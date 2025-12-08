新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月8日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百九十七集「預製有點菜」(12/08)

敢佳為人刻薄，致使廚師相繼離去，獨力難支。幸得友人介紹，他會暗中採用預製菜，除了降低營運成本之外，食物選擇更為多樣，味道亦有所提升。若水等人不知就裡，樹根卻察覺不妥。為防秘密敗露，敢佳部署各種手段以瞞騙眾人。另一方面，有網紅拍片盛讚Cafe的食品，令其聲名大噪，利潤大增。正當敢佳得意之際，樹根卻找到「罪證」，逼使他禁用預製菜。Cafe生意隨即一落千丈，敢佳唯有設法力挽狂瀾……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

新聞女王2

第十九集 (12/08)

家妍轉投NovusVera，高調挖角業界精英，首當其衝鎖定劉艷，矢志打造新聞烏托邦。慧心揭露雪君在外國的醜聞，連帶NovusVera母公司否認投資香港，雪君離奇失聯，令家妍與詩晴蒙受牽連……芷瑤散播女富商病重傳聞，矛頭直指公開平台的金主書昀。慧心有感空穴來風，需要謹慎查證背後原因……家妍為覓新金主而焦頭爛額，無奈向慧心追問雪君下落，慧心勸她及早回頭，惟家妍被原則與道德約束，終使兩女再次分道揚鑣。

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十五集 (12/08)

紅豆高中同學玉琳安排旅遊團到訪雲苗村，紅豆為此聯絡之遙，兩人感情與日俱增。可欣意外早產，幸好母女平安。韶華書屋決定落戶雲苗村，之遙問紅豆是否有意過來發展。紅豆考慮過後，告訴家人自己決定重返雲苗村…

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第26集

嘉莉最後一天上班，淑梅特意查問她將來的打算，其實是想了解她的感情事。嘉莉表明現時只想過平凡生活，言談間還指有時放手都是喜歡的一種，淑梅聽後似有所悟。嘉莉與卓凱話別，表示想隨心到世界各處旅遊，卓凱喜見嘉莉追尋自由幸福的日子，還指完成任務後可與她同行。卓凱密會淑梅及天堂，希望他們能調查一下雪晴的事。淑梅說母親雪蘭在油麻地唱歌，消息靈通，可以向她查問。卓凱擔心淑梅的安全，天堂見狀便陪同淑梅一同前往。雪蘭認識雪晴的母親，但指已多年沒有聯絡，淑梅遂託她打聽可有朋友認識雪晴母親。

德信徹底調查了斯敏的底細，發現毫無破綻。可是洗黑錢客戶名單，歡喜等人絕無機會拿到手，反而斯敏要拿取名單輕而易舉。斯敏雖被揭穿身份，仍是毫無懼色，警告德信不能殺掉她，因為當日嘉莉前來集團首次開會時，Johnny已施計對付嘉莉。

嘉莉打算離開香港時被德信攔截，嘉莉以為德信背信棄義，德信只有將事實告訴她，還建議嘉莉搬到他家同住，方便照應。嘉莉知道消息後感到失落，但德信安慰她一定會找到解決方法。卓凱秘密會見速龍，指當日收藏少鋒只是一天時間，德信便得知其藏身點，懷疑樂成是臥底，要速龍調查一下。速龍拍下樂成與長興手下交易的過程，然後指示他到工業大廈等候卓凱。卓凱出現阻止速龍行動，速龍反指卓凱只知在辦公室指揮，根本不知道前線臥底所面對的恐怖。

天堂及淑梅跟隨雪蘭一同前往探望雪晴母親，藉口替她執拾遺物。期間天堂發現雪晴與昔日男友的一張合照，可是男子的臉被刮花，未能看到是誰，可是那人手臂上有獨特的刀疤。嘉莉不時會感到頭痛，十分痛苦，德信說會一直留在她身邊，可是剛一收到電話，後德信又要離開。嘉莉到了動物園散心，她將集團內發生的一切事情告知卓凱。嘉莉謂每天都擔驚受怕，即使有德信貼身保護，仍怕自己隨時會死，感到痛不欲生。

