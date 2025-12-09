宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月9日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百九十八集「請扣好安全帶」(12/09)
樹仁乘搭小巴時拒絕佩戴安全帶，Jason等人「有樣學樣」，結果被警察票控。樹仁卻僥倖避過一劫，但仍不知悔改，還向眾人提到他沒扣安全帶卻能倖免於難的種種經歷，覺得自己是天選之人，認為根本無需扣安全帶。其後，樹仁因堅持不扣安全帶而被小巴司機拒載，但仍不肯屈服。樹根決意要讓樹仁吸取教訓，若水為此多番嘗試，卻吃盡苦頭。後來，樹仁與栢菲乘搭小巴，栢菲無法勸服他，遂陪他一同不扣安全帶，怎料小巴發生意外……
新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
專業新聞獎頒獎典禮集結全行精英，不愛交際的家妍為尋找金主，也不得不作出改變。慧心忽被通傳，以安撫某人的情緒……SNK獲頒特別大獎，慧心上台奪走肇華手上獎項，頒予AI主播的真正幕後功臣蕊天和劉俊邦，贏盡全場掌聲。慧心再次榮獲最佳女主播獎，特邀方太上台分享。方太在謝辭中暗藏玄機，場內卻只有慧心讀懂……慧心突宣佈因不可抗力的理由，將有關雪君的報道全數下架，到底是新聞女王鋪路回歸SNK，抑或是另有打算？
去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十六集 (12/09)
之遙匆忙趕到民宿時，發現對方居然是紅豆，原來紅豆和林娜已經為接管民宿做好萬全準備，為此驚喜交加；羅泉通過小葫蘆得知有人在追曉春，心裡很忐忑；之遙忍不住要向許紅豆表白，紅豆故作矜持，提出有事情明天再說…
使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第27集
卓凱派小絲及文雄跟蹤斯敏，可惜被對方識穿，斯敏甚至向他們要求與卓凱直接會面。斯敏指她跟卓凱面對的敵人是一致的，要卓凱別妨礙她行事。可是卓凱表示面對罪犯，他絕對不會手軟，二人道不同不相為謀，不歡而散。
啟發得知有人到過雪晴母親家，於是登門造訪，打聽可有任何風聲洩漏……事後啟發立即要德信調查誰人曾到過雪晴家，德信派人到歌廳質問雪蘭，雪蘭誓死不說。德信手下用刀指嚇雪蘭要斬掉她的手時，天堂到場阻止並假傳德信指令，讓他有機會帶雪蘭逃走。淑梅收到消息立即趕到，看見天堂為此受傷。天堂被德信召回問話，為免被嫌疑，只好回去交代事件。
少鋒當日拾得雪晴與黑警聯絡的電話，修復後終得知大黑警的真正身份。少鋒將電話及此事一併告知歡喜，歡喜表示接下來的事就讓他安排。卓凱沒想到淑梅與天堂的調查會惹來如此麻煩，可是對方如此大費周章，表示他們的調查方向沒錯。卓凱突然收到電話，指蒙面殺黑警兇手到了警局自首，淑梅擔心那人是少鋒。卓凱返回警署後，發現前來自首的人並非少鋒，可是那人熟識每件案件的作案過程。原來此人是由歡喜派來的，目的是要脅啟發出賣德信，要他說出二人秘密會面的時間地點，好讓自己能刺殺德信。
歡喜見報仇在即，與少鋒一同以茶奠祭，希望能同時為妻子及少鋒哥哥報仇。德信看中烏茲爾的貨幣危機，認為有利可圖，託King將五億美金運到烏茲爾，透過低買高賣烏茲爾幣，便能輕易賺取一倍利潤。King問及嘉莉為何不一同前來，德信以她身體不適為由回應，要King放心。德信回到家看見嘉莉，問她既然已留在這裏，為何不幫助他打天下。嘉莉表示她留在這裏是因為特殊情況，如解決後便會離開。
歡喜看準運美金到烏茲爾這次機會，大賺一筆並向德信報仇，與斯敏分享計劃。斯敏隨後相約卓凱於瑞權墳前見面，強調她只是以自己的方法打擊罪犯。她並問卓凱為何要幫嘉莉，卓凱表示給人多一個改過自新的機會，也是警察的職責。斯敏表示對付嘉莉是Johnny的意思，而她目前只用此事來保命，斯敏坦白打算稍後將控制器交給卓凱。斯敏來到收藏控制器的診所，可是已被德信捷足先登。當她看見德信時，他手中已拿着控制器。
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
周柏豪被「內地醫院」改圖變名醫 竟然唔係詐騙
周柏豪近年主力內地發展，參加過唔少綜藝節目，喺內地有唔錯嘅知名度。Yahoo 娛樂圈 ・ 34 分鐘前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了
龔嘉欣與「少婦聯盟」陳凱琳及譚凱琪老友鬼鬼；去年，龔嘉欣生日獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪為其慶生，齊齊食生日飯、壽包、蛋糕、及大束鮮花。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅老王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 22 小時前
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西貢的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 16 小時前
