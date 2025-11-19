Trip.com酒店減$500、機票減$200
新聞女王2｜「Man姐」佘詩曼「高智女」造型行頭唔簡單：Cartier腕錶加耳環，出場至少7萬起跳
《新聞女王2》強勢回歸，佘詩曼飾演的「Man姐」再次成為全城熱話！劇中她以多套「高智女」造型亮相，每套服飾與珠寶配搭都經過精心設計，完美演繹職場女強人的時尚品味！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
續集延續前作熱度，開播後話題討論度居高不下，「Man姐」依舊是劇中靈魂人物。佘詩曼憑藉紮實演技，將資深媒體人的冷靜果斷與處世智慧演繹得淋漓盡致。角色的時尚品味也隨著劇情升級，讓「Man姐」的形象更立體飽滿。
《新聞女王2》Man姐造型1. 黑色風褸＋Cartier首飾
首集中，Man姐以全黑造型現身，佩戴Cartier Juste un Clou釘子系列耳環（HK$27,200），經典設計將普通釘子轉化為精緻珠寶，線條簡潔有力。手腕上的Cartier Panthère de Cartier腕錶（HK$44,100）是另一焦點，鋼製錶帶柔軟貼合手腕，方型錶殼搭配銀色錶面，既優雅又顯氣場。
Man姐「高知女」造型，搭配黑色長風衣，腰間繫上Alexander Mcqueen雙圈皮帶，手拎Fendi經典Peekaboo手袋，整體造型專業又有權威感！
《新聞女王2》Man姐造型2. 白色風褸＋Chopard首飾
另一幕，Man姐換上Ralph Lauren中長白色風衣，修腰剪裁俐落大方。配飾方面選用Chopard Ice Cube系列耳環（50,000 港元），立方體造型折射出多面光澤，胸前的Chopard Happy Diamonds Icons吊墜（HK$19,100），同樣搶鏡，舞動的鑽石在鏡頭下閃耀迷人光彩！
《新聞女王2》Man姐造型3. 黑白西裝外套疊拼＋Cartier首飾
這身白色西裝外套配黑色V領背心的造型，用Cartier Trinity項鍊（HK$59,500）帶出層次感。經典的三環相扣設計結合陶瓷與鑽石材質，典雅又現代感十足，一身簡單搭配便讓高知感與時尚感雙雙在線！
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Jisoo「Cartier公主」戴上軟鏈款白金手鐲！LOVE Unlimited首款軟鏈，許願奢求成為聖誕禮物的首飾
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
「有線耳機」是潮流皇道！VAHE x Kartashov首飾話題作，限量版925純銀「耳機線手鐲」亮相
Jisoo「千金精緻感」穿搭示範！從頭到腳的「富家千金」氣質，Cartier首飾、Dior手袋是哪款？
其他人也在看
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
《青龍》只想製造話題！玄彬孫藝珍稱帝封后惹質疑
【on.cc東網專訊】韓國型男玄彬與妻子孫藝珍於昨晚舉行的韓國年度影壇盛事《第46屆青龍電影頒獎禮》中合體捧「人氣明星獎」及稱帝封后，大會更誇讚是「夫妻一起獲獎，創造不可打破的紀錄」。不過，賽果卻惹人質疑。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款
女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被 Delvaux Brillant Tempo 圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上 頁岩綠 Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。柔軟輕盈的 Brillant Tempo 讓優雅不再沉重，雙結...styletc ・ 1 天前
TVB台慶︳許濤陳祉妤再度雙雙現身紅地氈 一度低調近年頻頻孖住見人
尋晚TVB台慶，行政主席許濤同太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
新聞女王² ｜倪嘉雯由「最美過鏡女同事」升呢主播 涂毓麟「直男呆萌IT男」造型被指神逆齡
「AI VS真人主播大比併」主題，焦點人物除了當事人佘詩曼（Man姐）外，還有倪嘉雯（Carmen）飾演的Amber，以及谷婭溦、涂毓麟飾演的AI主播幕後功臣—小天及阿Buck。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
