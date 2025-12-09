新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月9日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百九十八集「請扣好安全帶」(12/09)

樹仁乘搭小巴時拒絕佩戴安全帶，Jason等人「有樣學樣」，結果被警察票控。樹仁卻僥倖避過一劫，但仍不知悔改，還向眾人提到他沒扣安全帶卻能倖免於難的種種經歷，覺得自己是天選之人，認為根本無需扣安全帶。其後，樹仁因堅持不扣安全帶而被小巴司機拒載，但仍不肯屈服。樹根決意要讓樹仁吸取教訓，若水為此多番嘗試，卻吃盡苦頭。後來，樹仁與栢菲乘搭小巴，栢菲無法勸服他，遂陪他一同不扣安全帶，怎料小巴發生意外……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

專業新聞獎頒獎典禮集結全行精英，不愛交際的家妍為尋找金主，也不得不作出改變。慧心忽被通傳，以安撫某人的情緒……SNK獲頒特別大獎，慧心上台奪走肇華手上獎項，頒予AI主播的真正幕後功臣蕊天和劉俊邦，贏盡全場掌聲。慧心再次榮獲最佳女主播獎，特邀方太上台分享。方太在謝辭中暗藏玄機，場內卻只有慧心讀懂……慧心突宣佈因不可抗力的理由，將有關雪君的報道全數下架，到底是新聞女王鋪路回歸SNK，抑或是另有打算？

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十六集 (12/09)

之遙匆忙趕到民宿時，發現對方居然是紅豆，原來紅豆和林娜已經為接管民宿做好萬全準備，為此驚喜交加；羅泉通過小葫蘆得知有人在追曉春，心裡很忐忑；之遙忍不住要向許紅豆表白，紅豆故作矜持，提出有事情明天再說…

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第27集

卓凱派小絲及文雄跟蹤斯敏，可惜被對方識穿，斯敏甚至向他們要求與卓凱直接會面。斯敏指她跟卓凱面對的敵人是一致的，要卓凱別妨礙她行事。可是卓凱表示面對罪犯，他絕對不會手軟，二人道不同不相為謀，不歡而散。

啟發得知有人到過雪晴母親家，於是登門造訪，打聽可有任何風聲洩漏……事後啟發立即要德信調查誰人曾到過雪晴家，德信派人到歌廳質問雪蘭，雪蘭誓死不說。德信手下用刀指嚇雪蘭要斬掉她的手時，天堂到場阻止並假傳德信指令，讓他有機會帶雪蘭逃走。淑梅收到消息立即趕到，看見天堂為此受傷。天堂被德信召回問話，為免被嫌疑，只好回去交代事件。

少鋒當日拾得雪晴與黑警聯絡的電話，修復後終得知大黑警的真正身份。少鋒將電話及此事一併告知歡喜，歡喜表示接下來的事就讓他安排。卓凱沒想到淑梅與天堂的調查會惹來如此麻煩，可是對方如此大費周章，表示他們的調查方向沒錯。卓凱突然收到電話，指蒙面殺黑警兇手到了警局自首，淑梅擔心那人是少鋒。卓凱返回警署後，發現前來自首的人並非少鋒，可是那人熟識每件案件的作案過程。原來此人是由歡喜派來的，目的是要脅啟發出賣德信，要他說出二人秘密會面的時間地點，好讓自己能刺殺德信。

歡喜見報仇在即，與少鋒一同以茶奠祭，希望能同時為妻子及少鋒哥哥報仇。德信看中烏茲爾的貨幣危機，認為有利可圖，託King將五億美金運到烏茲爾，透過低買高賣烏茲爾幣，便能輕易賺取一倍利潤。King問及嘉莉為何不一同前來，德信以她身體不適為由回應，要King放心。德信回到家看見嘉莉，問她既然已留在這裏，為何不幫助他打天下。嘉莉表示她留在這裏是因為特殊情況，如解決後便會離開。

歡喜看準運美金到烏茲爾這次機會，大賺一筆並向德信報仇，與斯敏分享計劃。斯敏隨後相約卓凱於瑞權墳前見面，強調她只是以自己的方法打擊罪犯。她並問卓凱為何要幫嘉莉，卓凱表示給人多一個改過自新的機會，也是警察的職責。斯敏表示對付嘉莉是Johnny的意思，而她目前只用此事來保命，斯敏坦白打算稍後將控制器交給卓凱。斯敏來到收藏控制器的診所，可是已被德信捷足先登。當她看見德信時，他手中已拿着控制器。

