新聞女王2／金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月12日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百八十三集「Emoji使用手冊」(11/12)

若水以短訊與客人溝通，卻被對方投訴她態度無禮，力蓮遂要求她設法補救。若水推測問題源於文字難以準確地傳達語氣，於是加入表情符號以輔助溝通。尚善受其啟發，發訊息時亦加入「微笑表情」以釋放善意。她們都以為「微笑表情」十分有用，怎料收訊人對該表情竟有不同的解讀……其後，龔燁因若水之故吃盡苦頭，原來事件竟與若水所使用的表情符號有關。此時，龔燁知悉若水向某人發放附帶特定表情符號的訊息，擔心她會因此遇險……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第三集 (11/12)

眾人期待慧心會藉着獨家片段強勢回歸SNK，殊不知肇華與家妍早有對策……方太勒令全行封殺慧心，慧心收購劉艷創辦的公開平台，展開反攻！三名實習生來到SNK，當中司徒蕊天性格內向，粵語說得不標準，最不被看好……慧心安排劉艷前往採訪一場業主立案法團會議，業主芬姐拒付高價維修費，更持刀挾持疑似中飽私囊的法團代表。肇華煽風點火，發放不實的抹黑報道，意圖炒作話題熱度，卻激怒芬姐，令事態急轉直下……

金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十三集 (11/12)

高靜託學賢尋找葉醫師，提到葉醫師的失蹤遺下了不少謎團。學勤企圖以重金收買林耀，要他在記者會上否認林澄所持有文件的真實性。然而，林澄已準備了毀滅性報復的部署……林澄與林耀收到葉醫師所在位置的消息，立即趕往追截，卻發生了致命車禍，令林澄更為悲憤。警方收到消息指證學禮是車禍的幕後黑手，學禮縱未被起訴，他與學勤卻被方氏眾董事罷免職位……

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第8集

撻Q光顧長興的藍冰後，處於極度興奮的狀態，主動向歡喜道出此事，結果令歡喜生氣，被猜Fing教訓了一頓。天堂替嘉莉送外賣時竟看見淑梅，原來她已成為嘉莉的私人助理。淑梅向卓凱報告嘉莉的借貸及洗黑錢生意，而且深得德信信任。嘉莉心情不佳，因一宗小事而遷怒於淑梅，將玻璃杯摔在地上。淑梅想執拾地上的碎片時被德信阻止，並替她打圓場，要淑梅先行離開。德信關心嘉莉的情緒，推說她的表現會影響生意額。

嘉莉接到通知，便立即撇下德信離開。嘉莉駕車到一檔販前面，看着一名叫劉良的人。德信突然前來，說出知道劉良是嘉莉父親，早年因殺人罪入獄，受害人為嘉莉母親，德信亦指知道她對父親懷恨在心。嘉莉得知德信將自己的過去調查仔細，可是德信表示調查不到嘉莉大學畢業後所發生的事情，但嘉莉不欲再談。

德信開始道出他的故事，指自己爺爺建立長興，德信自小便深得爺爺喜愛，早已將他視作長興的繼承人。可是他有反叛時期，一度與長興劃清界線，直至新長興的出現，因不想看見爺爺的心血毀於一旦，所以才回來。卓凱監視天堂發現了他收取藍冰的方法，而卓凱使出聲東擊西，趁他們離開之際，少鋒趁機偷取藍冰。少鋒然後按歡喜的吩咐將車交給猜Fing，卓凱則跟蹤猜Fing位置，然後通知志彬帶隊到毒倉抓人。

當歡喜收到通知說貨倉來了警察時，他立即找黑警求助。猜Fing返回酒樓向歡喜報告事情順利，可是不明白為何警方會得知毒品所藏地。歡喜沒有回應，繼續與兄弟慶祝成功打擊長興的毒品生意，而當中立功者為少鋒。志彬與卓凱跑步，得知卓凱重新調查瑞權之死。卓凱還沒有復職，未能調動警力，志彬主動提出可以幫忙。

淑梅與嘉莉用餐期間巧遇嘉莉前公司的同事楊詠，從她們對話中得知嘉莉曾於稜智財務公司上班。於是卓凱便命她到財務公司打探，結果發現嘉莉於三個月前辭職，同時為成德信的合夥人。淑梅思前想後認為嘉莉身手不凡又背景神秘，懷疑嘉莉身份。淑梅於是趁嘉莉洗澡時向她打出暗號，欲約她於天台見面，而卓凱則於高處監視。

