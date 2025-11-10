鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
新聞女王2／金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月10日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百八十一集「藉著那條炸大腸說愛您」(11/10)
龔燁出埠公幹歸來，身形明顯清減不少，惹來眾人稱讚。相反，若水「相形見胖」，被Andy、Ivan揶揄。其後，若水常與龔燁「幫襯」某個即將結業的攤檔，回味昔日交往時常吃的炸大腸滋味，若水更要求龔燁每晚陪她「煲劇」，並為龔燁預備豐盛宵夜。龔燁漸感吃不消，此時遇到身形「異變」的張龍，驚覺對方與自己的情況極為相似。張龍道出原委，還提到若水對龔燁似有所圖。龔燁為了若水，甘願有所犧牲，詎料……
新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第一集 (11/10)
文慧心退隱新聞界半年，SNK新聞部面目全非。新掌權者古肇華空降總監一職，副總監張家妍取代了梁景仁的地位；劉艷創辦網媒公開平台，許詩晴轉當政府新聞官員。肇華藉一宗新聞意圖抬高SNK聲譽，鞏固自身「國王」地位。肇華要的只是光環，慧心則希望還原真相……此時，一幢舊樓突然倒塌，家妍與劉艷兩師徒同場較技，掀起傳統主流媒體與新興自媒體的鬥爭序幕。慧心於直昇機上高空拍攝，以強勢的「女王」姿態，宣佈回歸新聞前線！
金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第二十一集 (11/10)
仰天執意為林澄修理她喜愛的音樂盒，修好後打算駕車到小食店跟她相聚，途中卻遇上意外……一個月後，學禮與學勤就新加坡項目，與林澄、高深再起衝突；偉樑其後更動議罷免林澄第一副主席之位……學禮與善荃的婚姻亦因Jasmine的秘密而徹底破裂，在一次激烈爭執中，善荃意外滾下樓梯，被診斷出懷有身孕，為兩人關係增添了更多變數。華龍突然召集方家各人，指有事情要宣佈，事態發展令眾人愕然，並再次陷入混亂與猜忌之中。
使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第6集
歡喜率領手下前往德信新開的高級會所祝賀，並向眾人宣告他成立了新字頭福和，並於西貢開設新的海鮮酒家，邀請德信前來光顧。天堂見歡喜從泰國活着回來還成立字頭，表示恭喜。少鋒隨歡喜離開，主動向歡喜要求加入福和，希望幹掉德信及天堂，歡喜聽後高興，讓他跟隨撻Q。卓凱事後怪責他擅作主張，看穿他是想向歡喜報仇。少鋒表示進入福和後，找到長興的資料可能比淑梅還多，令淑梅十分不滿。
少鋒在福和跟隨撻Q工作，撻Q見少鋒終日愁眉不展，便要他寛容一點。少鋒拿象拔蚌準備處理之時，歡喜找他閒聊。少鋒問及歡喜有關Pak-key死前發生的事，歡喜一一如實作答，歡喜甚至表示回港後聽聞此事與天堂有關。歡喜坦言後悔到泰國投靠Pak-key，否則他不會死，少鋒安慰說與歡喜無關，自己必定會為Pak-key報仇。
淑梅下班後遇見嘉莉，忽然有三名刀手追殺她們，二人一起逃走。淑梅見嘉莉身手敏捷地以電槍擊暈兩名刀手，而淑梅也為嘉莉擋了一記而受傷。當二人脫險後，嘉莉為淑梅細心包紮傷口。少鋒認為嘉莉的身手不像普通人，要淑梅務必小心行事，卓凱認為嘉莉必定受過專業訓練，着淑梅多留意她。
嘉莉告知德信她與淑梅遭伏擊，提醒他多加小心，德信反送她一支手槍旁身。嘉莉拿起手槍指向德信，德信氣定神閒地糾正她握槍的姿勢。嘉莉為答謝淑梅救助，邀請她共進晚餐，淑梅於是在背包裝上偷聽器。嘉莉問及淑梅擔任侍應前的工作，淑梅如實告訴她為警察。最後淑梅不勝酒力睡着，嘉莉便趁機翻看淑梅的背包，從她錢包上看見淑梅身穿警察制服的照片。淑梅醉醺醺的離開餐廳，卓凱向她遞上水樽。卓凱見淑梅凡事拼搏的模樣，終於了解為何當初瑞權會挑選她作臥底。
