福票站最高票 李慧琼得票跌近半 黃俊碩墮馬｜Yahoo
立法會選舉 2025 已經結束。民建聯在地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，繼續成為議會內最大黨。不過，民建聯在今次選舉亦有「失準」表現：會計界黃俊碩連任失敗；兩個地方選區的候選人次名當選，而且只險勝最多票數的落選者幾百票。另外，由於本屆地方選區候選人增加，民建聯票源多區都有流失，其中九龍中李慧琼跌票近一半，至於受大埔宏福苑五級火影響的新界東北陳克勤亦跌逾 2 萬票。不過票站數據顯示，受火災影響選民的所屬票站，陳克勤仍然是得票最多的候選人。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
香港立法會選舉的投票率創紀錄次低
Bloomberg 【彭博】-- 香港本次立法會選舉的投票率創紀錄次低，此前不久香港發生的數十年來最嚴重火災引發了公眾憤怒。香港400萬合資格選民從161名經政府審查、對中國忠誠度受到檢驗的候選人中選出90名立法會議員，任期四年。根據政府聲明，臨時投票率為31.2%的紀錄最低立法會選舉投票率。12月6日，民眾敬獻花圈悼念大埔宏福苑火災的遇難者。攝影：Paul Yeung/ 彭博截至周一早上7點30分，最終結果尚未公佈，但對候選人的審查幾乎可以肯定立法會將支持建制派。 原文標題HK Posts Second-Lowest Election Turnout on Record as City MournsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 8 小時前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 19 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 9 小時前
失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元
美國紐約市的「換邊停車政策」高額罰款，令不少車主叫苦連天。當時正失業的 Sydney Charlet 從危機中 […] The post 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 first appeared on OLO. 這篇文章 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
邢慧敏晒非傳統瑜伽衫 極緻曲線晒玉背
【on.cc東網專訊】藝人邢慧敏（Sharon）有着高挑身材及白滑長腿，不時向粉絲分享生活點滴兼派福利的她，近日在社交平台釋出一輯靚相，並寫道：「現在瑜伽服都這麼好看了」，不過從相中可見，Sharon所身穿的瑜伽服並非一般的運動內衣及瑜伽褲，而是一套特別的黑色瑜東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美國晶片夢難圓？台積電設廠遇上「美式規矩」 未開工已耗2.7億
美國晶片夢愈走愈難？台積電鳳凰城設廠需處理 18,000 條法規、未正式開工已燒 2.7 億港元，還要面對人才短缺與社區反彈。Yahoo財經 ・ 9 小時前
金寶湯高層失言稱產品是「窮人食品」 百年品牌陷信任危機
金寶湯副總裁疑辱罵自家產品「窮人食品」，更稱湯內雞肉屬人工製造，事件引爆公關風暴，百年品牌信心受挫。Yahoo財經 ・ 5 小時前
宏福苑五級火災｜消防處處長楊恩健：宏昌閣1至2樓竹棚最先起火
【Now新聞台】消防處處長楊恩健稱，初步確認大埔宏福苑大火最先起火的位置是宏昌閣1至2樓的竹棚。 楊恩健接受內地傳媒訪問稱，已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，會透過電腦模擬及視察真實環境，或建構一比一模型確認起火點；又稱當日消防員接報後5分鐘到場，外牆火勢猛烈及迅速蔓延，最大威脅是斷裂墜落的尖銳竹枝和棚架，有消防員被墜落的竹枝擊中昏迷，送院救治。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前