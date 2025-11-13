新聞女王2／金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月13日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百八十四集「熊家的移動廚房」(11/13)

尚善、城安出埠公幹，若水與龔燁亦因工作繁忙，甚少回熊家吃飯。因此，樹根知悉若水和龔燁回來，便不辭勞苦地為兩人炮製豐盛佳餚。二人為免樹根操勞，遂不敢貿然回熊家用餐，怎料卻發現樹根倍感孤單。兩人遂想到一個既可陪伴樹根，又不會讓他操勞的解決方法，期間更獲樹根協助，解決不少問題。本以為皆大歡喜，怎料若水與龔燁漸漸發現樹根帶來不少麻煩，而且問題越來越嚴重，兩人的住所竟被家人「入侵」，儼然引「熊」入室……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

新聞女王2

第四集 (11/13)

挾持事件越鬧越大，詩晴以官方身分介入，提出SNK與公開平台破天荒聯播，試圖平息風波。慧心、劉艷報道調查所得，家妍以充足資料整合案情，聯手化解危機。公開平台藉此合作，關注度大增。肇華當眾解僱與家妍對抗的主播潘志傲，志傲向慧心求職卻遭拒。慧心一心專注事業，將目光投向神秘解謎網站，如解謎成功可獲百萬美元獎金，就能擴闊平台版圖。家妍出乎意料地重新聘用志傲，收歸旗下。劉艷憑解碼書成功破解第一關，搶佔先機。

金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十四集 (11/13)

有為被綁架禁錮，下手者要逼他供出一宗奪命車禍的真相！另邊廂，林澄為了復仇，在公眾場合挑釁學禮致其被捕。其後，Jasmine被綁架；為救Jasmine，學禮決定答應綁架者的要求，也因此修復了與善荃的夫妻關係……從高靜的說話，高深受到啟發，終於意識到真正的陰謀所在……超群託煥秋相約林澄見面，要告知林澄一個「真相」以化解恩怨，最終卻換來一場令人意料不到的意外……

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第9集

毒品調查科(MB)劉建明為志彬引見行動組高級警司黃sir，相約他到酒吧消遣，志彬聽見黃sir的大名便一口答應。赴會期間，黃sir查問志彬如何找到歡喜的貨倉，又有意招攬他到MB。黃sir與建明二人分別以升職及名表引志彬加盟，可是被他一一拒絕。卓凱了解既然他們招攬失敗，便會向志彬下手。不出所料，當志彬返回辦公室，看見抽屜有被動過的痕跡，隨後已有內部調查科人員出現，指控他收受利益而要求他協助調查。

卓凱要求與黃sir見面，可是當黃sir離開餐廳時，已被內部調查科的人員帶返警署問話，卓凱感到愕然。原來有匿名電話舉報黃Sir，因此警方才採取行動。黃sir被警方迫問下，供出了歡喜收藏藍冰的方法及位置，歡喜等人同時被帶返警署調查。在警方截獲貨倉前，歡喜還臉帶笑容，可是得知貨倉被截查時，他才要求找律師。歡喜獲保釋離開，可是炮仗不滿歡喜處理黃sir的手法。炮仗對歡喜的不滿加劇，引起福和內部不和。

天堂稱病未能替嘉莉運送現金，嘉莉遂命淑梅陪同她前往。嘉莉發現背後有可疑車輛，於是便要淑梅先行一步，自己則追查跟蹤他們的人是誰。天堂喜見淑梅前來，還借意挨近她討點便宜。閒聊期間，淑梅留意到天堂的雪櫃有一陣異味。點算現金期間，忽然有數名蒙面大漢手持武器闖入天堂的速遞公司，天堂盡力保護淑梅逃走。二人逃到一樓的簷篷上，天堂將身上的棉被披在淑梅的身上，讓她跳下先行逃走。淑梅不忍留下他一人，便緊緊緊抱他一同跳下。天堂其後制服追來的手下，原來其中一人是煙仔。煙仔因天堂向德信告狀之事，被飛機砍掉他一隻手，天堂未有追究，還讓他離開。

經此一役，嘉莉希望聘請保鑣，德信聞言立即挑選一班適合人選給嘉莉選擇，連自己的履歷也一同放進去，可是因他沒有當警察的經驗而遭拒絕。最後德信要求若她挑選了合心意的人，定要給他過目。淑梅不斷到香薰店找尋與藍冰相同的氣味，結果她記起這味道是在她還是警察時，遇到一位守證物房的同事，他身上的氣味便與此批藍冰相同。卓凱於是偷取警員證潛入證物房調查，拿取了部份福和的藍冰證物化驗。