卓凱到福和酒家與歡喜聚舊，卓凱勸歡喜返回警隊，免得其兒子過沒有爸媽的生活。歡喜反嘲諷卓凱的五名手下為警隊犧牲卻得不到任何補償，還表示歡迎卓凱加入福和。少鋒趁着二人閒聊，偷進歡喜的辦公室偷拍賬簿。淑梅於酒吧內遇上德信的手下煙仔，對方對她毛手毛腳，惹淑梅討厭。可是淑梅喝下飲品後突然全身發燙，開始神智不清，這個時候煙仔便將她帶進房間。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 2 小時前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鄭家純搭商務艙被酸！網嗆「就妳還在炫耀」：看看大谷翔平老婆 她高EQ神回化解
藝人鄭家純（雞排妹）向來敢言直率，2022年與日本丈夫Akira結婚後，生活多半保持低調。近日她在社群平台分享搭乘華航歐洲線商務艙的體驗，原本只是單純評價座位舒適度，卻意外被酸民批評「炫耀」，讓她親自回應，一來一往的互動也引發熱議。姊妹淘 ・ 27 分鐘前
54歲「三太」樊亦敏分享泳衣照，不輸34年前選美狀態：我永遠都知道自己是靚女，演什麼也可以
《愛回家》有很多漂亮女演員，但說到保養得最好的，必定要數54歲「三太」樊亦敏。近日，她拍攝新一集的節目時，穿上低胸泳衣上陣，露出結實亮白的美腿。她在社交平台上，把照片和34年前選美的泳衣照合起來，各有美態，而且現在毫不失色。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 發文道歉報平安：甚麼都記不起來了
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋
「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。姊妹淘 ・ 3 小時前
容祖兒帶師弟出大場面 曾比特Mike難掩首登大舞台興奮
「2025第十五屆全國運動會」開幕禮昨晚（9日）於廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，容祖兒、曾比特（Mike）、樂隊Daze In White兩位成員鄭宗健（Felix）及李肇航（Eugene）獲邀擔任表演嘉賓，四個單位同台合唱主題曲《龍騰伶仃洋》，現場氣氛熾熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
32歲曾比特Mike生日發佈火辣腹肌照！轉投英皇，瘦下來、換新髮型後原來是潛力股？
近年專注在內地發展的Mike曾比特，突然在32歲生日發佈近照，宣布轉投新公司英皇。換了新髮型、瘦了一個圈，咬著背心，露出結實的手臂和腹肌。無論怎樣看，都難以想像這是《造星2》那個看起來很老實的肥仔。當然不能抹煞英皇的造型改造能力，但看來決心健身，真的可以改寫人生。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
何超雲與未婚夫傳分手疑有新戀情 被猛男環抱社交網洩「蜜」？
賭王三房千金何超雲在2022年被爆出與圈外男友Douglas拍拖兼訂婚後，不時大晒合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲已清空社交平台上與Douglas的合照，疑似暗示兩人感情生變已分手。而連月來何超雲亦周遊列國，享受生活，雖然被爆分訊後她仍有追蹤Douglas的社交帳戶，一度傳出復合，只是轉而低調處理感情，但日前超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了另一位男士，疑似有新戀情！東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
何超蓮竇驍傳婚變身體力行闢謠 飛澳洲衝浪放閃
【on.cc東網專訊】賭王千金何超蓮和內地男星竇驍於前年4月在峇里島完婚，可是去年開始頻傳婚變，由於傳聞愈吹愈熱，令兩人發聲澄清「我們感情穩定」，昨日二人就被目擊在澳洲度假，用行動打破婚變傳言。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
郭柏妍被批演技差發文求饒望顧及感受 反再被網民指責：你機會比其他人多
