焦點

Klook大派5大獨家優惠　每日優惠低至$11起

Yahoo 娛樂圈

新聞女王2 ｜佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈

由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製，關文深監製，郭健樂編審的最後一炮台慶劇《新聞女王2》，領銜主演：佘詩曼黃宗澤李施嬅高海寧、王敏奕；特別主演：馬國明、夏文汐；主演：譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩、蔣祖曼、何廣沛。

「The Queen is Back！」萬眾期待的台慶劇《新聞女王2》於翡翠台黃金時段播出首條官方宣傳片，女主角佘詩曼（阿佘）亦於IG上載了其中一條內地官方宣傳片。「擴大新聞戰線，權力遊戲，重新洗牌」，在第二季中離開SNK的文慧心Man姐（佘詩曼飾），將轉戰新舞台—新媒體公司「公開平台」；至於Man姐「宿敵」張家妍（李施嬅飾）亦會轉戰新成立的新聞機構，而留下來留守SNK的，則是空降的新任總監古肇華Kingston（黃宗澤飾）。

黃宗澤輕佻還拖與佘詩曼火花四濺

「有料邊度都係舞台」，在新舊對手夾擊下，Man姐繼續零怯場、戰意高昂！觀乎兩條宣傳片，Man今季戰力主要集中在新對手—Kingston身上，二人除了有連環「挑機眼神比併」，簡單幾句對白精華片段亦已火藥味十足！宣傳片中，面對空降來到SNK的Kingston，文慧心以極度挑機的眼神問道：「你？外人嚟㗎喎，你叫得郁新聞界邊個呀？」配以嘲諷式失笑，盡顯視后功架。而Kingston亦不是省油的燈，面對Man姐這個超強對手，不但氣定神閒零退縮，更以輕鬆態度還以顏色：「我真係未輸過。」、「就算嚟多十個文慧心，都唔係對我有威脅」二人張力十足的「開戰」場面期待值爆燈。除了張家妍及Kingston，觀乎預告片，Man姐新一季似乎還要面對許詩晴（高海寧飾）及唐芷瑤（陳曉華飾）夾擊。

廣告

火力全開面對四面夾擊的Man，第二季亦會繼續大晒以黑、白色為主的靚爆鏡女強人造型，及喪拋「Man姐式霸氣」bite：「想做王，就要守住自己嘅領土，寸土不讓」、「二流記者追流量，一流記者帶領社會」、「有新聞嘅地方就係戰場」、「想贏一定可以贏到，睇吓喺邊度贏啫」、「唔Think big 就唔係我啦。」除了說話霸氣，Man第二季的採訪手法同樣霸氣！上一季，Man於火災爆炸現場進行直播成為經典場口，根據預告片，Man姐今季將登上直昇機、於高空中親自揸機拍攝新聞場面，相當刺激。

夏文汐神秘登場演Pat姐

另外新加盟的夏文汐，亦有在多條宣傳中曝光；在《新聞2》中飾演Pat姐的夏文汐，不但造型貴氣又霸氣，而且眼神中更不時流露著一股帶著魅惑味道的神秘感，似乎會為新一季的劇情帶來驚喜。

佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
11 food.

其他人也在看

前亞視小生甄志強離世　傳打波心臟出事致死

前亞視小生甄志強離世　傳打波心臟出事致死

【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃文說：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德

東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show

胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show

視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。

Yahoo 娛樂圈 ・ 56 分鐘前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情　網曝：已獲王菲認可​

竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情　網曝：已獲王菲認可​

10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。

姊妹淘 ・ 37 分鐘前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密

何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密

何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！

271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！

2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；

Japhub日本集合 ・ 1 天前
甄志强上海離世終年59歲 疑因心臟問題致命 曾是亞視男一轉戰內地做飲食生意

甄志强上海離世終年59歲 疑因心臟問題致命 曾是亞視男一轉戰內地做飲食生意

曾經係亞視男一人選嘅藝人甄志强，其太太方心媛於社交平台發訃文證實丈夫逝世，終年59歲。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關

郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關

郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。

姊妹淘 ・ 2 小時前
潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」

潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」

潮語或流行用語都在推陳出新，先前「delulu」、「skibidi」這些00後用語才被列入劍橋詞典，現在又來個「67」被Dictionary.com列入2025年度字。「67」為什麼會在年輕人間成為爆紅「暗號」？這個inside joke到底是什麼意思呢？

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒　行兇後墮樓亡　兩死者家屬認屍

青衣八旬翁疑女友出軌落毒　行兇後墮樓亡　兩死者家屬認屍

【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單

on.cc 東網 ・ 1 天前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽　被勒令搬離王室住所｜Yahoo

英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽　被勒令搬離王室住所｜Yahoo

英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。

Yahoo新聞 ・ 7 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體　「骨相美人」逆齡同框驚呆網友

