港隊主教練韋斯活周六披甲 「陳七」做紅魔後備
新聞自由指數歷史低位稍回升｜蘋果傳明年推觸控螢幕 Mac 機｜吳日言英國餐廳小紅書帳戶遭舉報下架｜10 月 17 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 10 月 17 日星期五，預測本港地區今日大致天晴。日間炎熱，市區最高氣溫約 32 度，新界再高兩三度。吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：新聞自由指數歷史低位稍回升 自我審查最嚴峻 記協籲同業現有環境「做到最好」
香港記者協會（記協）公布最新一期「新聞自由指數」，新聞從業員綜合評分由 2023 年的歷史低位 25 分微升至 28.9 分（滿分 100 分），終止連續五年跌勢。十項組成因素中有八項回升，但整體仍處低位，其中傳媒「自我審查」得分僅 1.8 分（滿分 10 分），與 2023 年得分相同，繼續為所有因素中最低分的一項。記協表示，整體指數回升屬正面信號，但分數仍偏低，未能反映香港新聞自由有實質改善，記者或只是在自由收緊的大環境逐漸適應。
Yahoo 新聞：立法會選舉｜梁君彥稱爭取連任議員不會獲「特別祝福」 譚耀宗指立會是「政治旋轉門」
立法會換屆在即，提名期下周五（24日）開始。近日「棄選潮」引起關注，至今累計有 15 名立法會議員表明棄選立場，不少人稱要交棒給新人。李家超在「行政立法同心治港創未來」研討會致辭，他鼓勵愛國愛港立場堅定、有管治能力、熱心服務公眾的優秀人才積極參選。上月宣布不再參選的立法會主席梁君彥表示，議員更新換代是健康自然常態，而「爭取連任嘅議員，係唔會有任何特別嘅祝福」，與初次參選的人都要公平競爭並爭取選民支持。
Yahoo 新聞：雙紅會・啟德｜謝拉特、里奧費迪南現身沙田見球迷 港隊主教練韋斯活周六披甲 「陳七」做紅魔後備
利物浦神奇隊長謝拉特、曼聯名宿里奧費迪南、金球獎得主奧雲及多位英超名宿訪港，將於本周六在啟德體育園「雙紅會」獻技，重現經典紅軍對紅魔大戰。賽事更邀請到現任港隊主教練韋斯活披甲，以及 6 位港隊傳奇球員包括陳肇麒及陳偉豪等作後備，另類升級變三紅會，紅衫球迷勢坐爆啟德。謝拉特接受《Yahoo新聞》提問時笑言入陣紅軍的港隊傳奇，實力比加盟紅魔的更勝一籌。
Yahoo 新聞：專訪︱髮型師情侶颱風下暫託浪浪 與黑唐狗一眼定情：風未走已決定養佢
髮型師 Ian 與未婚妻兼助手Vernice 平日兩口子上下班，現在卻多了一位「狗店長」。超強颱風「樺加沙」上月底襲港，他們參與暫託，經義工隨機分配下，遇上黝黑唐狗「炭治朗」，相處數小時，已被其精靈而乖巧性格吸引，決定收養，「佢望住我嘅眼神，好似係第一次有人抱佢，有種得到愛嘅眼神」。一眼定情，託付終身，改變「炭治朗」的生命軌跡。
【今日重點財經新聞】
Bloomberg：再做喬布斯討厭的事 蘋果傳明年推觸控螢幕Mac電腦
蘋果公司正準備推出觸屏版Mac電腦，標誌著這家科技巨頭將扭轉聯合創始人喬布斯時代以來堅持的立場。知情人士透露，蘋果計畫在2026年底或2027年初推出配備觸控螢幕的升級版MacBook Pro。代號為K114和K116的新機將採用更輕薄的機身設計，並搭載M6系列晶片。
中共四中全會下周召開，屆時將會公布「十五五」規劃框架，野村預期，重點會圍繞穩定（resilience）、安全（security）和普惠（inclusivity），和「十四五」一樣，不設具體增長目標，至明年初兩會才定下GDP增速約4.5%的目標。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：吳日言英國重操故業開餐廳 餐廳小紅書帳戶遭舉報下架
現年41歲嘅前歌手吳日言（Yan），上年與老公Barry及三名子女移居英國生活。吳日言除咗忙於照顧家庭之外，仲重操故業開餐廳，而餐廳亦已經喺8月試開業，吸引唔少居英港人幫襯。 另外，有網民發現吳日言喺小紅書為餐廳開設帳戶作宣傳之用，不過帳戶已經被舉報下架。有網民留言話：「舉報已經通過，這個賬戶查不到了」。
Yahoo 娛樂圈：葉念琛出PO欲尋睇《獨家試愛》試片「翻版阿嬌」：冇佢唔會有之後嘅「阿寶」
導演葉念琛曾創作出唔少經典作品，例如《十分愛》、《獨家試愛》及《 紀念日》，係唔少80及90後嘅集體回憶。今年係葉導執導第20年，噚日佢喺社交網站出PO尋找一位20年前喺《獨家試愛》試片現場落淚嘅女學生，呢位似阿嬌嘅女學生長頭髮嬌小，仲話如果冇佢，可能「葉念琛式愛情電影」唔會存在。
