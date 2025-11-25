新蒲崗立法會選舉宣傳橫額疑遭毀壞

案底累累的網紅「劉馬車」，早前涉衝入尖沙咀一火鍋店襲擊另一網紅葉子健，並指因葉在網上抹黑他。今日(25日)於九龍城裁判法院承認襲擊葉，他求情時稱要揭露「真相」，指葉曾任他的補習老師並曾侵犯他，故他案發時忍不住鬧葉「禽獸」和打他。他早前亦承認曾在天水圍Starbucks摸一女子大腿兩秒，兩案合共判入獄4個月。 被告

am730 ・ 6 小時前