郭柏妍（Rosita）為2020年香港小姐季軍，簽約TVB後備受力捧，入行短短幾年間已參與唔少劇集拍攝，包括劇集《青春不要臉》、《白色強人II》、《奪命提示》、《麻雀樂團》等等，2022年亦憑藉台慶劇集《下流上車族》演活「車芊芊」一角，躍升成為「飛躍進步女藝員」。不過，郭柏妍嘅演技就不時被網民批評未夠成熟，只懂眼碌碌演戲；近日，郭柏妍喺熱播劇《金式森林》中飾演「高靜」一角，與羅天宇有唔少對手戲，其眼碌碌表情及尖銳聲線再次被網民批評，令郭柏妍於社交平台發文求饒，但網民們就未有手下留情，反而繼續批評佢演得唔好。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
郭書瑤錯過航班豪華艙變搭廉航 追星追到新加坡
【on.cc東網專訊】有「童顏巨乳」之稱的台灣女星郭書瑤（瑤瑤）近日跟演員好友鍾瑤齊到新加坡吃喝玩樂，瑤瑤昨日（9日）將旅行片段放上網，旅程未開始已出狀況，友人因抓錯的士時間而錯過航班，因此由豪華艙降格成坐廉航，難得瑤瑤毫不介意還畀讚，認真老友，她們在當地看了G東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
50歲陳曉東真實狀態曝光 容貌變化惹關注 網民護航：東東人美心善
50歲歌手陳曉東（東東）日前到深圳出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕禮，憶述自己小時候對於黑膠唱片的回憶...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
專訪｜容祖兒稱自己演戲業餘 慘「被唱歌耽誤」配音事業 入行26年從未想過退休
容祖兒（Joey）最近與黃子華再度合作，為動畫《優獸大都會2》配音，原來不知不覺，與上一集已事隔9年。在「子華神」面前Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
泳兒、胡鴻鈞率領《聲秀》出爐4強現身商場活動 馬拉松式接力獻唱吸引逾400名粉絲圍觀
實力唱將泳兒（Vincy）、胡鴻鈞（Hubert），日前率領4位出爐《聲秀》冠軍馮熙燮（Ryan）、亞軍柯雨霏（Ophelia）、季軍胡子貝（Matt）及殿軍穎喬（Ziva），為「miffy星河祈願之旅」擔任揭幕禮嘉賓。女生代表Ophelia和Ziva甫到場，馬上被超巨型「星願守護使者」miffy吸引，頓時化身小粉絲爭先擺出甜美POSE狂打卡，少女心爆發；另一邊廂，Matt率先參觀miffy 70週年珍藏展覽廊，Matt有感而發希望仿效miffy「以簡單線條配搭鮮豔色彩選擇獲得大眾喜愛」的創作初心，專注做好音樂；而澳洲回流的唱家班Ryan竟大呼miffy是童年回憶，更大呼可惜不是小孩，很想乘搭只限小童乘坐的「miffy星願小船」，展現反轉魅力！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
左擁右抱！羅馬里奧私生活繼續精彩
【Now Sports】有傳羅馬里奧跟女友高瑪絲蜜運1年後分手，但未幾又被拍得與另一女子關係密切，雖然年屆59歲但私生活仍然多姿多彩。球壇傳奇羅馬里奧（Romario）去年9月開始，與女大學生高瑪絲（Alicya Gomes）交往，最近眼利的球迷發現他與女生已各自停止追蹤對方，似乎已分手收場。羅馬里奧與高瑪絲是在一場選舉活動中相識的，上年10月被首次被拍到2人一起出席活動。直到今年二月，當地媒體確認2人正在蜜運當中。這位女大學生正在修讀營養師資格，出生於里約熱內盧北部的她，在公開戀情之後隨即將Instagram 轉為私人戶口，看來想保持低調。其實不少球迷都不太看好這段戀情，始終雙方年紀差距達37年。要知道羅馬里奧為愛人搞生日派對時，對方只有22歲，引起了社交媒體上的激烈討論。但仍有純情球迷如此希望：「年齡只是個數字」、「愛無分年紀」、「希望他們一起會幸福。」不要以為羅馬里奧會因此傷心，因為有媒體拍攝到他現身里約熱內盧的一個音樂發佈會，更與另一位神秘金髮女子低聲耳語，似乎沒有將分手放在心上。其實早在跟高瑪絲交往之前，他才剛剛與34歲的網紅絲朗妮分手，戀情只維持了7個月。由此可見，羅馬里奧now.com 體育 ・ 21 小時前