新聞女王2／金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月11日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百八十二集「蓮家迷你倉」(11/11)
力王偶然獲得一批極具歷史價值的電影道具，急需尋找地方安置，卻因此遭人欺騙金錢，家聰遂要為他追討損失。力王隨後尋求璟風與Joe協助，兩人卻嘗盡苦頭，最終愛莫能助。另一邊廂，力蓮打算在家中打造一個特大的衣帽間，惟她與瑞輝要出埠公幹，家聰此時主動提出代為籌謀，原來另有盤算……其後，力王陰差陽錯地取得一袋特別的「道具」，真正的物主為奪回失物，潛入力蓮與力王的住所，引發一場意想不到的混亂……
新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第二集 (11/11)
女王歸來，成全城焦點，但塌樓現場引發爆炸，氣流令直昇機緊急搖晃……慧心巧妙操縱觀眾心理，保留倒塌而造成爆炸的珍貴畫面作籌碼，為回歸鋪路。為保SNK龍頭地位，主席方羅麗嫦(方太)要肇華重金禮聘，拋出橄欖枝邀慧心重返娘家，家妍有感地位岌岌可危。詩晴亦代表官方出面邀約；連最弱勢的劉艷都大打感情牌，卻被慧心反問可有足夠財力。百家爭鳴，全力爭取女王加盟。隨着Prime Time臨近，獨家片段到底花落誰家？
金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第二十二集 (11/11)
學禮與學勤企圖將林澄逐出方家，衝突中更摔毀了仰天為她修好的音樂盒，令林澄徹底崩潰。此時，超群播放由高深轉交的仰天自拍影片，林澄最終心死離開方家。林澄看到高深不支持她的立場，對高深的信任完全破裂。然而，在其後的方家聚會上，林澄身穿紅裙戲劇性地回歸……隨後，林澄在記者會上宣讀一份文件的內容。學禮與學勤帶同律師到場對質，一場更激烈的對立正式爆發。
使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第7集
天堂突然出現破壞煙仔的好事，煙仔欲教訓天堂，可是不是天堂的對手，反而被天堂發現他將長興獨家的藍冰毒品放在其他場所放售。淑梅翌日醒來，發覺天堂赤裸上身睡在自己身旁，大驚失色。她本想將煙仔的惡行立即告知嘉莉，可是天堂着她稍安毋躁，他有弄垮煙仔的方法。煙仔率手下打算伏擊天堂，可是天堂錄有煙仔罪證的聲帶，讓煙仔不敢輕舉妄動。
天堂與淑梅趁煙仔離開時闖入其製毒工場，拍下煙仔的罪證。天堂發現煙仔將玻璃粉混入高純度的藍冰出售，賺取差額且獲利甚豐，但這樣做便會毀壞長興販賣高純度藍冰的聲譽。淑梅與天堂離開時巧遇折返的煙仔，隨即追趕天堂二人。幸好卓凱駕駛貨車攔截眾人，淑梅才得以逃脫，事後卓凱還嘲諷淑梅與天堂剛才恰似一對亡命鴛鴦。卓凱見淑梅能同時接近天堂及嘉莉，關切問她能否應付得來。
煙仔知道東窗事發，於是先發制人，在德信前說天堂搶走毒品兼打傷手足，天堂則將煙仔的罪證交給德信，之後被德信委任接收煙仔的分銷業務。根據少鋒調查，發現家來海味店沒有貨物往來只是負責洗黑錢，卓凱與淑梅於是在家來門外守候。卓凱潛入家來，發現了暗格內藏有一袋現金，之後跟蹤拿走現金的南亞裔人。
可是那人來到商場時，淑梅被派傳單的眾人截停，於是卓凱補上。卓凱突然發然身後有人跟蹤，於是先發制人。原來他們是O記的同事，他們的上司朱志彬曾跟隨卓凱，而他們正調查南亞裔人的黑槍生意。監視期間發出槍聲，O記的人員闖入餐廳，卓凱從監視鏡頭上看見一名神秘人離開，便命淑梅跟蹤他。淑梅在人潮中依稀看見跟卓凱描述相似的男子，可惜商場人流多，她跟蹤至商場門外便失去其蹤影，幸好她也拍下那人的背影。
天堂以美食速遞的形式包裝其藍冰的生意，弄得有聲有色。每遇到高訂量及豪宅區的訂單，天堂都親自運送。一次天堂送貨時，遇到有人跟蹤，於是使計避過追蹤。當他到達目的地時，才驚覺訂貨人是德信。德信試探他會否小心行事，免被人發現，結果大失他所望，便將其信用評級由A降至B。可是天堂表示自己對每位客人也有信用評級，德信見狀立即樂於繼續跟天堂合作。
