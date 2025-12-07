新聞女王2｜Man姐「床寶」Ivan主動提出分手 佘詩曼：有時…愛就係要懂得放手

TVB熱播劇集《新聞女王2》成為不少觀眾茶餘飯後的話題，第18集的劇情講述Man姐（佘詩曼飾演）的「床寶」Ivan（何廣沛飾演）向她提岀分手，在事業與愛情之間作岀了選擇。

Ivan主動向Man姐提出分手

劇中的Ivan榮升為SNK電視部副總監，加上想客觀中立地報導Man姐的負面新聞，而主動向她提岀分手。

佘詩曼留言回應何廣沛

何廣沛於IG貼岀劇照並Ivan上身分享感想：

「有些愛不是不愛了

只是到了該放開的時候

我們都懂對方的驕傲

誰都不願先低頭

原來，成長就是學會微笑著告別

分手這場戲，沒人演

可偏偏，比任何新聞都真

#新聞女王2 #潘志傲 #Ivan #Man姐 #文慧心」

「Man姐」佘詩曼於帖文下留言：「有時…愛就係要懂得放手🥺」。

佘詩曼早前亦曾就Man姐與Ivan分手表示：「關於分手這件事，今天我也看到大家的討論。其實我們的關係早已經結束了，只是可能有時不需要說得那麼清楚，都是成年人，不用大費周章去解釋。」她指出：「Ivan心裡面一直愛着Man姐，又要面臨做好蘭桂芳Special，Ivan要為自己作心理輔導，所以他找Man姐說分手，其實是讓自己好過一點。」