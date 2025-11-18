四大飲食平台網購優惠碼大放送！
新聞女王2 劇情︳佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒
故事大綱
文慧心(佘詩曼飾)退隱新聞界半年，SNK生巨變。市場管理出身的古肇華(黃宗澤飾)空降總監一職，視新聞為賺錢工具；副總監張家妍(李施嬅飾)取代了梁景仁(馬國明飾)的地位，縱握大權卻難服眾。慧心以「新聞女王」姿態強勢回歸，收購劉艷(王敏奕飾)創辦的網媒公開平台，向傳統主流媒體發起挑戰。KOL唐芷瑤(陳曉華飾)利用自媒體，對慧心展開惡意狙擊。政府新聞官員許詩晴(高海寧飾)周旋於官場與新聞機構之間，以圖最大利益。新舊媒體交鋒再掀明爭暗鬥，肇華為當「國王」漠視新聞底線，女王反擊寸土不讓……
第一集 (11/10)
文慧心退隱新聞界半年，SNK新聞部面目全非。新掌權者古肇華空降總監一職，副總監張家妍取代了梁景仁的地位；劉艷創辦網媒公開平台，許詩晴轉當政府新聞官員。肇華藉一宗新聞意圖抬高SNK聲譽，鞏固自身「國王」地位。肇華要的只是光環，慧心則希望還原真相……此時，一幢舊樓突然倒塌，家妍與劉艷兩師徒同場較技，掀起傳統主流媒體與新興自媒體的鬥爭序幕。慧心於直昇機上高空拍攝，以強勢的「女王」姿態，宣佈回歸新聞前線！
第二集 (11/11)
女王歸來，成全城焦點，但塌樓現場引發爆炸，氣流令直昇機緊急搖晃……慧心巧妙操縱觀眾心理，保留倒塌而造成爆炸的珍貴畫面作籌碼，為回歸鋪路。為保SNK龍頭地位，主席方羅麗嫦(方太)要肇華重金禮聘，拋出橄欖枝邀慧心重返娘家，家妍有感地位岌岌可危。詩晴亦代表官方出面邀約；連最弱勢的劉艷都大打感情牌，卻被慧心反問可有足夠財力。百家爭鳴，全力爭取女王加盟。隨着Prime Time臨近，獨家片段到底花落誰家？
第三集 (11/12)
眾人期待慧心會藉着獨家片段強勢回歸SNK，殊不知肇華與家妍早有對策……方太勒令全行封殺慧心，慧心收購劉艷創辦的公開平台，展開反攻！三名實習生來到SNK，當中司徒蕊天性格內向，粵語說得不標準，最不被看好……慧心安排劉艷前往採訪一場業主立案法團會議，業主芬姐拒付高價維修費，更持刀挾持疑似中飽私囊的法團代表。肇華煽風點火，發放不實的抹黑報道，意圖炒作話題熱度，卻激怒芬姐，令事態急轉直下……
第四集 (11/13)
挾持事件越鬧越大，詩晴以官方身分介入，提出SNK與公開平台破天荒聯播，試圖平息風波。慧心、劉艷報道調查所得，家妍以充足資料整合案情，聯手化解危機。公開平台藉此合作，關注度大增。肇華當眾解僱與家妍對抗的主播潘志傲，志傲向慧心求職卻遭拒。慧心一心專注事業，將目光投向神秘解謎網站，如解謎成功可獲百萬美元獎金，就能擴闊平台版圖。家妍出乎意料地重新聘用志傲，收歸旗下。劉艷憑解碼書成功破解第一關，搶佔先機。
第五集 (11/14)
為尋找金主，慧心出席商界活動，縱被方太譏諷她屈就於網媒，卻認識到意氣相投的企業家白書昀，二人似有合作可能。解謎陷入膠着，慧心反其道而行，查到出謎者的身分。書昀願意注資公開平台但要劉艷離開，慧心陷入犧牲或共存的兩難……慧心竟離奇地再次現身SNK報新聞，一切都是肇華的精心佈局。律師邵俊樂代表公開平台與SNK談判，卻重遇舊愛家妍。
第六集 (11/17)
肇華利用新科技灰色地帶，推出AI主播，並聯手網紅唐芷瑤推廣AI概念股。AI主播的出現，動搖了書昀對投資公開平台的信心。慧心要借政府之力向SNK施壓，詩晴如今卻處於上風，不屑聽令於慧心的吩咐，決定冷處理。SNK內部質疑AI主播的專業性，部份員工以辭職作脅要求家妍撤回新方案……此時，警方於海底發現戰時遺留炸彈，肇華決派「AI慧心」落場，實測直播能力；慧心亦親赴現場報道，真人與AI對壘即將展開……
第七集 (11/18)
AI股因SNK直播出錯而泡沫爆破，肇華與富豪細劉生卻在遊艇開派對狂歡……派對後，女網紅林寶拉浮屍岸邊，船上人士統一口徑稱她意外墮海身亡。慧心執意追查，劉艷質疑只為追流量，二人就報道方向有所分歧。肇華涉案其中，家妍趁機向方太進言，成功架空肇華。家妍暫管總監大權，馬上調查一事，卻發現重要證據離奇消失。寶拉突在社交媒體發新帖，直指被人謀殺，其母卻反稱女兒染有毒癮。真相羅生門前，慧心找到了新的突破缺口……
第八集 (11/20)
慧心挖出寶拉的病史，洗脫其污名。家妍為調查景仁遇難一事，探問器材部主管九哥，卻似乎觸動某人的神經。慧心與劉艷從寶拉的舊平板電腦發現驚人內幕，趁着芷瑤直播，慧心與她展開一場線上對質，再於公開平台揭露寶拉之死的真相！電影拍攝現場發生工業意外，工作人員卻被下封口令，SNK、公開平台的採訪均不得要領。家妍找到一名攝影師做證人，並承諾保密其身分，直播期間卻出差錯；SNK受外界批評，方太向肇華、家妍問責……
第九集 (11/21)
升降平台事故的調查陷膠着，詩晴將內部文件交予慧心，自製上位機會。慧心遊說受害者家屬受訪，家屬卻信任SNK的影響力，令家妍獲利。家妍與劉艷合力說服電影女主角聶莎莎受訪，並於兩台播放。慧心不甘劉艷將獨家訪問拱手讓人，慧心的知己陳子傑卻被劉艷打動，願以工傷受害者身分出鏡剖白。攝影師工會發起罷工行動，公開平台攝影師馬家明於劉艷鼓勵下作出選擇，慧心亦有所反思。詩晴提出「駐政總傳媒」計劃，開拓傳媒界的新戰場！
