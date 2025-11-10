新聞女王2／金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月10日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百八十一集「藉著那條炸大腸說愛您」(11/10)

龔燁出埠公幹歸來，身形明顯清減不少，惹來眾人稱讚。相反，若水「相形見胖」，被Andy、Ivan揶揄。其後，若水常與龔燁「幫襯」某個即將結業的攤檔，回味昔日交往時常吃的炸大腸滋味，若水更要求龔燁每晚陪她「煲劇」，並為龔燁預備豐盛宵夜。龔燁漸感吃不消，此時遇到身形「異變」的張龍，驚覺對方與自己的情況極為相似。張龍道出原委，還提到若水對龔燁似有所圖。龔燁為了若水，甘願有所犧牲，詎料……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

新聞女王2

第一集 (11/10)

文慧心退隱新聞界半年，SNK新聞部面目全非。新掌權者古肇華空降總監一職，副總監張家妍取代了梁景仁的地位；劉艷創辦網媒公開平台，許詩晴轉當政府新聞官員。肇華藉一宗新聞意圖抬高SNK聲譽，鞏固自身「國王」地位。肇華要的只是光環，慧心則希望還原真相……此時，一幢舊樓突然倒塌，家妍與劉艷兩師徒同場較技，掀起傳統主流媒體與新興自媒體的鬥爭序幕。慧心於直昇機上高空拍攝，以強勢的「女王」姿態，宣佈回歸新聞前線！

金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十一集 (11/10)

仰天執意為林澄修理她喜愛的音樂盒，修好後打算駕車到小食店跟她相聚，途中卻遇上意外……一個月後，學禮與學勤就新加坡項目，與林澄、高深再起衝突；偉樑其後更動議罷免林澄第一副主席之位……學禮與善荃的婚姻亦因Jasmine的秘密而徹底破裂，在一次激烈爭執中，善荃意外滾下樓梯，被診斷出懷有身孕，為兩人關係增添了更多變數。華龍突然召集方家各人，指有事情要宣佈，事態發展令眾人愕然，並再次陷入混亂與猜忌之中。

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第6集

廣告 廣告

歡喜率領手下前往德信新開的高級會所祝賀，並向眾人宣告他成立了新字頭福和，並於西貢開設新的海鮮酒家，邀請德信前來光顧。天堂見歡喜從泰國活着回來還成立字頭，表示恭喜。少鋒隨歡喜離開，主動向歡喜要求加入福和，希望幹掉德信及天堂，歡喜聽後高興，讓他跟隨撻Q。卓凱事後怪責他擅作主張，看穿他是想向歡喜報仇。少鋒表示進入福和後，找到長興的資料可能比淑梅還多，令淑梅十分不滿。

少鋒在福和跟隨撻Q工作，撻Q見少鋒終日愁眉不展，便要他寛容一點。少鋒拿象拔蚌準備處理之時，歡喜找他閒聊。少鋒問及歡喜有關Pak-key死前發生的事，歡喜一一如實作答，歡喜甚至表示回港後聽聞此事與天堂有關。歡喜坦言後悔到泰國投靠Pak-key，否則他不會死，少鋒安慰說與歡喜無關，自己必定會為Pak-key報仇。

淑梅下班後遇見嘉莉，忽然有三名刀手追殺她們，二人一起逃走。淑梅見嘉莉身手敏捷地以電槍擊暈兩名刀手，而淑梅也為嘉莉擋了一記而受傷。當二人脫險後，嘉莉為淑梅細心包紮傷口。少鋒認為嘉莉的身手不像普通人，要淑梅務必小心行事，卓凱認為嘉莉必定受過專業訓練，着淑梅多留意她。

嘉莉告知德信她與淑梅遭伏擊，提醒他多加小心，德信反送她一支手槍旁身。嘉莉拿起手槍指向德信，德信氣定神閒地糾正她握槍的姿勢。嘉莉為答謝淑梅救助，邀請她共進晚餐，淑梅於是在背包裝上偷聽器。嘉莉問及淑梅擔任侍應前的工作，淑梅如實告訴她為警察。最後淑梅不勝酒力睡着，嘉莉便趁機翻看淑梅的背包，從她錢包上看見淑梅身穿警察制服的照片。淑梅醉醺醺的離開餐廳，卓凱向她遞上水樽。卓凱見淑梅凡事拼搏的模樣，終於了解為何當初瑞權會挑選她作臥底。

卓凱到福和酒家與歡喜聚舊，卓凱勸歡喜返回警隊，免得其兒子過沒有爸媽的生活。歡喜反嘲諷卓凱的五名手下為警隊犧牲卻得不到任何補償，還表示歡迎卓凱加入福和。少鋒趁着二人閒聊，偷進歡喜的辦公室偷拍賬簿。淑梅於酒吧內遇上德信的手下煙仔，對方對她毛手毛腳，惹淑梅討厭。可是淑梅喝下飲品後突然全身發燙，開始神智不清，這個時候煙仔便將她帶進房間。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！