33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體　「骨相美人」逆齡同框驚呆網友

54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」

姊妹淘 ・ 3 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）

【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）

優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！

YAHOO著數 ・ 1 天前
的士司機罵客「屎忽鬼」罪成罰款2000元　指不滿裁決、「為3毫子搞上法庭」

的士司機罵客「屎忽鬼」罪成罰款2000元　指不滿裁決、「為3毫子搞上法庭」

去年底，有乘客不滿的士司機多收 3 毫車資，要求找續，七旬司機被指向乘客稱「屎忽鬼」、「正一廢人」等。司機否認「無禮貌及不守規矩」罪受審，周五（31 日）在九龍城裁判法院被裁罪成，判罰款 2,000 元。

法庭線 ・ 3 小時前
胡歌自爆無法走出母親陰霾　遠赴西藏緬懷

胡歌自爆無法走出母親陰霾　遠赴西藏緬懷

【on.cc東網專訊】內地演員胡歌，憑劇集《琅琊榜》、《繁花》等圈粉無數，加上樂善好施的親民性格，人氣高踞不下。而日前出席活動的他，更罕有提起2019年，因乳腺癌離世的母親，直言自己至今仍難忘母親之餘，更因朋友的一場夢境，遠赴西藏緬懷母親。

東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
不幸中之大幸｜8名內地男子被騙柬埔寨後賣到KK園 3人因不諳打字被指「退貨」

不幸中之大幸｜8名內地男子被騙柬埔寨後賣到KK園 3人因不諳打字被指「退貨」

中國四川省8名男子今年9月應徵柬埔寨金邊酒店木工職位，不料陷入跨國勞工騙局。 據《紅星新聞》報導，這批技術工人...

BossMind ・ 1 天前
18 歲中國女生英國街頭遇襲 疑涉種族仇恨警發照通緝

18 歲中國女生英國街頭遇襲 疑涉種族仇恨警發照通緝

一名中國籍女學生於今年 9 月 27 日在英國布里斯托街頭遇襲，面部受傷須送院救治。警方調查後發現疑兇應為一名二十多歲的白人女子，昨日(29 日)公開發佈三張 CCTV 攝錄到她的照片，呼籲公眾人士提供情報，將疑兇緝拿歸案。警方形容案件駭人聽聞，對事主及其家人造成焦慮及困擾，警方已展開全面調查。

Yahoo新聞 ・ 20 小時前
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享一個健康生活的資訊引起網民熱議。樓主指世衛已經將「超過65°C的熱水」歸類為2A級致癌物。不少網民大感驚訝，指此消息完全顛覆了由細到大長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念。

Yahoo Food ・ 9 小時前
中美元首會晤追蹤：更多細節流出；中國資產普跌；高盛上調預估

中美元首會晤追蹤：更多細節流出；中國資產普跌；高盛上調預估

1098。輝達下滑2%，川普說他沒有與習近平討論批准出售Blackwell晶片的問題。分析評論高盛提高對中國出口和實際GDP增速預期。經濟學家迪安竹、閃輝、王立升認為：习近平和特朗普的会晤加之四中全会展现了中国领导层在进一步提升制造业竞争力和出口能力方面的决心与能力Eurizon Slj Capital Ltd 創始人和CEO Stephen Jen認為，貿易條件對中國風險資產來說仍不夠理想。他說：一些利好消息早已被市场预期，因为这次会晤是提前安排好的，这本身只有在双方都清楚会达成某种妥协的情况下才可能发生。降低对中国商品的关税幅度非常有限，而有关对华出口半导体设备的问题仍未得到解决彭博經濟學家舒暢、David Qu等在報告中寫道，中美元首會晤的成果讓人對協議充滿期待，兩國相互加徵高關稅並對晶片、稀土等關鍵供應實施管制的激烈博弈局面如今已經過去。 * 尽管如此，目前的平静或许只是为双方争取时间，以便在一场看似将长期持续的霸主地位争夺中巩固各自的经济和技术优势 * 假设其他关税项目不变，美方将芬太尼相关关税下调10个百分点后，对华整体平均关税税率将从40.8%Saxo Markets駐新

Bloomberg ・ 10 小時前
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式

陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式

藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
國際｜新加坡警方沒收陳志約8.9億港元資產

國際｜新加坡警方沒收陳志約8.9億港元資產

《路透》引述新加坡《海峽時坡》報道，新加坡警方以涉嫌洗黑錢及詐騙罪沒收陳志在當地的6個物業和資產，包括銀行及證券帳戶、現金、一架遊艇、11輛車及多支酒，涉及金額超過1.5億新加坡元（約8.9億港元）。

Fortune Insight ・ 2 小時前