立法會選舉．旅遊界︱江旻憓冀「同香港一齊贏」盼生兒育女 馬軼超支持者：跑馬都有大熱倒灶︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會旅遊界選舉論壇今日（20日）下午 4 時半在荔枝角政府合署舉行，奧運金牌得主、候選人江旻憓約下午 3 時 40 分到場，與支持者合照後未有發言直入會場。另一名候選人、觀塘區議員馬軼超隨後到場，獲支持者舉牌歡迎，馬受訪時表示期待論壇已久，對表現有信心。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
金宇彬申敏兒愛情長跑10年宣布拉埋天窗 女方陪伴渡過抗癌難關
憑《2013 高校風雲》及《繼承者們》等韓劇打響知名度的韓國型男金宇彬今日（20日）於粉絲俱樂部發布手寫信，宣布將與拍拖10年的女友申敏兒拉埋天窗，並預計於12月舉行婚禮，獲得大量粉絲支持及祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
金宇彬申敏兒要結婚了！低調經營愛情長跑10年、陪伴抗癌的姐弟戀情修成正果結成「神仙夫妻」
韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了！大家不用再期待《Dispatch》元旦情侶了，因為人氣超高的「神仙情侶」金宇彬和申敏兒正式宣佈於 12 月結婚，10 年的愛情長跑終成眷屬！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
鍾柔美成功升讀港大新聞學系 與XiX成員Crystal做同學
18歲嘅「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）由《聲夢傳奇》出身後備受無綫力捧，更憑著甜美外貌和精湛舞技俘虜唔少網民心。事業發展不俗嘅佢，喺中學以第一名成績優異畢業，被封為「學霸」，不過上年DSE放榜後，佢坦言對成績感到唔開心，而佢最終拒絕大學錄取，選擇修讀副學士。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
張振朗楊偲泳愛得低調 疑被網民捕獲見女方家長
現年38歲嘅無綫小生張振朗近年備受力捧，喺年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。愛情和事業兩得意嘅張振朗，2019年公開與楊偲泳（Renci）戀情，二人一直愛得低調，近日有網民見到張振朗喺餐廳食飯，疑似與楊偲泳見家長。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
TVB台慶｜譚俊彥演出舞台惹網民批評「災難」 發文回應：唔係一個歌唱表演
TVB一年一度台慶於昨晚（19日）舉行，一班藝人盛裝出席，亦為台慶帶來各個精彩表演。不過 ，譚俊彥（Shaun）與一班新生代演員合作舞台就惹來批評。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全運會閉幕式明晚深圳盛大上演 延續科技融合體育和粵港澳大灣區特色(楊潔儀報道)
【Now新聞台】第十五屆全運會閉幕式明晚在深圳舉行，當局預告繼續有驚喜，延續科技融合體育、藝術，以及粵港澳三地文化。 在深圳寶安歡樂劇場，即全運會閉幕式舉行的場地，有份參與閉幕演出的粵港澳三地嘉賓、演員，以及來自數十個演出團體的逾千名表演者，連日加緊綵排。今屆全運會開幕式，以至在聖火採集、傳遞上都用上創新科技，當局形容令人印象深刻，預告閉幕式一樣有驚喜。深圳市文化廣電旅遊體育局副局長何建輝：「這裡也給大家劇透一下，即將舉行的十五運會閉幕式，還將是一個滙聚液態畫布，裸眼3D、智能穿戴、5G雲控、無人駕駛等最新科技產品的一個秀場。」十五運會廣東賽區執委會高科技產品展示專班副組長夏奇峰：「協同廣州、深圳等地市賽區共同遴選了130多款高科技產品，涵蓋了技綻開幕、智慧場館、賽事保障、科技助殘，四大核心場景全方位、多維度構建起科技賦能體育的廣東範式。」和開幕式一樣，閉幕式同時展現水元素，閉幕式總導演沈晨早前表示，海天一色的自然景觀是最大亮點，要打造全球首個城市全景閉幕式。今屆全運會締造多個第一次，包括開幕式和閉幕式分別在廣州和深圳上演，是歷來首次分開不同城市舉行；賽事亦是首次由粵港澳三地聯合承辦，now.com 新聞 ・ 11 小時前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前