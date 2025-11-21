新聞女王2｜佘詩曼藉媽媽生日公開深情告白 提醒珍惜愛你的人

佘詩曼與媽媽Lily（佘媽）感情甚好，自5歲時父親因交通意外不幸離世，佘媽媽獨力養大3名子女，因此佘詩曼入行後努力工作賺錢令媽媽可以享清福，而就算工作多忙，都會抽時間陪媽媽。日前，佘詩曼幫媽媽慶祝生日，並於社交平台公開向媽媽深情告白。

佘詩曼PO出與媽媽嘅合照；從照片中看到，佘詩曼準備咗一個紫色蛋糕，攬實媽媽面貼面合影，佘媽媽精神亦唔錯。佘詩曼於帖文感性寫道：「我最愛嘅媽咪，生日快樂！ 琴日同你切蛋糕嘅時候，望住你笑到咪咪眼咁，冧哂！ 世上最奢侈嘅浪漫，唔係收到幾多花、幾多禮物。而係有人願意將畢生嘅春天花喺你身上，愛你、保護你！媽咪：感恩有你！」佘詩曼續提醒大家要好好擁抱身邊愛你嘅人：「趁仲嚟得切，用行動話佢知：你對我嚟講，好重要❤」。

