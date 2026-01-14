新能源車高速公路斷電拋錨上鎖 一家5口受困

【on.cc東網專訊】內地一輛新能源汽車周日（11日）在高速公路行駛途中，因電量完全耗盡自動上鎖，一家5口受困。安徽省阜陽市公安局交管支隊有關人員周一（12日）指出，車內有機械門把手，司機不知道如何操作，導致被反鎖在車內。

阜陽市公安局交管支隊高速二大隊周日傍晚接獲群眾報警稱，在S12滁新高速上行線200公里處路段，有一輛新能源汽車因斷電拋錨停在應急車道內。巡邏民警趕赴現場，發現該車及受困者。在警車護送下，該車被拖至就近的潁上服務區充電樁旁，車內人士最終脫困。

經初步了解，姜先生駕車載4名家人從浙江返回安徽途中，車輛已多次警示電量不足，但他心存僥倖，認為能支撐到下一服務區充電站。結果，車輛途中完全耗盡電量拋錨，姜先生曾下車擺放反光路錐，但再上車嘗試調試時，車輛直接斷電，他只好報警求助。

