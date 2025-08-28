天文台：今晚7時10分發一號戒備信號
新蒲崗塞車問題持續 科大 AI 分析助警減執法人手 行車延誤時間減三成｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方留意到新蒲崗多年來的交通擠塞問題，包括違泊車輛影響車流、行人等候過馬路時間長等，於是黃大仙警區與科大合作，透過 AI 和科學模型，分析如何改善情況。經研究和試行後，警方 8 月 19 日正式推出計劃，現時繁忙街道如大有街，行人等候過馬路的時間，由過往 33 秒，縮減至 27 秒；五芳街的車輛過往因為交通擠塞，平均行車延誤 94 秒，現縮減至 64 秒，下跌三成。
黃大仙警區與科大合作推行「黃大仙警區智慧交通管理計劃」，透過智能交通模擬系統分析過往車輛及行人的長期習慣，並建議警方如何調配人手及巡邏路線，以及調節交通燈號。
黃大仙警區副指揮官沈靜芬今早（28日）接受港台《千禧年代》訪問，她說新蒲崗這個商貿區不斷發展，除了傳統工業，還有很多新興商貿企業進駐，令車流人流不斷增加，交通壓力大幅上升。她指區內道路設計有限制，而且繁忙時間有貨車上落貨，加上車輛違泊，經常出現交通擠塞和人車爭路的情況。
科大團隊分析後，建議警方調整巡邏路線。沈靜芬指，黃大仙警區過往投放 20 名警務人員和交通督導員執法及進行交通管制等，現時人手大幅度減少至 4 人，集中在繁忙時段或交通擠塞最主要的時段，在受影響街道執法。此外，團隊亦重新配置 5 個交通燈號，改善交通擠塞情況。其中在大有街的行人過路燈，過往行人等候過馬路需時 33 秒，現減至 27 秒，而其他行人過路燈的平均等候時間亦縮減一成。
香港科技大學工學院院長、極智慧城市研究院創始主任羅康錦在節目表示，如果將來有實時交通消息，計劃可以再優化。他透露，科大團隊與觀塘警區有合作計劃，建立實時監察系統，不久後推行。
