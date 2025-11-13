新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁

現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」

關寶慧在《新聞女王2》飾演小業主「芬姐」，道盡小市民心聲。（《新聞女王2》截圖）

關寶慧祖籍遼寧省遼陽，擁有滿洲格格血統，在香港演藝學院戲劇系畢業，於1990年加入TVB，曾於多部劇集中擔任女主角或重要配角，其中1992年在《三喜臨門》中飾演女主角董若菁，在劇集宣傳照坐在「C位」；其後《獨臂刀客》的風飛雪、《小李飛刀》中的林詩音都是女主角，而她在《射鵰英雄傳》中飾演第二女主角穆念慈，眾多角色令觀眾留下深刻印象。

關寶慧於1992年在《三喜臨門》中做女主角，在劇集宣傳照坐在「C位」。

關寶慧在TVB看似發展順利，但她其後離巢轉戰電影圈，與公司結束11年賓主關係。她曾於受訪時透露離開原因，原來她最初在TVB的確有很多演出機會，但後來角色的戲份愈來愈少，從女一變成三四線角色，她甚至形容有關安排如「一啖砂糖一啖乜」，最終決定往外闖。

不過，關寶慧在電影圈發展不似預期，由於千禧年時期香港電影圈陷入低潮時期，關寶慧只好「逢戲都接」，參與作品包括《羔羊醫生》、《安樂戰場》、《八仙飯店之人肉叉燒包》等，但都只是一些小配角，加上電影票房平平，令她一度被稱為「爛片女王」。

關寶慧當女主角拍《男人胸女人home》，穿泳衣拍電影海報後，卻被修圖變成貌似全裸。

沒料到事業低潮時期更慘被騙，事緣她當女主角拍《男人胸女人home》，戲中與鄭浩南有大膽場面，惟票房與口碑均不似預期，而拍攝電影海報，她當時有穿泳衣，戲中亦沒有全裸，但海報卻被修圖成貌似全裸、僅以手掩胸，讓人以為她大膽裸露，從此被標籤為「三級片女星」，更因此患上抑鬱症長達10年，她曾憶述「那段時間，我覺得自己的人生走錯了路，壓力大到想放棄一切」。幸得身邊好友支持開解，才漸漸走出躁鬱陰霾。

身為演藝學院畢業生，關寶慧其後轉往舞台劇發展，於2019年憑《她媽的葬禮》獲得第28屆香港舞台劇獎最佳女主角（喜劇/鬧劇），贏得「劇后」身份，演技獲得肯定。

關寶慧與黃日華多次飯聚合照，隨即傳出緋聞，但兩人已作出否認。

在感情方面，關寶慧的經歷比事業更坎坷，她曾與男友達到談婚論嫁階段，但突然「被分手」，而男方更在三個後已有新歡，令她受盡情傷。關寶慧曾算命被批 「孤寡命」，她亦曾表示「年紀愈大，愈難找到合適的對象」，但她沒有放棄愛情，甚至有一顆恨嫁的心，表示就算到80歲，「只要有人肯娶我，我都一定會結婚」。

關寶慧於前年與黃日華多次飯聚合照，隨即傳出緋聞，更有傳聞指二人正討論結婚細節。不過他們其後都否則發展感情，關寶慧指「大家是朋友，約出來食飯、閒聊很正常」，而黃日華更斷言：「真的該說了，假的不提罷。」不過，網民始終認為兩人頗登對，有關緋聞不時在網上被翻出再傳。

關寶慧飾演小業主「芬姐」，持刀挾持法團代表，崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」。（《新聞女王2》截圖）