Coffee林芊妤大仔對妹妹關懷備至 大爆囝囝口頭禪：妹妹是全世界上最可愛的東西
林芊妤（Coffee）與圈外男友翟志榮於2018年結婚，並育有一子翟德彥（伯伯），相隔7年後 Coffee再次懷孕，雖然第二胎一度疑有第13條染色體異常（巴陶氏症）狀況Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 22 小時前
錦綉花園 5 億天價維修水管煞停 物管稱欠社區共識終止集資 退款予 3000 業主｜Yahoo
錦綉花園物業管理公司昨（8日）發出通告，稱鑑於近日社會發生的不幸事件引起公眾對大型維修工程的關注，理解仍有不少業主對工程的安排存有不少問題及疑慮。物業管理公司稱，經審慎考慮後，認為目前並不具備推動大維修工程所需的社區共識與社會條件，「為維護社區和諧及避免引發不必要的爭議」，公司已與水務署溝通並得到署方理解後，決定終止大維修工程集資計劃，並將退回已收取的第一期管理費予已付款業主，涉及逾 3,000 人。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
網絡熱話｜Threads瘋傳元朗大寶冰室肉餅飯 變成Threads洗版留言
元朗大寶冰室的肉餅飯近期爆紅？近日在Threads上洗版的熱話一定是元朗大寶冰室的肉餅飯！事源是有位網友在7月時開始在不同的帖文下留言，其寫法半玩笑半宣傳，均提及元朗大寶冰室的肉餅飯，後來變成網絡熱話，引起其他網民對這間肉餅飯的好奇心！Yahoo Food ・ 32 分鐘前
胡‧說樓市｜撻訂悲歌！大角咀Larchwood追收百萬差價 拆解買家抗辯關鍵
樓市經歷過山車般的轉角市，雖然近期氣氛稍見回暖，負資產宗數亦有所回落，但對於在樓價高峰期入市的買家來說，噩夢可能才剛剛開始。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
【龍豐】豐搶價 SHU UEMURA 持妝啞光定妝噴霧 $158/件（即日起至15/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，ISHIZAWA KEANA 大米精華保濕塗抹式面膜 $65/件、KOSE SOFTYMO速效卸妝油 $32/件、SHISEIDO MOILIP 藥用潤唇膏 $42/件、SAJO 韓國午餐肉 $22/2件、VINDA 超軟取式袋裝面紙-天然無香 10包裝 $26/件！YAHOO著數 ・ 5 小時前
【759阿信屋】今期熱選（09/12-13/12）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Prestore 通心粉，7號天使麵，螺絲粉，長通粉，貝殼粉 $13.9/3件、展群刀削麵 $28.9/1件、Ferrero 奇趣蛋 $12/2件、Natureznacks 原粒夏威夷果仁 $28.9/1件！YAHOO著數 ・ 5 小時前
薄扶林男子上吊 同事揭發惜太遲
【on.cc東網專訊】薄扶林有人上吊。今日(8日)早上11時36分，一名男子報案，指其姓黃(38歲)男同事早前透露有輕生念頭，今早他返回位於大口環道31A號的工作地點時，赫見對方用一條約2米長的麻繩上吊。消防奉召到場，解下陷入昏迷的黃男，再將其送往瑪麗醫院治理，on.cc 東網 ・ 1 天前
通脹遏不下 特朗普巡迴撲火救民望
美國總統特朗普本周將走訪各地，直接回應美國人的生活成本的擔憂。一方面，特朗普及他的閣員繼續淡化不少美國人對日常開支愈來愈難以負擔的感受。另一方面，特朗普與其團隊近周推出一系列措拖，似乎承認維生問題並非傳媒杜撰的議題。Yahoo財經 ・ 1 小時前
曼聯4：1屠狼升第6
【Now Sports】曼聯周一在英超以4:1大勝主場的狼隊，升上聯賽榜第6位。曼聯與上周四賽和韋斯咸的正選相比，只作出一個調動，那就是由曼治取代施亞斯。賽前報稱有微傷的古亞無恙正選倒戈。狼隊有祖奧高美斯停賽，其位置由賀化頂上。面對賽前只有兩分的狼隊，曼聯反客為主，開賽後10分鐘內先後有杜古及安保姆施射被擋出。25分鐘，古亞撥交予般奴費蘭迪斯，後者雖然跣腳，不過在他面前的阿巴度同樣「論盡」，結果被般奴起身後再起腳，門將莊士東擋到仍入網。曼聯之後接連錯失擴大比數的機會，直到上半場補時，狼隊由比格迪在禁區內撞射扳平。這是狼隊上半場僅有中框射門，亦是自10月29日英格蘭聯賽盃對車路士以來的首個入球。易邊後曼聯再沒予狼隊機會，由安保姆及曼治各建一功，加上般奴尾段射入12碼大勝4:1。紅魔賽後以25分升上第6位。now.com 體育 ・ 8 小時前
的士司機認兜路、無禮貌等4罪罰4,300元 辯方指乘客職業特別、被告沿路受氣
辯方求情指，被告案發時聽錯指示，故行駛較遠的路程，又指乘客職業特別，聽對方「講咗咁多分鐘」，才一時情緒失控。據悉，該乘客曾任職警員。裁判官施祖堯判刑指，乘客選乘的士是為求方便，雖然事主沒金錢損失，惟被告行為耗用更多時間，又指被告在車門打開下駕駛，對乘客的安全而言絕不能接受。法庭線 ・ 4 小時前
趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel
【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前