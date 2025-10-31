Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
新聞女王2 ｜佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製，關文深監製，郭健樂編審的最後一炮台慶劇《新聞女王2》，領銜主演：佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕；特別主演：馬國明、夏文汐；主演：譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩、蔣祖曼、何廣沛。
「The Queen is Back！」萬眾期待的台慶劇《新聞女王2》於翡翠台黃金時段播出首條官方宣傳片，女主角佘詩曼（阿佘）亦於IG上載了其中一條內地官方宣傳片。「擴大新聞戰線，權力遊戲，重新洗牌」，在第二季中離開SNK的文慧心Man姐（佘詩曼飾），將轉戰新舞台—新媒體公司「公開平台」；至於Man姐「宿敵」張家妍（李施嬅飾）亦會轉戰新成立的新聞機構，而留下來留守SNK的，則是空降的新任總監古肇華Kingston（黃宗澤飾）。
黃宗澤輕佻還拖與佘詩曼火花四濺
「有料邊度都係舞台」，在新舊對手夾擊下，Man姐繼續零怯場、戰意高昂！觀乎兩條宣傳片，Man今季戰力主要集中在新對手—Kingston身上，二人除了有連環「挑機眼神比併」，簡單幾句對白精華片段亦已火藥味十足！宣傳片中，面對空降來到SNK的Kingston，文慧心以極度挑機的眼神問道：「你？外人嚟㗎喎，你叫得郁新聞界邊個呀？」配以嘲諷式失笑，盡顯視后功架。而Kingston亦不是省油的燈，面對Man姐這個超強對手，不但氣定神閒零退縮，更以輕鬆態度還以顏色：「我真係未輸過。」、「就算嚟多十個文慧心，都唔係對我有威脅」二人張力十足的「開戰」場面期待值爆燈。除了張家妍及Kingston，觀乎預告片，Man姐新一季似乎還要面對許詩晴（高海寧飾）及唐芷瑤（陳曉華飾）夾擊。
火力全開面對四面夾擊的Man，第二季亦會繼續大晒以黑、白色為主的靚爆鏡女強人造型，及喪拋「Man姐式霸氣」bite：「想做王，就要守住自己嘅領土，寸土不讓」、「二流記者追流量，一流記者帶領社會」、「有新聞嘅地方就係戰場」、「想贏一定可以贏到，睇吓喺邊度贏啫」、「唔Think big 就唔係我啦。」除了說話霸氣，Man第二季的採訪手法同樣霸氣！上一季，Man於火災爆炸現場進行直播成為經典場口，根據預告片，Man姐今季將登上直昇機、於高空中親自揸機拍攝新聞場面，相當刺激。
夏文汐神秘登場演Pat姐
另外新加盟的夏文汐，亦有在多條宣傳中曝光；在《新聞2》中飾演Pat姐的夏文汐，不但造型貴氣又霸氣，而且眼神中更不時流露著一股帶著魅惑味道的神秘感，似乎會為新一季的劇情帶來驚喜。
