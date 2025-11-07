iHerb雙11優惠全網限時74折
新聞女王2｜黃宗澤佘詩曼展開權力鬥爭 透露首度合作但唔想有下次
TVB劇集《新聞女王》於2023年播出時累積口碑與與收視叫好叫座，唔少觀眾對於《新聞女王2》相當期待。前日（5日）《新聞女王2》終於喺優酷全網搶先開播，11月10日起逢周一至周五晚上8時30分於無綫電視翡翠台播出。大部分《新聞女王》角色都照舊出現於續集，不過由馬國明飾演嘅梁景仁首集一出場已安排「領飯盒」，鄧智堅所飾演新聞總監一角亦由黃宗澤取代；黃宗澤飾演嘅古肇華（Kingston）市場管理出身，但就空降擔任新聞總監，將新聞視為營利工具，與文慧心（佘詩曼飾）對立。
《新聞女王2》延續新聞界權力鬥爭，黃宗澤於杭州出席劇集開播禮宣傳時，就用「賤人」形容自己角色。佘詩曼透露與黃宗澤對戲時充滿火花，二人經常改劇本、現場創作，因而要互相鬥智鬥力。佘詩曼透露，與黃宗澤今次係首度合作，不過都唔想有下一次，直言黃宗澤喺戲裏面真係太討厭，又笑指如果真係太討厭，可劇外煲湯畀佢，但唔會原諒對方。
《新聞女王2》第一集中，SNK公司為馬國明舉辦追思會，卻將其變成一場華麗show。喺首4集中，黃宗澤就向下屬下令：「生要見血，死要見屍。」佢更加無視畫面是否合規，只計算播出後仲可以塞幾多廣告，認為廣告收入能彌補違規罰款。劇情推進到採訪塌樓事件，佘詩曼出動直升機捕捉黃金畫面，卻因現場爆炸波及機身而情況危急；黃宗澤聞訊不但唔關心安全，反而冷笑指：「跌落嚟就大新聞。」入主SNK後，黃宗澤嘅手段更狠辣，指控何廣沛飾演嘅「Ivan bb」喺辦公室搞分化，令其成為首位被炒嘅員工。
