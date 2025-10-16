新聞自由指數歷史低位稍回升 自我審查最嚴峻 記協籲同業現有環境「做到最好」︱Yahoo

記協主席鄭嘉如表示，新聞自由指數輕微回升，反映記者在自由持續收緊下逐漸適應現況，未必全屬壞事。圖為去年記協記招情況。 REUTERS/Joyce Zhou

【Yahoo新聞報道】香港記者協會（記協）公布最新一期「新聞自由指數」，新聞從業員綜合評分由 2023 年的歷史低位 25 分微升至 28.9 分（滿分 100 分），終止連續五年跌勢。十項組成因素中有八項回升，但整體仍處低位，其中傳媒「自我審查」得分僅 1.8 分（滿分 10 分），與 2023 年得分相同，繼續為所有因素中最低分的一項。記協表示，整體指數回升屬正面信號，但分數仍偏低，未能反映香港新聞自由有實質改善，記者或只是在自由收緊的大環境逐漸適應。

廣告 廣告

記協指香港新聞自由指數微升是正面信號，但分數仍然偏低，未反映大環境有改善。（記協提供圖片）

記協：最大挑戰是維持獨立專業

調查於 2025 年 8 月至 9 月進行，透過電郵發放問卷予正式會員（以新聞為主要收入的從業員），並於傳媒機構及新聞發布會派發。調查由香港民意研究所負責整理及分析，共收回 220 份問卷，回覆率為 30.6 %，與往年相若。今次調查因略有延誤，故涵蓋 2024 年 3 月至 2025 年 9 月共 18 個月，並首度暫停公眾部分。

新聞自由指數由 10 項因素組成，各項滿分 10 分，越高代表狀況越理想。最新結果顯示，「新聞傳媒在獲取報道所需資訊時出現困難（如政府文件、官方數據、專家及市民意見）」與「傳媒自我審查」得分與去年相同，分別為 2.7 分及 1.8 分，後者續為最低得分項。記協表示，現時最大挑戰是新聞工作者能否避免個人式自我審查，即免受外力干預下維持獨立與專業，保障報道的完整與真確。

記協續指，2023 年指數錄得 25 分的歷史低位，正值23條立法；今次調查期間發生一些新聞自由相關事件，如部分外籍記者簽證被拒常態化，記者則積極適應環境。記協形容，指數回升並非因為大環境下新聞自由好轉，或反映從業員在困難環境中的「韌性」。

十項因素中，升幅最顯著者為「取得資訊的法律保障」，平均分為 3.5 分，較 2023 年上升 0.9 分；其次是「傳媒顧忌批評特區政府」，平均分 2.8 分，較 2023 年上升 0.7 分，情況持續嚴峻。（記協提供圖片）

自 2013 年新聞指數調查開始以來，傳媒自我審查持續成為得分最低的因素之一。（記協提供圖片）

鄭嘉如：記者為公眾追尋答案

記協主席鄭嘉如表示，指數輕微回升，顯示記者在新聞自由持續收緊下逐漸適應現況，未必全屬壞事；她又寄語同業，當出現自我審查的焦慮，都可仔細衡量出現問題的風險，不要為「免去麻煩」就將一些資訊留起不處理。記協作為工會，都希望記者能在現有環境下繼續努力，「做到最好為止」。

她又指，記者的職責是為公眾尋找答案，若明知有問題卻選擇刻意不回應，觀眾和讀者也會察覺到有些議題被刻意避而不談，「我深信傳媒界其實都係一種消費市場，你提供嘅資訊，你提供嘅新聞對於讀者嚟講係一種消費品......如果我哋唔答，蓄意去 withhold一啲嘢嘅話，其實係漸漸離棄讀者同埋觀眾嘅需求，咁如果你離棄佢哋嘅話，咁讀者都會背離呢一啲嘅傳媒，因為根本我睇你都睇唔到一啲有用嘅資訊。」

