新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過

TVB台慶劇《新聞女王2》本周首播，劇集和演員成為了不少觀眾茶餘飯後的熱話。上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。

何依婷為TVB上位女神

何依婷於IG Story發文跟網民聊天，不少網民很關心會否再看見曉薇。何依婷表示：

「同大家一樣都好掛住徐曉薇㗎

呢個角色對我的演藝生涯來說非常重要！

其實我也有努力爭取過參演~

但奈何上一季劇情 & 檔期的問題

無辦法出現

如果有新聞女王3我也會答應大家努力爭取一下

徐曉薇強勢回歸復仇！😆

但不敢寫包單最後大家會見到曉薇😝

畢竟公司在電視劇製作上有很多因素需要考慮！」

《新聞女王》截圖

