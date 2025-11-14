新聞女王2／金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月14日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百八十五集「肥牛惹的禍」(11/14)

家聰犯錯被力蓮「封殺」，三餐不繼，更欠下身邊人不少債項。他其後獲樹仁帶回熊家吃飯，發現眾人於Cafe享用半自助午餐時竟「又食又拎」。家聰知悉敢佳對眾人的行為亦持放任態度，遂打算「以身試法」。另一方面，諸位債主逼家聰還錢，卻沒有成效。此時，家聰意外獲贈一席可供多人享用的豪華火鍋套餐，遂提出宴請眾人，以此抵償利息，怎料卻發生意想不到的情況。為要「取得」一些火鍋食材以孝敬債主，家聰展開各種嘗試……

新聞女王2（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第五集 (11/14)

新聞女王2

為尋找金主，慧心出席商界活動，縱被方太譏諷她屈就於網媒，卻認識到意氣相投的企業家白書昀，二人似有合作可能。解謎陷入膠着，慧心反其道而行，查到出謎者的身分。書昀願意注資公開平台但要劉艷離開，慧心陷入犧牲或共存的兩難……慧心竟離奇地再次現身SNK報新聞，一切都是肇華的精心佈局。律師邵俊樂代表公開平台與SNK談判，卻重遇舊愛家妍。

金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十五集(大結局) (11/14)

在方家眾人以為塵埃落定，準備承受產業之際，林澄展開絕地反擊！林澄向警方謊稱自己受人指使，才會對超群不利，還與該人展開心理戰。另邊廂，方家兄弟要求煥秋答應一事……煥秋、芷君卻因此事，母女矛盾激發。被虐待禁錮的有為，終肯說出當日車禍的始作俑者……其後，芷君遭人脅持，更被割傷頸部，急需輸血保命……事情告一段落，方家回歸平靜，林澄重返不時與仰天同往吃辣魚蛋的小店，百般滋味在心頭。

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第10集

啟發詢問卓凱為何不去見心理醫生，而現時的報告說卓凱未能擔任前線工作。卓凱表示他希望辭職，啟發極力挽留。志彬到卓凱家探望，得知他已辭去警察職務。卓凱原本不欲告訴他辭職原因，可是最後還是告知志彬，原來卓凱認為只有加入長興才能調查更多資料。另外，卓凱推薦志彬到CIB接任他的位置，志彬欣然接受。

德信突然要求嘉莉與全亞洲最大洗黑錢的中介Mr. White見面，而只是入場費已需二億元。嘉莉於是要求前往預定地點前，先悉心打扮一番。德信與嘉莉進入了Mr. White所設下的賭局。德信被定為Mr. Black，同桌還有Mr. Blue、Mr. Red及Mr. Yellow。荷官交代遊戲規則，誰人能在賭局上首先贏出五億便能勝出。數局過去，Mr. Yellow佔盡優勢，德信識破當中玄機，明白不能坐以待斃，於是起身離場，要脅保安人員說出Mr. White所在。Mr. White欣賞德信的機智冷靜，可是勝出五億元的規則仍舊不變，於是德信提出與他對賭，賭注五億，如德信勝出，Mr. White便要引薦他。德信返回賭桌上，向嘉莉示意一切辦妥，嘉莉遂押下所有籌碼。

由於貨倉被查獲，福和眾人無以為生。炮仗現身表示他認識的偽鈔師傅倪金將服刑完畢出獄，只要福和提供一切印製偽鈔的器材用具，保證能為福和大開財路。同一時間，剛升職到CIB的志彬命下屬留意倪金出獄的動向，因為估計他再犯案的機會高。歡喜問及少鋒是否習慣，少鋒不置可否，但表明希望直接跟隨歡喜。歡喜認為問題只在能否信任他，其後歡喜着他做一件事。

撻Q與少鋒接待倪金出獄，而CIB成員則從後跟蹤。當他們到達旺角鬧市時，撻Q等人忽然分三路離開，令CIB等人惟有分頭追趕。少鋒成功帶倪金到炮仗處，展開印偽鈔工作。卓凱前往應徵嘉莉的保鑣，淑梅遞上申請表格，在他耳邊告知面試方式。卓凱憑他機智贏取嘉莉的賞識，可是在座其中一名拳王級候選者不滿，要跟卓凱擂台上決一勝負。結果卓凱看出拳手的下盤不穩，成功取勝。卓凱與嘉莉簽署正式合約前，德信要求與新聘任的保鑣會面，並比試裝嵌槍械。試驗開始，二人的速度不分上下，最後二人同時完成裝嵌，互相用槍指向對方。

