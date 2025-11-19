Trip.com酒店減$500、機票減$200
新聞女王2｜「Man姐」佘詩曼「高知女」造型行頭唔簡單：Cartier腕錶加耳環，出場至少7萬起跳
《新聞女王2》強勢回歸，佘詩曼飾演的「Man姐」再次成為全城熱話！劇中她以多套「高知女」造型亮相，每套服飾與珠寶配搭都經過精心設計，完美演繹職場女強人的時尚品味！
續集延續前作熱度，開播後話題討論度居高不下，「Man姐」依舊是劇中靈魂人物。佘詩曼憑藉紮實演技，將資深媒體人的冷靜果斷與處世智慧演繹得淋漓盡致。角色的時尚品味也隨著劇情升級，讓「Man姐」的形象更立體飽滿。
《新聞女王2》Man姐造型1. 黑色風褸＋Cartier首飾
首集中，Man姐以全黑造型現身，佩戴Cartier Juste un Clou釘子系列耳環（HK$27,200），經典設計將普通釘子轉化為精緻珠寶，線條簡潔有力。手腕上的Cartier Panthère de Cartier腕錶（HK$44,100）是另一焦點，鋼製錶帶柔軟貼合手腕，方型錶殼搭配銀色錶面，既優雅又顯氣場。
Man姐「高知女」造型，搭配黑色長風衣，腰間繫上Alexander Mcqueen雙圈皮帶，手拎Fendi經典Peekaboo手袋，整體造型專業又有權威感！
《新聞女王2》Man姐造型2. 白色風褸＋Chopard首飾
另一幕，Man姐換上Ralph Lauren中長白色風衣，修腰剪裁俐落大方。配飾方面選用Chopard Ice Cube系列耳環（50,000 港元），立方體造型折射出多面光澤，胸前的Chopard Happy Diamonds Icons吊墜（HK$19,100），同樣搶鏡，舞動的鑽石在鏡頭下閃耀迷人光彩！
《新聞女王2》Man姐造型3. 黑白西裝外套疊拼＋Cartier首飾
這身白色西裝外套配黑色V領背心的造型，用Cartier Trinity項鍊（HK$59,500）帶出層次感。經典的三環相扣設計結合陶瓷與鑽石材質，典雅又現代感十足，一身簡單搭配便讓高知感與時尚感雙雙在線！
